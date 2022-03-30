Реформа Лиги чемпионов: удар по Суперлиге и сенсациям

Лига чемпионов будет проводиться по новому формату, начиная с сезона 2024/2025. Рассказываем суть изменений, а также выясняем плюсы и минусы турнира.

Суперлига заставила УЕФА реформировать Лигу чемпионов

Идея европейской Суперлиги (ЕСЛ) образца 2021 года накрыла штормом европейский футбол в прошлом году: не менее 12 европейских грандов выступили с заявлением, где выразили свое желание не выступать в Лиге чемпионов и создать собственную модель, которая защитит некоторые из тех клубов, которые выступают недостаточно успешно.

Идею ЕСЛ быстро осудили футбольные власти, а ФИФА даже пригрозила запретить игрокам этих команд участвовать в международных турнирах. Что еще более важно, эта идея была встречена жесткой критикой со стороны болельщиков, что вынудило большинство клубов отказаться от нее.

Идея Суперлиги повредила ее участникам, а 12 клубов даже были признаны болельщиками «грязной дюжиной». Однако бунтарский характер данных замыслов заставил УЕФА оперативно найти решение, и в мае 2021 года Союз футбольных ассоциаций объявил о введении нового формата Лиги чемпионов, который должен начать действовать с сезона 2024/25.

В новом турнире сыграют 36 команд

Одно из основных изменений нового турнира — количество его участников. Согласно текущей модели, в Лиге чемпионов участвуют 32 команды, а теперь их число будет увеличено до 36.

Что действительно вызвало споры, так это способ распределения четырех дополнительных путевок. Руководящий орган европейского футбола объявил о новой формуле, согласно которой одно из мест получит пятая национальная лига согласно рейтингу ассоциации.

По сути это означает, что французская Лига 1 получит еще одно место, ставя ее на один уровень с немецкой Бундеслигой, английской АПЛ, испанской Ла Лигой и итальянской Серией А, каждая из которых имеет по четыре места в Лиге чемпионов.

Еще одно место достанется команде, которая хорошо показала себя в последнем сезоне Лиги чемпионов, но которая раньше все равно проходила квалификацию в следующем сезоне. К примеру, «Аякс» дошел до полуфинала главного еврокубка в сезоне 2018/19, но должен был пройти два квалифайраунда, чтобы выйти в основной этап кампании 2019/20.

Два из четырех дополнительных мест особенно спорно

Два оставшихся места вызывают гораздо больше споров, чем другие, поскольку они, по сути, присуждаются тем топ-клубам, которые выступают неудачно в Лиге чемпионов. Поэтому еще два места будут предоставлены двум командам с наивысшим рейтингом в рейтинге клубов УЕФА, которые не смогли попасть в зону главного еврокубка своего чемпионата в предыдущем сезоне, но смогли пробиться в еврокубки.

Например, если «Манчестер Юнайтед» не сможет финишировать в топ-4 АПЛ в этом сезоне, а вместо этого финиширует пятым, шестым или даже седьмым, он может претендовать на участие в Лиге чемпионов в следующей кампании по новым правилам.

Это просто потому, что «Красные дьяволы» на сегодня занимает девятое место в рейтинге клубных коэффициентов — выше, чем у любого другого клуба, за исключением тех, которым чуть ли не суждено финишировать в топ-4 пяти элитных национальных лиг Европы.

Групповой раунд отменят

Помимо этих спорных изменений, УЕФА также решил отменить групповой этап в пользу кругового турнира, который проводится в национальных чемпионата, где восемь лучших команд автоматически выйдут в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е. (всего 16) сразятся друг с другом в отдельном раунде плей-офф. Восемь победителей этих дуэлей выйдут в 1/8 финала, после чего первенство сохранит свой нынешний вид.

Однако на этапе круговой стадии все становится сложнее. Вместо того, чтобы сыграть всего шесть матчей, каждый участник проведет десять поединков против десяти разных соперников. Пять из них пройдут дома, еще пять — на выезде. При количестве в 36 команд точные соперники конкретной команды будут основываться на системе посева УЕФА.

Эта новая система, также известная как «Швейцарская модель», была внедрена, чтобы гарантировать больше игр топ-клубам, что привело бы к увеличению доходов от телетрансляций. Кроме того, это дало бы грандам возможность сыграть с множеством соперников и проверить свои силы против разных оппонентов по всему континенту, вместо того, чтобы дважды встречаться с тремя командами на групповом этапе.

Положительные стороны

Новая модель Лиги чемпионов гарантирует каждому участнику значительное количество матчей, что увеличивает их доходы. Это может быть чрезвычайно полезно для таких клубов, как «Боруссия» Дортмунд, «Аякс» или «Бавария», которые в значительной степени зависят от денег, связанных с выступлениями, и не имеют эксклюзивного владельца, вкладывающего в клуб миллионы.

Возможность играть с множеством соперников по всему континенту — захватывающая перспектива не только для игроков, но и для болельщиков. Новая модель также гарантирует больше топ-матчей и уменьшает количество игр без интриги, поскольку каждый результат может оказать существенное влияние на положение в лиге.

Недостатки

Новая модель столкнулась с серьезной критикой из-за того, что подразумевает вознаграждение недостаточно успешных команд, предоставляя им прямой выход в турнир. Это может несправедливо принести пользу нестабильным клубам вроде «Арсенала» или «Тоттенхэма», и заставить более мелкие европейские команды типа «Шериф», играть в турнирах второго уровня, таких как Лига Европы.

В этой связи новая система должна значительно снизить шансы на чудо вроде выхода «Аякса» в полуфинал Лиги чемпионов 2018/19 или «РБ Лейпциг» в тот же раунд в сезоне 2019/20, поскольку для достижения такого успеха потребуется гораздо больше стабильных выступлений. Хотя мы все еще можем стать свидетелями сенсаций, УЕФА несправедливо вознаграждает грандов и может сделать турнир еще более предсказуемым, чем сейчас.