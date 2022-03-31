Топ-5 задач «Манчестер Сити» на летнем трансферном рынке

«Манчестер Сити» продолжает бороться за главные трофеи, но уже сейчас очевидно, что даже в случае максимального успеха Хосепу Гвардиоле и его работодателям нельзя будет бездействовать во время летнего трансферного окна.

Вряд ли кто-то станет отрицать, что у «Манчестер Сити» один из лучших составов в мире, но остаться на этом же уровне без усиления будет весьма проблематично.

Прямо сейчас рассмотрим пять ключевых вопросов, которые придется решать «Манчестер Сити» перед новым сезоном.

«Манчестер Сити» срочно нужен крайний защитник

Из-за ситуации с Бенжаменом Менди, который в ближайшее время точно не будет играть, Гвардиоле нередко приходилось использовать на левом фланге обороны Жоау Канселу. Кроме того, на этой позиции периодически играет Александра Зинченко, и надо сказать, что украинец добился внушительного прогресса.

Рафаэль Геррейро globallookpress.com

Но «Ман Сити» все равно нужен еще один игрок этого амплуа. Кайл Уокер — на данный момент единственный правый защитник в команде, но он далеко не всегда находится в оптимальной форме.

В какой-то момент на фланге пришлось играть даже Джону Стоунзу. И это тоже указывает на то, как сильно Гвардиоле нуждается в крайнем защитнике.

При этом неважно, кто это будет — правша или левша. Идеальным стало бы подписание Рафаэля Геррейро из дортмундской «Боруссии». Возможно, Пеп хотел бы вернуть Анхелиньо, но он, скорее всего, останется в «Лейпциге».

Еще один вариант — защитник «Валенсии» Хосе Гайя, которому не понадобится много времени, чтобы адаптироваться к футболу «Манчестер Сити». И в этот список также можно добавить Сержиньо Деста из «Барселоны».

Пора искать замену Фернандиньо

Фернандиньо еще не определился со своим будущем, но, похоже, все идет к тому, что он покинет команду. В «основе» бразильца уже заменил Родри, но в случае его ухода в составе все равно возникнет большая дыра.

Фернандиньо globallookpress.com

Вряд ли кому-то удастся сходу вытеснить Родри из стартового состава, но испанцу все равно нужен сильный конкурент.

Возможно, самым мудрым выбором Гвардиолы на эту позицию стал бы Исмаэль Беннасер. Но есть еще один отличный кандидат — капитан «Вест Хэма» Деклан Райс, но в этом случае «Ман Сити» придется прилично раскошелиться.

Определиться с топ-форвардом — покупать или нет

Подписание нападающего было приоритетной задачей «Манчестер Сити» прошлым летом, но в очередной раз что-то пошло не так. Чемпион Англии был уверен, что купит Харри Кейна, но в итоге переговоры с «Тоттенхэмом» зашли в тупик.

Эрлинг Холанд globallookpress.com

А еще активно писали о том, что «Ман Сити» хотел подписать Криштиану Роналду, который в итоге оказался в «Манчестер Юнайтед».

Теперь же «Манчестер Сити» называют одним из главных претендентов на Эрлинга Холанда. Звезда дортмундской «Боруссии» действительно может стать идеальным игроком для команды Гвардиолы.

Но это не единственный вариант. Возможно, «Сити» стоит побороться за Роберта Левандовски, который вроде бы решил уйти из «Баварии». И наверняка в клубе по-прежнему не отказались от идеи подписать Кейна, вот только теперь придется конкурировать с «МЮ».

Решить вопрос со Стерлингом

У «Манчестер Сити» была непростая ситуация с Рахимом Стерлингом. Британские журналисты писали о желании футболиста уйти в другой клуб из-за ссоры с Гвардиолой.

Судя по всему, ситуация изменилась в лучшую сторону, но он все равно якобы недоволен количеством игрового времени.

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Поговаривали, что Стерлинга звала к себе «Барселона», но каталонцы в итоге купили другого игрока «Манчестер Сити» — Феррана Торреса.

Как ни странно, сейчас вряд ли найдется много желающих подписать Стерлинга. И это может стать для него проблемой. Если у Рахима не будет серьезного предложения в межсезонье, впереди его ждет непростая борьба с Джеком Грилишем за место в стартовом составе. И, кажется, Стерлинга это раздражает.

Настало время прояснить будущее Габриэла Жезуса

Гвардиола начал сезон всего лишь с одним номинальным нападающим — Габриэлом Жезусом. Но в большинстве матчей бразилец все равно оставался в запасе.

И что интересно, когда Жезус появлялся в составе, Пеп все равно использовал его в качестве правого вингера.

Габриэл Жезус globallookpress.com

Но страдать от возможного дискомфорта на поле Габриэлу при большом желании не придется. Уже сейчас у него есть несколько заманчивых предложений.

Во-первых, среди желающих подписать Жезуса есть «Ювентус». А еще им активно интересуются «Арсенал» и дортмундская «Боруссия», которая активно ищет замену для Холанда.

К слову, если Холанд решит перейти в «Ман Сити», это значительно упростит переговоры между клубами по трансферу Жезуса. Действующий контракт бразильца рассчитан до лета 2023 года, а новый ему еще не предложили. И если в ближайшее время клуб не обратится к Жезусу с таким предложением, то именно сейчас идеальный момент для смены обстановки. Но есть информация, что Гвардиола настаивает на том, чтобы бразилец продолжал играть за «Ман Сити».