Трансферный дайджест. 19 — 25 апреля

Кристиан Эриксен

Полузащитник, «Брентфорд», 30 лет

Кристиан Эриксен не просто вернулся в большой футбол после внезапной остановки сердца— он снова один из лучших в самой популярной лиге мира. Казалось, что даже после перехода в «Брентфорд» основной и самый интересный этап карьеры датчанина позади, но предыдущие пару месяцев показали, что он по-прежнему может играть на высочайшем уровне.

Боссы «Брентфорда» едва ли не каждый день упрашивают Эриксена подписать новый контракт, но футболист пока не спешит с ответом.

Кристиан Эриксен globallookpress.com

Еще бы, у Кристиана есть предложения сразу от трех клубов, которые готовы значительно увеличить ему зарплату. Это «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Поговаривают, что идея пригласить Эриксен в «МЮ» принадлежит Эрику тен Хагу, который со следующего сезона будет главным тренером самого большого разочарования текущего сезона.

Эриксен, безусловно, благодарен «Брентфорду» за доверие, но смысл ему оставаться в команде, которая в лучшем случае будет бороться за 10-12 место?

Наш прогноз: подпишет контракт с топ-клубом.

Филип Костич

Полузащитник, «Айнтрахт», 29 лет

Возможно, для кого-то это ноунейм. Но вообще-то это тот самый парень, тормознувший в четвертьфинале Лиги Европы саму «Барселону».

Костич хотел вырваться из «Айнрахта» еще в прошлом году, но тогда серба удержали, несмотря на то, что он угрожал бойкотом. Конфликт кое-как удалось замять, но теперь его точно никто не остановит.

Авторитетные немецкие издания пишут о том, что Костича хочет подписать миланский «Интер». Предложение чемпиона Италии (четырехлетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год) выглядит очень заманчиво, но вряд ли Филип станет спешить. Желающих получить такого игрока будет предостаточно.

Наш прогноз: точно уйдет из «Айнтрахта», но куда — сложно сказать, претендентов будет много.

Эрлинг Холанд

Нападающий, «Боруссия» Дортмунд, 21 год

На прошлой неделе сначала появилась информация о том, что Холанд наконец-то определился: после многомесячных раздумий он все-таки решил перейти в «Манчестер Сити», за который, кстати, в свое время играл его отец.

Эрлинг Холанд globallookpress.com

Чуть позже журналисты BBC узнали, что предложение «Ман Сити» — самое выгодное среди конкурентов. Детские мечты это важно, но про финансовый аспект Эрлинг тоже не забывает.

В «Боруссии» тоже намекнули, что Холанд может оказаться на Туманном Альбионе. «Это не стало бы большим сюрпризом», — сказал спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.

Однако прошло еще какое-то время и норвежский журналист Ян-Оге Фьортофт заявил, мол, подождите — парень все еще думает. Но мы все-таки склоняемся к тому, что Холанд действительно определился. Со следующего сезона он будет в системе Гвардиолы. Но это не точно.

Наш прогноз: куда-то перейдет.

Рахим Стерлинг

Нападающий, «Манчестер Сити», 27 лет

Если бы кто-то пару месяцев назад сказал, что Стерлинг может перейти в «Милан», эту информацию приняли бы за самый нелепый слух или даже за наглую попытку привлечь к себе внимание.

Но сейчас это не шутки. Дело в том, что владельцем «Милана» вот-вот станет богатая инвестиционная компания Investcorp из Бахрейна. И эти ребята сходу хотят выделить клубу на усиление состава 300 миллионов евро.

Сделка еще не состоялась, но в «Милане», похоже, уже составили внушительный списочек трансферных целей. Поговаривают, что, помимо Стерлинга, там есть еще несколько известных имен — форвард «Аякса» Себастьян Аллер, вингер «Лейпцига» Кристофер Нкунку и нападающий «Ромы» Николо Дзаньоло.

