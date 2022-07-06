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    Оздоев: У нас очень мало футболистов, потому что Россия — нефутбольная страна

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    Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о проблемах российского футбола.

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    «Детско-юношеский футбол в России сейчас в упадке, так и есть. Отъехав 100 километров из Москвы, ты это увидишь. В России, кроме как у московских команд, "Зенита" и "Краснодара", больше нет нормальных академий. Окей, базу построить можно, но главное — тренерские кадры.

    Профессия детского тренера очень недооценена в России. В академиях не хватает качественных специалистов, но при этом все очень скептически начали относиться к старому поколению детских тренеров. Их заменяют 25-летними пацанами, которые футбол знают только по книжке. Такой тренер никогда не объяснит ребенку, как правильно бить по мячу. А тренер старого поколения увидит в ребенке потенциал, который не увидит даже тренер клуба РПЛ.

    Иностранные тренеры в академиях никогда не дадут уровень. Иностранцы не знают местного менталитета, быта и традиций. Простой пример: когда я играл в "Рубине", к нам приехал диетолог из Испании. Он сразу начал устанавливать свои правила: жирное нельзя, борщ нельзя и так далее. Я ему говорю: "Друг, ты не понимаешь — ты приехал в регион, где уже в октябре -20 градусов. Тут люди едят жирное, чтобы не замерзнуть".

    Он не понял, что мы не в Испании, не в условной Валенсии, где люди могут круглый год есть гаспачо, чтобы охладиться. И это аукнулось — десять футболистов получили травму задней поверхности бедра в период с сентября по декабрь.

    У нас огромная страна. Но у нас очень мало футболистов, потому что Россия — нефутбольная страна. Люди из многих регионов чисто физически не имеют возможности заниматься футболом. Как парень с Дальнего Востока будет заниматься футболом, если там восемь месяцев зима?

    Правильно, нужны манежи. Нужно создавать инфраструктуру, чтобы по всей стране футболом занимались не один миллион детей, а тридцать», — приводит слова Оздоева Sport24.

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