ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 4-11 апреля

    Новый вызов для Кварацхелии и удержит ли «Бавария» своих лидеров

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Манчестер Сити Бундеслига Футбол Германии Бавария Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Серия A Футбол Италии Ювентус Наполи Интер
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовски Трансферный дайджест. 4-11 апреля «Барселона» вернулась на второе место«Барселона» переписывает историю в погоне за «Реалом» «Сити» сохранил лидерство«Ман Сити» и «Ливерпуль» доказали статус лучших клубов Европы
  • 23:55
    • Дубль Арнаутовича принес «Болонье» победу над «Сампдорией»
  • 19:33
    • «Металлург» вырвал победу у «Трактора» и вышел в финал Кубка Гагарина
  • 17:49
    • «Ахмат» выкупит Даниила Уткина у «Краснодара» за € 3 млн
  • 17:36
    • Карен Хачанов потерпел поражение на старте «Мастерса» в Монте-Карло
  • 17:21
    • Алексей Кудашов сохранил пост главного тренера московского «Динамо»
  • 16:53
    • Левандовски согласовал контракт с «Барселоной», отказав «ПСЖ», «Ман Сити» и «Ливерпулю»
  • 16:43
    • Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Монте-Карло
    Все новости спорта
    Роберт Левандовски
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовски
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru

    Серж Гнабри

    Вингер, «Бавария», 26 лет

    В связи с неопределенностью будущего Сержа Гнабри в «Баварии», некоторые топ-клубы Европы уже потихоньку начинают на него охоту.

    Серж Гнабри
    globallookpress.com

    Так по информации Goal, за 26-летним вингером ведут охоту «Реал» и «Ливерпуль».

    При этом конкретный интерес к игроку проявляют «мерсисайдцы», которые видят в нем замену Мохаммеду Салаху. По данным того же источника, попытку аренды Гнабри может предпринять «Ювентус».

    Тем временем Sky Sports сообщает о том, что футболист пока не распыляет свое внимание на другие предложения. Он готов вести переговоры о продлении контракта с «Баварией».

    Напомним, что его договор с «мюнхенцами» без учета этого сезона действует еще год. Сейчас он зарабатывает 8 млн евро в год. Чтобы сохранить вингера у себя, баварцам придется как минимум в половину увеличить ему оклад.

  • «Ман Сити» и «Ливерпуль» доказали статус лучших клубов Европы
  • Реакция прессы на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
  • Вчера

    • Наш прогноз: Гнабри топ-игрок «Баварии» и клуб вполне способен удовлетворить его потребности. Останется в клубе.

    Хвича Кварацхелия

    Вингер, «Динамо» Батуми, 21 год

    Значимые изменения могут случиться в карьере грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии. Если верить инсайдеру Николо Скире, то переговоры между игроком и «Наполи» находятся на финальной стадии.

    По данным итальянского журналиста, между Хвичей и «неаполитанцами» есть устная договоренность о контракте до 2027 года с окладом в 1,1 млн евро.

    Подтверждает информацию и Corriere dello Sport. Источник указал даже сумму, которую «Наполи» готов отдать за футболиста. Она составляет 8 млн евро.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Напомним, что недавно Кварацхелия расторг контракт с казанским «Рубином» и подписал контракт с грузинским «Динамо» Батуми.

    Наш прогноз: Если все так серьезно, то Хвича выберет «Наполи» не моргнув глазом.

    Нуссаир Мазрауи

    Защитник, «Аякс», 24 года

    Нуссаир Мазрауи, скорее всего, сменит клуб этим летом. Его контракт с «Аяксом» истекает в конце сезона, но на примете уже есть новый клуб.

    Нуссаир Мазрауи
    globallookpress.com

    По крайней мере, так пишет Николо Скира.

    Инсайдер пишет, что футболист получит от мюнхенцев контракт на 4 года с окладом 4 млн евро в год.

    При этом «Баварии» не придется платить за трансфер, так как переход состоится на правах свободного агента. Данную информацию подтверждает и Фабрицио Романо.

    Не будем забывать, что интерес к игроку проявляет и «Барселона». Тот же Романо ранее писал, что «каталонцы» готовы платить игроку 5 млн евро.

    Сам Мазрауи опровергает договоренность с «Барселоной». «Я ничего не подписывал с "Барселоной". Нет никакой конкретной информации, я не близок к переходу. Было бы все иначе, я бы честно рассказал об этом», — цитирует Мазрауи Dario Sport.

  • «Барселона» переписывает историю в погоне за «Реалом»
  • Реакция прессы на матч «Леванте» — «Барселона»
  • Сегодня

    • Наш прогноз: Учитывая большую ясность в вопросе с «Баварией», Мазрауи, скорее всего, выберет именно ее.

    Бремер

    Защитник, «Торино», 25 лет

    25-летний бразильский защитник Бремер стал интересен сразу трем европейским грандам. Игрок «Торино» попал в список «Ювентуса», «Интера» и «Ливерпуля».

    В частности об интересе «мерсисайдцев» сообщает Goal.

    Все прогнозы на футбол

    Также по информации источника, Бремер является приоритетной целью в оборону для «Интера».

    Учитывая интерес со стороны итальянских клубов, бразилец может отдать предпочтение именно «Юве» или «Интеру». Все-таки в «Ливерпуле» он с большой долей вероятности будет сидеть на замене. У «Интера» есть схема их трех центральных центрбеков и есть вопросы по некоторым игрокам. Так что «нерадзурри» для Бремера — неплохой вариант.

    Наш прогноз: При конкретном предложении выберет «Интер».

    Роберт Левандовски

    Нападающий, «Бавария», 33 года

    Все больше и больше появляется слухов вокруг ситуации с Робертом Левандовски. Его активно сватают в «Барселону». И вот уже TVP Sport сообщает, что поляк согласовал условия контракта с каталонцами.

    Роберт Левандовски
    globallookpress.comgloballookpress.com

    Позже журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг написал о том, что «Барса» готова пойти на невиданную щедрость и платить игроку 40 млн евро в год. Это без учета того, что за форварда «Бавария» будет просить не менее 65 млн евро.

    Журналист Interia Sport Себастьян Сташевски и вовсе пишет о том, что Левандовски отказал ПСЖ, «Ман Сити» и «Ливерпулю» ради перехода в «Барселону».

    А вот представитель As Хави Мигел заявил, что между «Барсой» и нападающим нет пока никакой договоренности.

  • Трансферный дайджест. 29 марта — 4 апреля
  • Расстанется ли «Реал» с бельгийским форвардом, уведут ли лучшего бомбардира у «Бенфики», уедет ли звездочка «Болоньи» в АПЛ и другие трансферные новости последних дней
  • 05/04/2022

    • На фоне такого интереса «Бавария» должна серьезнее отнестись к вопросу о продлении контракта с Левандовски, но пока что договориться по новым условиям не удалось.

    Наш прогноз: Все будет зависеть от размера трансферного бюджета «каталонцев», но все возможно.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.76
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бавария — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.44
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фоньини — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  6.40
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Джокович — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры