Уткин: Хочу увидеть «Спартак» в стыковых матчах

Бывший футбольный комментаторзаявил, что хочет видеть московский «Спартак» в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе чемпионата России.

«Четыре тура до конца чемпионата, и волновать это должно в первую очередь "Спартак". Меня очень тронули рассуждения о том, что у "Спартака" остался довольно сложный календарь на эти четыре тура. Там есть матч с "Зенитом", матчи с "Уралом" и "Химками", которые, как и "Спартак", ведут борьбу за выживание.

Невозможно занимать десятое место и при этом считать, что тебя ждет простой календарь. Невозможно.

Я бы с интересом посмотрел стыковые матчи с участием "Спартака". Не потому, что я желаю зла, а потому что я желаю катастрофы людям, которые этой командой сейчас управляют. Они этого заслужили. Пускай они почувствуют себя на грани катастрофы. Ведь говорится о чем угодно, кроме дееспособности тренерского штаба», — сказал Уткин на своем ютуб-канале.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» с 31 набранным очком находится на 10-й строчке, опережая зону стыков всего на три балла.