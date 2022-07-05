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    Оздоев: Решение уйти из «Зенита» никогда не будет ошибкой для меня

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    Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о месте в стартовом составе клуба, которое он потерял в начале предыдущего сезона РПЛ и объяснил, почему не стал продлевать контракт.

    Магомед Оздоев
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    Магомед Оздоев

    В конце июля прошлого года Оздоев получил травму. В октябре он полностью восстановился, но потерял место в основе «Зенита».

    «Все вопросы к Семаку. Мое мнение останется при мне. У меня нет никакой обиды и злости на кого-то.

    Просто, для меня честно в таких ситуациях, когда тренер подходит и объясняет свое решение. Если нет — это нечестно.

    "Зенит" предложил мне новый контракт еще в январе. Условия меня устраивали. Мне хотелось поговорить с тренером — убедиться, что я ему нужен.

    Беседа состоялась на февральских сборах. Семак сказал, что я нужен. Я попросил время подумать, при этом гарантий "Зениту" никаких не давал.

    В феврале появился вариант с Европой. 22 февраля мой трансфер сорвался, но я уже был настроен на новый вызов. В мае решил окончательно — надо уходить.

    Объяснил свою позицию Александру Ивановичу (Медведеву). Он все понял. Для меня решение уйти из "Зенита" никогда не будет ошибкой. Это был вопрос поиска новой мотивации.

    Роли Семака в моем уходе нет», — рассказал Оздоев Sport24.

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