Генич: Гоню от себя мысли, что «Спартак» будет бороться за выживание

Известный комментаторсчитает, чтоизбежит вылета из Премьер-лиги.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 26-ти туров.

«Спартак» находится всего в трех очках от зоны стыковых матчей, но я пока не могу представить себе, что команда Ваноли будет бороться за выживание. Я от себя эти мысли гоню.

Есть в этом что-то сюрреалистичное. Календарь у «Спартака» нормальный, но в каждом из оставшихся матчей придется биться за победу. «Спартак» остается сильным раздражителем для любой команды, каждый матч «красно-белых» очень бурно обсуждается несколько дней.

Если анализировать календарь, то «Спартаку» осталось сыграть с «Крыльями» дома, с «Уралом» в гостях, потом на «Открытие» приедет «Зенит», а в заключительном туре спартаковцев ждет выезд в Химки.

«Крылья Советов» — очень непростая команда, в первом круге в Самаре «Спартаку» пришлось попотеть, выиграть удалось только благодаря пенальти, реализованному Соболевым. Самарцы очень здорово работают с мячом, многие захотят проявить себя на фоне «Спартака», тем более, многими игроками «Крыльев», как я знаю, «Спартак» интересуется.

Календарь и таблица РПЛ

Выезд в Екатеринбург тоже будет непростым. «Зенит» на «Спартак» тоже подойдет с хорошим настроем, даже если к этому моменту уже оформит чемпионство. Перепалка в соцсетях между руководителями клубов добавляет этой игре перца. Плюс не будем забывать про 1:7 в первом круге.

«Химки» в последнем туре тоже будут решать свои задачи, а у Юрана свои счеты к «Спартаку». Календарь у «Спартака» не самый простой.

Возможно, сейчас команда больше сосредоточена на Кубке России, но забывать о чемпионате в этой ситуации опасно. Не исключаю, что не все игроки в курсе, что сейчас команда идет всего в трех очках от зоны стыков«, — приводит слова Генича "Матч ТВ".