Фернандеш повел команду за собой. Португалия выступит на ЧМ в Катаре

В какой-то мере португальцам повезло с жеребьевкой. Как бы там ни было, «красно-зеленые» идут дальше и в очередной раз сыграют на мундиале. Бруну Фернандеш показывает, что готов стать лидером команды после ухода Криштиану Роналду.

Ход матча

9' Бруну Фернандеш пробил с линии штрафной, но удар не стал проблемой для вратаря.

13' Снова Фернандеш. На этот раз игрок неточно пробил головой.

14' Криштиану Роналду получил передачу в штрафной площади соперника, но пробил не лучшим образом. Будет удар от ворот.

Фрагмент матча globallookpress.com

20' Тихомир Костадинов не сумел попасть в угол ворот. Вместо этого он отправил мяч на трибуны.

24' Диогу Жота имел хороший момент, но неточно пробил головой после подачи с углового.

32' Бруну Фернандеш перехватил неудачный пас соперника, обыгрался с Криштиану Роналду и выйдя на ударную позиции, с линии штрафной отправил мяч в угол ворот.

40' Диогу Жота получил мяч поле отскока и пробил рядом с левой штангой.

52' Бруну Фернандеш заставил вратаря македонцев Столе Дмитриевски поработать. Голкипер справился с ударом.

58' Снова Фернандеш. На этот раз игрок бьет в пустые ворота, но защитник самоотверженно вынес мяч с линии.

65' Пепе сделал перехват и отдал налево на Диогу Жоту, который точным пасом отдал в штрафную на Фернандеша. Тот в касание отправил мяч в сетку.

Пепе и Бруну Фернандеш globallookpress.com

68' Первая желтая карточка в матче. Адресат — Жоау Канселу.

72' Энис Барди попытался дальним ударом поразить цель, но далеко от створа пролетел мяч.

80' Бруну Фернандеш сделал обостряющую передачу, которую должен был получить Криштиану Роналду, но защита выбила мяч.

87' Команды проводят серию замен.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Плей-офф. Финал Португалия — Северная Македония 2:0 Голы: 1:0 Бруну Фернандеш (32'), 2:0 Бруну Фернандеш (65') Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Пепе, Перейра Данилу, Nuno Mendes, Жоау Моутинью (Vitinha, 90'), Отавио (Вилльям Карвалью, 76'), Бруну Фернандеш (Матеус Луис, 87'), Бернарду Силва (Жоау Фелиш, 87'), Криштиану Роналду, Диогу Жота (Рафаэл Леау, 76') Северная Македония: Milan Ristovski (Bojan Miovski, 46'), Александар Трайковски (Дарко Чурлинов, 59'), Элиф Элмас (Бобан Николов, 87'), Tihomir Kostadinov (Stefan Askovski, 75'), Энис Барди, Ариян Адеми, Эгзиян Алиоски, Висар Муслиу, Дарко Велковски, Стефан Ристовски, Столе Димитриевски Предупреждения: Жоау Канселу (68'), Эгзиян Алиоски (74')

90+4' Финальный свисток, который говорит о том, что Португалия поедет в Катар на мундиаль.

Криштиану Роналду globallookpress.com

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Сборная Португалии без особого труда прошла в финальную стадию чемпионата мира. В полуфинале стыков португальская команда победила Турцию 3:1.

Напомним, что в последнем туре групповой стадии «красно-зеленые» проиграли Сербии 1:2 и не смогли выйти из группы с первой позиции.

Сборная Северной Македонии стала открытием этого плей-офф. Перед встречей с Португалией она обыграла Италию 1:0, но на этом сказка закончилась.

В этом поединке прервалась трехматчевая серия побед македонской сборной.

Прямая речь

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш

— Этот матч должен остаться в памяти, потому что мы вышли на чемпионат мира. Это была очень важная игра, болельщики были безупречны. Не умаляя ни одного другого стадиона, атмосфера сегодня была потрясающей. Люди поняли, что нам нужно.

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш

— Мы счастливы. Очень хотели победить, нам это удалось, и мы на чемпионате мира, а это самое главное. Мы не были фаворитами «стыков», эта игра была финалом, и мы победили, теперь продолжим играть на чемпионате мира. После матча с Сербией было грустно, что мы не пробились на чемпионат мира напрямую, но команда стала сплоченнее. Это проложило путь к сегодняшнему результату, а ничего лучше и быть не могло.

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски

— Поздравляем Португалию с победой и выходом на чемпионат мира. Я доволен своими игроками. Мы должны гордиться ребятами за то, что они сделали с сентября по сегодняшний день. Они обладают большим потенциалом и талантом и находятся на пути к тому, чтобы приблизиться к лучшим сборным в Европе.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш

— Я уже выиграл два турнира и мечтаю выиграть третий. Я должен поздравить игроков за их фантастический настрой. В первые десять минут у нас мало что получалось, я предупреждал, что сборная Северной Македонии знает, как играть. Но нам помог командный дух и большая поддержка болельщиков.