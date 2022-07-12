В «Рубине» высказались о возможном переходе Дзюбы

подтвердил, что бывший нападающий «Зенита»находится в расположении казанского клуба.

Ранее сообщалось, что Дзюба будет тренироваться вместе с командой Леонида Слуцкого.

«Сегодня Артем Дзюба прибыл на базу "Рубина" и провел тренировку с командой.

Однако, речь о подписании контракта не идет — форвард просто поддерживает форму у Леонида Викторовича, пока находится в поиске нового клуба», — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».

Ранее на летних сборах в тренировках «Рубина» участвовали Александр Ташаев и Евгений Башкиров, которые не подписывали контракты с казанским клубом.

Напомним, сообщалось, что Дзюба может перейти в один из турецких клубов.