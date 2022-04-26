Ловчев: Кофрие, Николсон, Мартинс не должны играть в «Спартаке»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поставил под сомнение профпригодность некоторых легионеров красно-белых.

«Кофрие, Николсон, Мартинс не должны играть в "Спартаке". У "Зенита" игроки сборной Бразилии и Хорватии, тогда как у "Спартака" футболисты очень низкого уровня.

Думаю, что вся нынешняя ситуация хорошо повлияет на наш футбол. Теперь клубам надо будет думать о своих академиях, а не тратить огромные деньги на непонятных иностранцев. И тогда больше будет местных игроков», — цитирует Ловчев «Р-Спорт».

«Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ. Расстояние от зоны стыковых матчей — три очка.