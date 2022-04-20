«МЮ», кажется, выбрал лучшего тренера из всех возможных. Сможет ли тен Хаг поднять с колен легендарный клуб?

С тех пор, как тен Хаг вместе с «Аяксом» едва не прорвался в финал Лиги чемпионов в 2019 году, его имя постоянно упоминают в контексте возможного назначения почти во все большие клубы Европы. Чего никак нельзя было сказать теперь уже о бывших тренерах «МЮ» Дэвиде Мойесе, Луи ван Гале, Жозе Моуринью или Сульшере.

Тен Хаг — лучший из тех, кто сейчас доступен на рынке.

Первый шаг перестройки — «найдите нового тренера!» — позади. Но что будет дальше?

Где окажется «МЮ» по итогам сезона?

Перед «МЮ», конечно же, стоит цель бороться за чемпионский титул. Но это пока лишь мечты. Прямо сейчас «МЮ» у 54 очка, а у «Манчестер Сити» — 74. С учетом оставшихся матчей можно предположить, что «МЮ» финиширует с отставанием от победителя примерно на 30 очков.

В прошлом сезоне «Юнайтед» отстал от «Сити» всего на 12 очков, при этом опередив на пять очков «Ливерпуль». Правда, тут надо учитывать обстоятельства. В прошлом сезоне «Ливерпуль» страдал от травм, матчи проходили, в основном, на пустых стадионах, и все это, как ни странно, помогло «МЮ» оказаться в топ-4.

Здесь стоит обратиться к рейтингам Elo на clubelo.com, которые имеют дают более подробную информацию, чем просто турнирная таблица. У каждого клуба есть рейтинг, который корректируется после каждого матча в зависимости от силы соперника и результата.

Согласно Elo, «Юнайтед» в настоящее время занимают десятое место среди лучших команд мира, как раз между «Атлетико» и «Лейпцигом». Для сравнения: «Арсенал» занимает 13-е место, а «Тоттенхэм» — 14-е. На первом находится «Ман Сити» на первом, «Ливерпуль» второй, а «Челси» — пятый.

Чуть более сложный, чем Elo, рейтинг FiveThirtyEight, помимо результатов, делает акцент на ожидаемые гол и ряд других факторов, основанных на владении мячом. Так вот, согласно этому рейтингу, «Юнайтед» находятся на 17-м месте среди лучших клубов мира — на одну позицию ниже «Зальцбурга» и на одну выше леверкузенского «Байера».

«МЮ» может оказаться за пределами топ-4 по итогам сезона АПЛ globallookpress.com

Но реальный рейтинг «Манчестер Юнайтед» — где-то рядом с «Ривер Плейт» (95-е место), а не с «Манчестер Сити».

«МЮ» находится где-то между этими двумя моделями оценки уровня клубов. Реальность такова, что «Юнайтед» предстоит пройти долгий путь, прежде чем они снова приблизятся к вершине. А тех Хаг, если что, уходит из «Аякса», который нахолится на седьмом месте в рейтинге Elo и на шестом по версии FiveThirtyEight.

Как играл «Аякс»?

Вспомните «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — в первую очередь, их атакующие версии.

«Атакующая схема "Аякса" — невероятно наступательная. Это гораздо рискованнее того, что делают топ-команды. Когда мяч достигает последней трети, два центральных защитника и опорный полузащитник находятся позади мяча, а остальные впереди. Опорник просто занимает правильную позицию и при необходимости идет вперед. "Аякс" не должен пропускать ни одного гола», — говорит Эрик Элиас, скаут из Нидерландов.

«Аякс» Эрика тен Хага — одна из самых ярких команд Европы globallookpress.com

В прошлом чемпионате Нидерландов команда тен Хага совершала в среднем за матч 31 передачу в штрафную соперника — на 10 больше, чем «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Футболисты «Аякса» наносят за игру 21 удар — опять-таки, больше, чем «Ливерпуль» и «Сити». Если бы «Аякс» играл в АПЛ, их показатель прессинга был самым агрессивным в лиге. И по остальным показателям клуб из Амстердам тоже был бы впереди всех команд Англии, включая «Ливерпуль» и «Ман Сити».

Но будет ли это работать в «МЮ»?

