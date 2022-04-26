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    Генич: Гоню от себя мысли, что «Спартак» будет бороться за выживание

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    Известный комментатор Константин Генич считает, что «Спартак» избежит вылета из Премьер-лиги.

    «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 26-ти туров
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    «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 26-ти туров

    «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 26-ти туров.

    «Спартак» находится всего в трех очках от зоны стыковых матчей, но я пока не могу представить себе, что команда Ваноли будет бороться за выживание. Я от себя эти мысли гоню.

    Есть в этом что-то сюрреалистичное. Календарь у «Спартака» нормальный, но в каждом из оставшихся матчей придется биться за победу. «Спартак» остается сильным раздражителем для любой команды, каждый матч «красно-белых» очень бурно обсуждается несколько дней.

    Если анализировать календарь, то «Спартаку» осталось сыграть с «Крыльями» дома, с «Уралом» в гостях, потом на «Открытие» приедет «Зенит», а в заключительном туре спартаковцев ждет выезд в Химки.

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    • «Крылья Советов» — очень непростая команда, в первом круге в Самаре «Спартаку» пришлось попотеть, выиграть удалось только благодаря пенальти, реализованному Соболевым. Самарцы очень здорово работают с мячом, многие захотят проявить себя на фоне «Спартака», тем более, многими игроками «Крыльев», как я знаю, «Спартак» интересуется.

    Календарь и таблица РПЛ

    Выезд в Екатеринбург тоже будет непростым. «Зенит» на «Спартак» тоже подойдет с хорошим настроем, даже если к этому моменту уже оформит чемпионство. Перепалка в соцсетях между руководителями клубов добавляет этой игре перца. Плюс не будем забывать про 1:7 в первом круге.

    «Химки» в последнем туре тоже будут решать свои задачи, а у Юрана свои счеты к «Спартаку». Календарь у «Спартака» не самый простой.

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    • Возможно, сейчас команда больше сосредоточена на Кубке России, но забывать о чемпионате в этой ситуации опасно. Не исключаю, что не все игроки в курсе, что сейчас команда идет всего в трех очках от зоны стыков«, — приводит слова Генича "Матч ТВ".

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