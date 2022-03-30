Разворот на 180 градусов. Месси проваливается в ПСЖ, но нашел себя в сборной Аргентины

Карьерав сборной Аргентины полна разочарований, выбирайте любое на свой вкус. Как насчет 2010 года, когда находящийся в самом расцвете сил Месси с Аргентиной, которой руководил взрывоопасный и явно переоценивший свои способности, проиграли в четвертьфинале команде выскочек-немцев?

Может быть, вам больше по душе 2014 год, когда Аргентина не нанесла ни одного удара в створ в финальном матче чемпионата мира, но Гонсало Игуаин не реализовал стопроцентный момент, а Марио Гетце забил главный гол века?

Год спустя в финале Кубка Америки Игуаин упускает шанс забить, игра переходит в серию пенальти, Месси забивает первый одиннадцатиметровый, все остальные аргентинцы промахиваются, а сборная Чили становится чемпионами КОНМЕБОЛ.

Год спустя, другой Кубок Америки — на этот раз в святой духовной родине южноамериканского футбола… верно! Ист-Рутерфорд, Нью-Джерси. В финале Аргентина превзошла Чили по ударам 18-4, Игуаин профукал еще один момент, дело дошло до пенальти, Месси бил первым и промазал, а сборная Чили снова выиграла.

Месси в сборной Аргентины в 2019 году globallookpress.com

Вскоре после матча действующий обладатель «Золотого мяча» объявляет об уходе из сборной Аргентины в возрасте 29 лет.

Если можете, вспомните тот момент на секунду и задумайтесь о нем: король клубного футбола сдается после десятилетия разочарований на международной арене. Тогда было бы невозможно представить тот момент, в котором мы находимся сегодня: клубная карьера Месси отошла на задний план, и он абсолютно наслаждается игрой за Аргентину.

Краткая версия карьеры Месси до 2020 года выглядит примерно так. Крошечный ребенок из Росарио, Аргентина, считается слишком маленьким и хилым для каждого тренера, пока он наконец не пробивается на футбольное поле и не поражает всех, обводя более крупных детей, как стремительная молния.

Тем не менее, крошечный ребенок остался крошечным: всего 147 см к 12 годам. Его отец решает, что сыну нужно лечение гормоном роста, лечение оказывается дорогим, ФК «Барселона» кладет глаз на этот мини-феномен, и папа говорит «Барсе», что они могут подписать ребенка, если они заплатят за то, чтобы они оба переехали, и за продолжение гормонального лечения.

Контракт подписывается на салфетке, они меняют континент проживания, и ребенок становится величайшим футболистом всех времен, поскольку его индивидуальный талант формировался на коллективистской футбольной фабрике, известной как «Ла Масия».

Как выразился бывший тренер молодежи «Барселоны»: [Месси] представляет собой сплав индивидуализма аргентинского уличного футбола и более командной игры, которая была философией «Барселоны».

Единственный трофей Месси с Аргентиной — выигранная Копа-2021 globallookpress.com

Однако успех, которого он добился в «Барселоне», так и не перенесся в сборную Аргентины. Самая главная причина: случайности. Аргентина пробилась в достаточное количества финалов турниров и, черт возьми, провела достаточное количество экстра-таймов и серий пенальти, чтобы им просто повезло наконец завоевать один трофей благодаря мячу, который наконец отскочил куда надо.

Конечно, это не единственная причина. Гибкая, но строгая позиционная система, которую Пеп Гвардиола внедрил в «Барселоне», исчезала, когда Месси менял цвета сине-гранатовых на «альбиселесте».

Большинство тренеров, в частности Марадона, внедрявший систему «в четырех центральных защитников», которая с тех пор не повторялась, выбирали лишенный воображения, но стабильный в обороне подход, который полагался на аргентинских звезд (читай: Месси), которые должны были сотворить что-то волшебное пару раз за игру.

«Проблема в том, что Месси не может играть в своем любимом стиле за Аргентину, команду, которая слишком часто полагается на то, что вспышки его гениальности спасут их», — сказал мне перед чемпионатом России 2018 года Андреас Кампомар, автор книги «Голасо! Красивая игра от ацтеков до чемпионата мира: полная история того, как футбол повлиял на Латинскую Америку». «Командная система, которую он находит в "Барселоне", просто не существует на международном уровне».

Испанцам не удалось рекрутировать Месси globallookpress.com

Наряду с игровыми страданиями возник вопрос об идентичности. В 2004 году Испания попыталась завербовать Месси, чтобы он начал выступать за страну, где он провел всю свою профессиональную карьеру и взрослую жизнь. Вы можете себе это представить? Вместо этого он хотел вернуться домой.

В то время как аргентинские болельщики восхищались Месси и ценили его так же, как вы могли бы восхищаться и ценить звезду в небе, которую вы не можете по-настоящему понять, Марадону боготворили и яростно любили. То же самое произошло с Карлосом Тевесом, игроком, далеко не таким хорошим, как Месси, но гораздо более человечным, который начал свою карьеру в Аргентине с «Бока Хуниорс» Марадоны.