Если одним словом, то нет. Либо так: по крайней мере, не сразу.

В этом сезоне у «Юнайтед» показатели немного выше среднего по доле пасов в финальную треть (56%, шестое место) и в штрафную площадь (14 за игру, также шестое место).

Тем не менее, игроки «МЮ» реже владеют мячом в атаке, чем средняя команда Премьер-лиги (4,6 за игру по сравнению со средним показателем 4,7), а их показатель прессинга по PPDA также менее агрессивен, чем в среднем (13,7 по сравнению с 12,8).

У «Манчестер Юнайтед» уже давно нет опорного полузащитника мирового уровня, а один из их центральных защитников, Харри Магуайр, действительно испытывает трудности в пространстве. Добавьте к этому тот факт, что другие их полузащитники и нападающие, в том числе Джейдон Санчо, не очень хорошо владеют мячом, а их лучший бомбардир Криштиану Роналду прессингует реже, чем буквально любой другой игрок в Европе на своей позиции.

Поэтому очевидно, что попытка немедленно перенести этот столь агрессивный стиль на «Олд Траффорд», скорее всего, обернулась бы катастрофой.

Одной из причин, по которой тен Хаг смог играть в этом стиле с «Аяксом», было то, что голландский гигант имеет огромное преимущество в плане талантов и ресурсов перед своими конкурентами. Большинство команд не играют, как «Ливерпуль», «Бавария» и «Манчестер Сити», просто потому, что у них банально нет таких же классных футболистов.

«Люди не осознают этого даже в Нидерландах. "Аякс" платит на 40-50% больше, чем ПСВ. Я также думаю, что во времена тен Хага в Нидерландах ПСВ и "Фейеноорд" не были особенно умны в преодолении этого разрыва в оплате более разумными решениями, чем Аякс», — добавил Элиас.

Криштиану Роналду, возможно, придется покинуть «МЮ» после назначения Эрика тен Хага globallookpress.com

Хотя «Манчестер Юнайтед» по-прежнему является одним из самых богатых клубов в мире, «Ман Сити» сообщил о более высоких доходах по сравнению с предыдущим годом, а «Ливерпуль» значительно сократил отставание от второго места.

Между тем, и «Ман Сити», и «Челси» в настоящее время платят своим игрокам более высокую заработную плату. В «Ливерпуле» зарплаты тоже приближаются к этому уровню.

Когда-то МЮ« имел такое же финансовое превосходство, как "Аякс", в АПЛ, но сейчас этот разрыв полностью исчез.

Зачем же "МЮ" пригласил тен Хага?

Исходя из всего вышесказанного, это похоже на еще один пример того, как "Манчестер Юнайтед" гоняется за собственным хвостом, преследуя другое громкое имя.

Именно так они нанимали тренеров и подписывали игроков в течение последних десяти с лишним лет, и, учитывая их финансовую мощь, это привело к, вероятно, самому неловкому и разочаровывающему десятилетию для одного клуба в современной истории европейского футбола. "МЮ" был настолько плох, насколько это было возможно для клуба с такими возможностями.

Несмотря на то, что тен Хага называть приверженцем Тотального футбола, это на самом деле неправда.

"Существует ошибочное мнение, что он является своего рода последователем идей Йохана Кройфа, который хочет играть в красивый футбол. Если взять его тренерскую карьеру, то подобное можно было наблюдать только в последние четыре года, потому что у него есть игроки для этого стиля. Но в 'Утрехте' его команда иногда не прессинговала, пока мяч не пересекал среднюю линию", — говорит Элиас.

Кроме того, важно понимать суть тактической приверженности в голландского футболе в то время. Все команды играли по схеме 4-3-3. Тен Хаг сделал противоположное тому, что сделали все остальные: его Утрехт играл 4-4-2 с мячом, затем трансформировался в 4-3-3 без мяча. Для некоторых это было дико, но это сработало.

В сезоне 2014/2015 перед тем, как Тен Хаг присоединился к "Утрехту", они финишировали на 11-м месте с 41 очком при разнице мячей "-2". В свой первый сезон в клубе они поднялись на пятое место с 53 очками и разницей мячей "+9". А потом, в его последнем сезоне, они взлетели еще выше: четвертое место, 62 очка и разница мячей "+16".

