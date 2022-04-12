Еще один урок для «МЮ». «Тоттенхэм» и Конте показали, как смена тренера может спасти сезон

Где-то через месяц «Манчестер Юнайтед» доверил работу с командой. «Красные дьяволы» на тот момент были седьмыми.

За месяц до завершения сезона в АПЛ становится ясно, что одно из этих назначений оказалось удачным, а другое, мягко говоря, не очень.

«Тоттенхэм» находится в топ-4, пусть и с незначительным отрывом от преследователей, в то время как «МЮ» по-прежнему седьмой. Очевидно, что команда Рангника куда ближе к тому, чтобы опуститься еще ниже — сложно думать о чем-то больше с такой слабой игрой.

Боссы «МЮ», вероятно, сейчас слишком заняты будущим назначением Эрика тен Хага, чтобы задумываться о том, что полгода назад они отказались от Конте ради тренера, который якобы соответствует игровому ДНК команды. Но они наверняка убедились, что смена тренера в середине сезона далеко не всегда является гарантией положительных изменений.

Ральф Рангник globallookpress.com

Один из источников в «МЮ» честно признался, что они упустили из виду Конте, который оставался без работы после ухода из миланского «Интера». Но дело не только в невнимательности. В «МЮ» считали, что итальянец чересчур требовательный и резкий в работе с игроками. В совете директоров клуба были уверены, что команде не понравится чересчур специфический подход Конте, что он перегрузит футболистов информацией. При этом там считали, что «МЮ» нужен более интеллектуальный тренер — тот, кто будет относиться к ним как к высококлассным игрокам.

На самом деле, это объяснение означает, что в «МЮ» учли требовательность Конте в общении к своим работодателям в «Ювентусе», «Челси» и «Интере». В итоге владельцы «МЮ» решили назначить более сдержанного Рангника.

Но теперь очевидно, что в «МЮ», в отличие от «Тоттенхэма», облажались. В лондонском клубе не стали придавать большого значения разговорам о сложном стиле Конте — их интересовал, прежде всего, результат.

Рангник выиграл менее половины из своих 17 матчей в АПЛ с «МЮ», а субботнее поражение от «Эвертона» (0:1) продлило унылый отрезок из восьми матчей, в которых «красные дьяволы» одержали всего лишь одно поражение. Как ни странно, это была победа над «Тоттенхэмом» Конте.

Антонио Конте globallookpress.com

Тем временем Конте вдохновил «Тоттенхэм» на 13 побед в 21 матче чемпионата Англии. И за это время у «шпор» было только три поражения.

Кроме того, Конте удалось убедить руководителей клуба сделать несколько важных кадровых изменений. «Тоттенхэм» избавился от Деле Алли, Танги Ндомбеле, Брайана Хиля и Джовани Ло Челсо. Вместо них в команду пришли Родриго Бентанкур и Деян Кулусевски из «Ювентуса». И всего лишь за три месяца уругваец и швед сделали для команды больше, чем любой из ушедших в за всю первую половину кампании.

Между тем, Рангник позволил уйти в аренду Донни ван де Беку («Эвертон») и Антони Марсьялю («Севилья»), но при этом так и не смог убедить руководство в необходимости отпустить Джесси Лингарда. И еще один важный нюанс: экс-тренер «Лейпцига» совершенно зря не торопился обновлять состав «МЮ», хотя было очевидно, что команде нужны как минимум нападающий и полузащитник.

Вместо негатива, которого так боялись в «Юнайтед», Конте стал главным катализатором прогресса в игре и результатах «Тоттенхэма». А еще благодаря итальянцу клуб решился на важнейшие изменения в составе.

В «МЮ» же произошло обратное. Вместе с Рангником команда сражается с «Вулверхэмптоном» за путевку в Лигу конференций.

Смена менеджеров в середине сезона — это не точная наука, особенно в тех случаях, когда от клуб отказывается от лучших кандидатов по причинам, о которых другие даже не задумываются.

«Челси», заменив по ходу пришлого сезона Фрэнка Лэмпарда на Томаса Тухеля, продемонстрировал, что игнорирование негативной репутации может привести к успеху. Тухеля считали в «ПСЖ» чересчур откровенным и сложным, но уже через шесть месяцев после назначения в «Челси» он стал победителем Лиги чемпионов. Поговаривают, что в «Челси» не собираются увольнять немца даже после недавних неудач.

Томас Тухель globallookpress.com

В этом сезоне сразу восемь клубов Премьер-лиги сменили главного тренера: «Уотфорд» сделал это дважды, сначала назначив Клаудио Раньери в октябре вместо Хиско Муньоса, а в январе уволив итальянца в пользу Роя Ходжсона. У «Уотфорда» есть все шансы вылететь в Чемпионшип, как и у «Норвича», состояние которого лишь незначительно улучшилось после увольнения Даниэля Фарке и назначения Дина Смита в ноябре.

У «Астон Виллы» был всплеск под руководством Стивена Джеррарда, который начинал сезон в шотландском «Рейнджерс». Но если взять 20 предыдущих матчей, то в них у команды десять поражений. И к слову, в четырех недавних турах «Вилла» не набрала ни одного очка.

В «Эвертоне» до сих пор не знают, надо ли было менять Рафаэля Бенитеса на Фрэнка Лэмпарда, проигравшего семь из десяти последних матчей. При этом в «Лидсе» уверены, что не зря пригласили Джесси Марша после отставки Марсело Бьелсы — под руководством американца команде удалось отдалиться от зоны вылета.

Эдди Хау удалось добиться успеха в «Ньюкасле». В клубе больше не опасаются по поводу возможного вылета из АПЛ. Но нет никаких сомнений, что лучше всех со своей работой справился Конте, чему в «Тоттенхэме» несказанно рады. А «МЮ» придется забыть как страшный сон еще один сезон.