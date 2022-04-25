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    Уткин: Хочу увидеть «Спартак» в стыковых матчах

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    Бывший футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что хочет видеть московский «Спартак» в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе чемпионата России.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «Четыре тура до конца чемпионата, и волновать это должно в первую очередь "Спартак". Меня очень тронули рассуждения о том, что у "Спартака" остался довольно сложный календарь на эти четыре тура. Там есть матч с "Зенитом", матчи с "Уралом" и "Химками", которые, как и "Спартак", ведут борьбу за выживание.

    Невозможно занимать десятое место и при этом считать, что тебя ждет простой календарь. Невозможно.

    Я бы с интересом посмотрел стыковые матчи с участием "Спартака". Не потому, что я желаю зла, а потому что я желаю катастрофы людям, которые этой командой сейчас управляют. Они этого заслужили. Пускай они почувствуют себя на грани катастрофы. Ведь говорится о чем угодно, кроме дееспособности тренерского штаба», — сказал Уткин на своем ютуб-канале.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» с 31 набранным очком находится на 10-й строчке, опережая зону стыков всего на три балла.

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