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Учитывая его своеобразный "анти-голландский" подход в "Утрехте", было несколько удивительно, что его нанял клуб, являющийся апофеозом голландского футбола. И его первые полгода в "Аяксе" чем-то напоминали злополучную игру Дэвида Мойеса в "Манчестер Юнайтед": тренер из небольшой команды, играющей в более реактивном стиле, изо всех сил пытается внедрить доминирующую тактику, которая так необходима для достижения успеха в большом клубе.

"Когда он начал работать в январе 2017 года, первые шесть месяцев были не очень хорошими. Я и другие специалисты по тактике разглагольствовали о том, что это не соответствует стилю 'Аякса'. Мы сомневались, что ему удастся это исправить", — отмечает Элиас.

Через два года "Аякс" играл в полуфинале Лиги чемпионов.

Так что же тан Хаг будет делать в "МЮ"?

"Во всех командах тен Хага присутствует четкий план, и все игроки знают, что делать. Он использует сильные стороны футболистов", — говорит Элиас.

В "Аяксе" под руководством тен Хага процветала кучка игроков из АПЛ с различными недостатками. Такие игроки, как Дейли Блинд (»Манчестер Юнайтед«), Душан Тадич (»Саутгемптон«), Дэви Клаассен (»Эвертон«) и Себастьян Аллер (»Вест Хэм«), покинули Англии отчасти из-за ограниченных возможностей в некоторых аспектах. Тен Хаг же взял и создал команду, используя сильные стороны каждого из этих футболистов.

У "Манчестер Юнайтед" худший состав среди 20-ти лучших команд Европы. Клуб, у которого есть четкая стратегия развития, никогда бы целенаправленно не приобрел такую ​​коллекцию игроков, которую вы сейчас можно наблюдать в "МЮ". И это главная причина всех провалов "МЮ", в том числе финансовых.

И в этом плане тен Хаг способен извлечь из этой несовершенной команды гораздо больше, чем любой другой известный тренер.

Себастьян Аллер globallookpress.com

"Единственное, что всегда присутствует, это то, что команды тен Хага — по голландским меркам! — очень сильны в переходные моменты. Защита всегда очень хорошо организована, и когда когда получает мяч, она действует очень прямо. Тен Хаг упомянул об этом в интервью в середине 2017 года: он хотел, чтобы 'Аякс' играл более непосредственно после отбора мяча", — говорит Элиас.

Лучшие команды, как известно, атакуют и защищаются одновременно.

Хотя использование такой подход далеко не всегда подходит Роналду, он, надо понимать, вряд ли входит в долгосрочные планы тен Хага. Португалец уже не в том возрасте, чтобы быть ключевым игроком нового проекта.

В настоящее время в составе есть восемь игроков, которые теоретически могут стать частью следующей большой команды "Юнайтед". Это Харри Магуайр (28 лет), Рафаэль Варан (28), Бруну Фернандеш (27), Люк Шоу (26), Маркус Рэшфорд (24), Диогу Далот (22), Джейдон Санчо (21) и Энтони Эланга (19).

Сюда же можно добавить Донни ван де Бека, который процветал под руководством тен Хага в "Аяксе". Возможно, голландец сможет раскрыть сильные стороны Аарона Ван-Биссаки.

Маркус Рэшфорд globallookpress.com

"МЮ" придется разработать план вместе со своим новым менеджером, а затем выбрать подходящих игроков для его реализации. Многие из ключевых игроков следующей великой команды "Манчестер Юнайтед" в настоящее время не играют на "Олд Траффорд".

Переход в АПЛ — это огромный шаг вперед для тех Хага, который покидает главную команду Нидерландов, чтобы продолжить работу в самой конкурентоспособной и богатой лиге мира.

"Ливерпуль" Юргена Клоппа, "Сити" Пепа Гвардиолы и "Челси" Томаса Тухеля — конкуренция просто невероятная. Кроме того, есть "Тоттенхэм" и "Арсенал", которые тоже на подъеме. Но мы уже видели, как тен Хаг умеет применять свои методы и создавать доминирующую команду, которая будет конкурентоспособной на самом высоком уровне.