Если «Милан» подготовит хорошее предложение, Стерлинг вполне может задуматься о переезде в Италию. Рахим очень недоволен отсутствием постоянного места в основном составе «Ман Сити». Как ни странно, его напрягает конкуренция с Джеком Грилишем.

Наш прогноз: останется в «Ман Сити», Гвардиола уговорит. Скажет что-то вроде «зачем тебе ехать в Италию перед ЧМ-2022?».

Роберт Левандовски

Нападающий, «Бавария», 33 года

Союз «Баварии» и Левандовски вот-вот развалится. Поляк вроде бы и не против остаться в Мюнхене, но в клубе не готовы удовлетворить все его финансовые запросы.

Поэтому Роберт стал оглядываться по сторонам. И однажды заметил, что на горизонте появилась «Барселона», которой срочно нужен настоящий бомбардир.

Роберт Левандовски globallookpress.com

В «Барселоне» уже даже не скрывают, что могут купить Левандовски. « В его случае вероятность больше», — ответил президент «Барсы» Жоан Лапорту болельщику на вопрос о возможном переходе 33-летнего форварда.

За Левандовски, правда, придется заплатить. «Бавария» хочет получить не менее 40 миллионов евро. Но самое главное, что Роберт горит желанием продолжить карьеру на «Камп Ноу». Это должно ускорить процесс.

Наш прогноз: поедет поднимать с колен «Барселону».

Кристофер Нкунку

Вингер, «Лейпциг», 24 года

Нкунку проводит настолько сильный сезон, что в очередь за ним выстроились уже все топ-клубы.

Кого там только нет — и «Бавария», и «Пари Сен-Жермен», и уже упоминавшийся выше «Милан». И это далеко не все желающие приобрести 24-летнего француза.

Но в «Лейпциге» на днях сделали лаконичное и очень четкое заявление. Нкунку не продается. Несмотря на шикарную возможность получить внушительную сумму, у клуба в данном случае абсолютно правильная позиция.

Кристофер Нкунку globallookpress.com

«Лейпциг», если ему удастся сохранить Нкунку и остальных лидеров, в следующем сезоне вполне может стать одним из главных претендентов на чемпионский титул. Да, наравне с «Баварией». Есть подозрение, что у главного клуба Германии впереди очень сложный год, в том числе из-за возможного ухода Левандовски.

И в такой ситуации «Лейпцигу» действительно есть смысл потерпеть до следующего года, а потом уже устроить распродажу.

Наш прогноз: задержится в «Лейпциге» еще на сезон.

Серхио Рамос

Защитник, «ПСЖ», 36 лет

Ему говорят «да уходи ты!», а он отвечает — «не хочу, не уйду!». Да уж, сначала «ПСЖ» полгода уговаривал Рамоса на переход, а теперь не может от него избавиться.

Серхио Рамос globallookpress.com

В Париже почти сразу поняли, что экс-капитан «Реала» уже не способен играть на прежнем уровне. Главная причина — травмы, бесконечные травмы. А восстанавливается испанец уже не так быстро, как раньше.

«ПСЖ» и рад бы попрощаться с Рамосом, но тот теперь регулярно рассказывает журналистам, что мечтает задержаться в столице Франции еще как минимум на сезон.

В общем, придется искать какой-то компромисс. Но Рамос наверняка постарается убедить работодателей, что сложный период позади и в следующем сезоне он поведет команду за такой долгожданной победой в Лиге чемпионов. Сомнительно.

Наш прогноз: все-таки останется в Париже еще на сезончик. Уговорит.

Гарет Бейл

Вингер, «Реал» Мадрид, 32 года

Приблизительно такая же ситуация у «Реала» с Бейлом. Но в этом году валлиец точно уйдет. Все просто — его контракт с «Королевским клубом» истекает через пару месяцев.

В противном случае, Гарет с удовольствием бы пожил в Мадриде еще как минимум год. Говорят, ему там очень нравится.