«Хотя в этом мнении и есть доля правды, я думаю, что натянутые отношения Месси с Аргентиной несколько преувеличены», — сказал Кампомар. «Отчасти причина, однако, может заключаться в том, что он уехал из Аргентины в "Барселону" в 13 лет и никогда не играл за взрослую национальную команду; другой причиной может быть его естественная сдержанность поведения».

«Месси говорит как аргентинец, ему нравится аргентинская кухня: культурно он аргентинец. Тем не менее, он не такая яркая и колоритная личность, как Марадона. Возможно, он слишком скромен для Аргентины, которая требует от своих героев ярких и явных проявлений силы».

Это подводит нас к пятничной победе над Венесуэлой со счетом 3:0 в Буэнос-Айресе на стадионе «Бока Ла Бомбонера». Аргентина, действующий чемпион Кубка Америки, уже квалифицировалась на чемпионат мира. Игра не имела турнирного значения, поэтому они просто развлекались. Впервые с тех пор, как Месси надел футболку сборной Аргентины, все выглядело легко, беззаботно и под контролем.

Месси забил третий гол, нанеся удар с отскоком от газона, и — поймите это — посмеялся над собой, когда мяч просочился в сетку. Это был последний домашний матч сборной Аргентины перед чемпионатом мира, и весь груз ответственности, казалось, свалился с его плеч.

Месси в матче с Венесуэлой globallookpress.com

Месси и раньше освистывали аргентинские болельщики — на матче чемпионата мира, на турнире, где он, ни много ни мало, выиграл «Золотой мяч» — но не теперь. «Ла Бомбонера» любила его на прошлой неделе. Вместо этого теперь его освистывают болельщики его клуба — «Пари Сен-Жермен».

Этот европейский сезон был похож на полудрему, с Месси, находящимся как будто где-то в другом месте и просто изредка мерцающим на задворках командного сознания, а не пребывая в его центре. Лучший завершитель моментов переживает худшую серию неудачных завершений в своей карьере.

Он был актером второго плана в составе ПСЖ в Лиге чемпионов, находясь в тени Килиана Мбаппе. В прошлые сезоны его нереализованный пенальти против «Реала» — в матче, который они проиграли со счетом 2:3, — стал бы предметом яростных дискуссий после краха. Мы уверены, что Месси не потерял хватку? Вместо этого разговоры вспыхнули и тут же затихли.

Еще март, и остаток сезона 2021/22 он проведет, дергая за ниточки команду, которая легко выиграет чемпионский титул, ведь ПСЖ почти всегда легко выигрывает его. Эти игры отмечают закат величайшего игрока всех времен. И все же, кого это волнует?

Я не знаю, о чем думает Месси; мы никогда не знали этого. В случае с Криштиану Роналду очень мало подтекста — всегда все на поверхности. С Месси это почти всегда только подтекст. Самое большое понимание его психики, которое мы когда-либо получали, это тот факт, что его тошнило перед матчами. Как однажды сказал великий уругвайский писатель Эдуардо Галеано: «Мне нравится Месси, потому что он не считает себя Месси».

Тем не менее, определенно кажется, что Месси наконец-то наслаждается игрой за Аргентину, в то время как его работа с ПСЖ кажется бременем, граничащим с раздражающей необходимостью. В Аргентине команда построена вокруг его уменьшающейся мобильности; он ветеран, отдающий пасы, возглавляющий поколение стремительных молодых звезд, в то время как его бывшие партнеры по команде теперь пополняют тренерский штаб сборной.

Месси в ПСЖ — один из многих globallookpress.com

В «ПСЖ» он просто еще одна звезда в команде, построенной как баскетбольный «Дрим тим». Почти похоже, как если бы он по настоящему играл за Аргентину, подрабатывая на полставки в ПСЖ. Статистика даже подтверждает это.

С начала июня Месси отыграл 84% доступных минут в соревновательных матчах за Аргентину — больше, чем любой игрок, включая стартового вратаря Эмилиано Мартинеса. В «ПСЖ» он сыграл всего 55% минут в Лиге 1.

После матча с Венесуэлой Месси сказал: «Я не знаю, что буду делать после чемпионата мира. Я думаю о том, что будет дальше. После Катара мне придется многое переоценить».

Аргентина, вероятно, не выиграет чемпионат мира, как и любая другая страна, вероятно, не выиграет чемпионат мира. Но сама команда в наилучшей форме с 2006 года, и футболка уже не тяжела на плечах капитана.

Что более вероятно для Месси: первый выигранный чемпионат мира или пятый трофей Лиги чемпионов, прежде чем он повесит бутсы? По крайней мере, в этом году — и, возможно, впервые — вам придется выбрать первый вариант.