Трансферный дайджест. 4-11 апреля

Серж Гнабри

Вингер, «Бавария», 26 лет

В связи с неопределенностью будущего Сержа Гнабри в «Баварии», некоторые топ-клубы Европы уже потихоньку начинают на него охоту.

Серж Гнабри globallookpress.com

Так по информации Goal, за 26-летним вингером ведут охоту «Реал» и «Ливерпуль».

При этом конкретный интерес к игроку проявляют «мерсисайдцы», которые видят в нем замену Мохаммеду Салаху. По данным того же источника, попытку аренды Гнабри может предпринять «Ювентус».

Тем временем Sky Sports сообщает о том, что футболист пока не распыляет свое внимание на другие предложения. Он готов вести переговоры о продлении контракта с «Баварией».

Напомним, что его договор с «мюнхенцами» без учета этого сезона действует еще год. Сейчас он зарабатывает 8 млн евро в год. Чтобы сохранить вингера у себя, баварцам придется как минимум в половину увеличить ему оклад.

Наш прогноз: Гнабри топ-игрок «Баварии» и клуб вполне способен удовлетворить его потребности. Останется в клубе.

Хвича Кварацхелия

Вингер, «Динамо» Батуми, 21 год

Значимые изменения могут случиться в карьере грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии. Если верить инсайдеру Николо Скире, то переговоры между игроком и «Наполи» находятся на финальной стадии.

По данным итальянского журналиста, между Хвичей и «неаполитанцами» есть устная договоренность о контракте до 2027 года с окладом в 1,1 млн евро.

Подтверждает информацию и Corriere dello Sport. Источник указал даже сумму, которую «Наполи» готов отдать за футболиста. Она составляет 8 млн евро.

Напомним, что недавно Кварацхелия расторг контракт с казанским «Рубином» и подписал контракт с грузинским «Динамо» Батуми.

Наш прогноз: Если все так серьезно, то Хвича выберет «Наполи» не моргнув глазом.

Нуссаир Мазрауи

Защитник, «Аякс», 24 года

Нуссаир Мазрауи, скорее всего, сменит клуб этим летом. Его контракт с «Аяксом» истекает в конце сезона, но на примете уже есть новый клуб.

Нуссаир Мазрауи globallookpress.com

По крайней мере, так пишет Николо Скира.

Инсайдер пишет, что футболист получит от мюнхенцев контракт на 4 года с окладом 4 млн евро в год.

При этом «Баварии» не придется платить за трансфер, так как переход состоится на правах свободного агента. Данную информацию подтверждает и Фабрицио Романо.

Не будем забывать, что интерес к игроку проявляет и «Барселона». Тот же Романо ранее писал, что «каталонцы» готовы платить игроку 5 млн евро.

Сам Мазрауи опровергает договоренность с «Барселоной». «Я ничего не подписывал с "Барселоной". Нет никакой конкретной информации, я не близок к переходу. Было бы все иначе, я бы честно рассказал об этом», — цитирует Мазрауи Dario Sport.

Наш прогноз: Учитывая большую ясность в вопросе с «Баварией», Мазрауи, скорее всего, выберет именно ее.

Бремер

Защитник, «Торино», 25 лет

25-летний бразильский защитник Бремер стал интересен сразу трем европейским грандам. Игрок «Торино» попал в список «Ювентуса», «Интера» и «Ливерпуля».

В частности об интересе «мерсисайдцев» сообщает Goal.

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Также по информации источника, Бремер является приоритетной целью в оборону для «Интера».

Учитывая интерес со стороны итальянских клубов, бразилец может отдать предпочтение именно «Юве» или «Интеру». Все-таки в «Ливерпуле» он с большой долей вероятности будет сидеть на замене. У «Интера» есть схема их трех центральных центрбеков и есть вопросы по некоторым игрокам. Так что «нерадзурри» для Бремера — неплохой вариант.

Наш прогноз: При конкретном предложении выберет «Интер».

Роберт Левандовски

Нападающий, «Бавария», 33 года

Все больше и больше появляется слухов вокруг ситуации с Робертом Левандовски. Его активно сватают в «Барселону». И вот уже TVP Sport сообщает, что поляк согласовал условия контракта с каталонцами.

Роберт Левандовски globallookpress.comgloballookpress.com

Позже журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг написал о том, что «Барса» готова пойти на невиданную щедрость и платить игроку 40 млн евро в год. Это без учета того, что за форварда «Бавария» будет просить не менее 65 млн евро.

Журналист Interia Sport Себастьян Сташевски и вовсе пишет о том, что Левандовски отказал ПСЖ, «Ман Сити» и «Ливерпулю» ради перехода в «Барселону».

А вот представитель As Хави Мигел заявил, что между «Барсой» и нападающим нет пока никакой договоренности.

На фоне такого интереса «Бавария» должна серьезнее отнестись к вопросу о продлении контракта с Левандовски, но пока что договориться по новым условиям не удалось.

Наш прогноз: Все будет зависеть от размера трансферного бюджета «каталонцев», но все возможно.