Бейл до сих пор не знает, за кого будет играть в следующем сезоне, но есть информация, что его активно зовут в «Ди Си Юнайтед», за который когда-то играл Уэйн Руни. Вариант интересный, напрягаться сильно не надо, деньги предлагают неплохие, но Гарет пока думает.

А там, глядишь, может, и правда решит завершить карьеру, о чем уже несколько раз писали испанские СМИ. Скорее всего, решение будет зависеть от ближайших результатов сборной Уэльса. Если валлийцы попадут на ЧМ-2022, Бейл, конечно, побегает еще годик, а если нет, тогда решение может быть каким угодно.

Наш прогноз: сложно сказать.

Усман Дембере

Вингер, «Барселона», 24 года

Еще недавно Дембеле был главным изгоем «Барселоны», его отстраняли от первой команды, говорили, что таким неблагодарным негодяем не место в легендарном клубе.

Но отныне Усман — главный пример для подражания. И это не шутки. После матча с «Кадисом», который, к слову, завершился сенсационным поражением, Хави зашел в раздевалку «Барселоны», указал на Дембеле и сказал всем остальным, мол, берите пример с этого парня, настоящего профессионала. Лично не видели, но журналистам Sky Sports можно доверять.

Усман Дембеле globallookpress.com

Дембеле действительно здорово в последнее время. И новый контракт с Усман — приоритет для Хави. Действительно, зачем тратить десятки миллионов на нового игрока, если можно договориться с французом, пусть это и непросто.

Фактор Хави станет ключевым в предстоящих переговорах Дембеле с руководством «Барселоны», которое с недавних пор прислушивается к мнению главного тренера.

Наш прогноз: останется в «Барселоне».

Ромелу Лукаку

Нападающий, «Челси», 28 лет

Год назад «Челси» заплатил за Лукаку почти сто миллионов фунтов, но, увы, инвестиция оказалась максимально неудачной.

На «Стэфмфорд Бридж» Ромелу очень быстро приуныл, показал свой непростой характер и дал понять, что хочет обратно в «Интер». Парня, конечно, успокоили, попросили больше не устраивать истерики, но желания бельгийца никуда не делись — он намерен вернуться в Италию.

А там его ждет уже не только «Интер». «Милан», у которого вот-вот появятся нефтедоллары, тоже хочет подписать Лукаку. Правда, не совсем понятно, как Ромелу уживется в одной команде со Златаном Ибрагимовичем. Разве что 40-летнему шведу скажут «до свидания», это единственный вариант.

«Интер» рад, что Лукаку хочет вернуться, но для этого форварду надо будет принять одно важное решение. Финансовые аппетиты придется поубавить, причем серьезно с — 13-14 миллионов до 6-7. В общем, человек в раздумьях.

Наш прогноз: вернется в Милан, но не факт, что в «Интер».

Килиан Мбаппе

Нападающий, «ПСЖ», 23 года

«Ничего не изменилось. Сейчас мне нечего сказать», — ответил Мбаппе журналистам на очередной вопрос о возможном уходе из «ПСЖ» после матча с «Лансом». Честно говоря, нам тоже нечего сказать, кроме того, что эта сага уже изрядно всех достала.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Но на самом деле несколько дней назад появилась очень интересная информация. Килиан вроде бы уже настроился на переход в «Реал», но потом вдруг подумал, а почему бы не попросить еще 100 миллионов евро. В «Мадриде» подобные запросы молодой звезды стали неприятным сюрпризом.

Но даже нам, представителям другой реальности, несложно понять Мбаппе, которому «ПСЖ» предлагает за продление контракта 150 миллионов евро. Вполне логично, что звёздочка ждет каких-то шагов и со стороны «Реала».

Ну а семья Мбаппе на выходных побывала в Дохе, где встречалась с хозяевами «ПСЖ». Понятно, что обсуждали не предстоящий чемпионат мира.

Килиан темнит, делает вид, что по-прежнему ничего не решил, но, кажется, его все-таки уговорили остаться в Париже еще на пару лет.

Наш прогноз: подпишет новый контракт с «ПСЖ».