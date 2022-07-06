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    Оздоев: В «Зените» молодые могут не приехать на тренировку и сказать: «Я проспал»

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    Бывший футболист «Зенита» Магомед Оздоев раскритиковал молодых футболистов питерского клуба.

    Магомед Оздоев
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    Магомед Оздоев

    «Ключевым стал вопрос отношения к делу. Я всегда говорил им в лицо — если регулярно опаздывать на тренировки и на установки перед играми первой команды — невозможно стать в ней основным.

    В "Зените" много молодых, которых подпускают к основе, а они могут не приехать на тренировку и сказать: "Я проспал".

    Если бы в "Локомотиве" я бы опоздал на установку или проспал тренировку, меня в тот же день выгнали бы из команды. Еще бы и от Вячеславовича (Лоськова) получил бы. Но сейчас у молодых, видимо, другие взгляды.

    А потом задают вопросы, почему в составе "Зенита" нет воспитанников. Нет, потому что у воспитанников не то отношение, которое должно быть. Разве нормально, когда молодые пацаны заходят в раздевалку за пять минут до общего сбора? Они должны быть первыми!

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    • Я, который видел много раз, как молодежь допускает ошибки, пытался объяснить "зенитовским" ребятам, как надо делать, а как — нет. Очень долго пытался влезть в голову Скроботову. У него великолепные данные для центрального защитника, прекрасная левая нога. Надеюсь, он изменится и у него все получится.

    Талантливых много. Но одного таланта мало. Например, Шамкин, когда приехал первый раз на сборы с основой, выглядел очень хорошо. Многое получалось. Но общая проблема молодежи — снижение требований к себе. После одного-двух месяцев в команде они уже начинают думать, что лучшие, и обижаются, когда не играют в основе. Но с чего вообще ты должен быть сразу основным? Нужно начинать с малого — по пять, десять минут. Это нормально, я тоже проходил через это. Е-мае, им по 17-18 лет, они еще устанут в этот футбол играть!

    Некоторым парням что объясняй, что нет — в одно ухо влетело, в другое вылетело. Многие из них думают, что мы, старшие, их душим. Но мы наоборот — хотим, чтобы у них все получилось, чтобы жизнь у них была устроена.

    Насчет мягкости Семака не знаю, но поколение точно другое. Сейчас очень мало молодых парней, которые дебютировали в РПЛ в топ-командах», — приводит слова Оздоева Sport24.

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