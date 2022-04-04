Трансферный дайджест. 29 марта — 4 апреля

Эден Азар

«Реал», полузащитник, 31 год

Полузащитник Эден Азар может покинуть «Реал» летом, сообщает As.

Мадридцы хотят, чтобы футболист набрал хорошую форму и вернулся на тот уровень, на котором выступал за «Челси».

Поскольку в случае возможного перехода форварда Килиана Мбаппе Азар не сможет получать достаточный объем практики в «Реале», его надеются отправить на сезон в аренду.

Если Эден сможет уверенно заиграть в другой команде, «Реал» будет рассматривать возможность его продажи.

Также испанский клуб хотел бы сократить расходы на зарплаты — а 31-летний игрок получает около 15 млн евро в год.

Самого футболиста подтолкнуть к переходу и соответствующим уступкам может желание попасть на ЧМ-2022.

В конце марта технический директор «Милана» Паоло Мальдини на встрече представителей клубов хотел обсудить возможные трансферы Эдена Азара и Луки Йовича.

Ранее, по информации Foot Mercato, на бельгийца претендовал «Арсенал», стороны уже контактировали по поводу возможного трансфера. Также им интересуется «Ньюкасл».

Календарь и таблица испанской Примеры

В текущем сезоне хавбек провел 17 матчей в Ла Лиге, отдав один голевой пас. В конце марта Азар перенес операцию на ноге, после которой будет восстанавливаться 2-4 недели.

Наш прогноз: «Милан»

Серж Гнабри

«Бавария», нападающий, 26 лет

Серж Гнабри globallookpress.com

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри интересен мадридскому «Реалу», «Ливерпулю» и туринскому «Ювентусу», сообщает Goal.com.

По данным издания, мюнхенский клуб пытается договориться с форвардом о новом контракте, но стороны пока не могут достичь компромисса.

В «Баварии» понимают, что немца придется сделать одним из наиболее высокооплачиваемых игроков команды. Сейчас он получает 8 млн евро в год.

«Реал» уже контактировал с представителями вингера, контракт которого действует до лета 2023 года. Мадридский клуб пристально следит за игрой Гнабри на протяжении последних пяти лет.

Отмечается, что Серж близко дружит с защитником «Реала» Давидом Алабой. Ранее появлялась информация о том, что австриец советует «Мадриду» подписать Гнабри.

«Ливерпуль» видит в Гнабри потенциальную замену для Мо Салаха, контракт которого с клубом тоже истекает летом 2023 года.

Стороны пока не могут согласовать условия нового договора. Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп — большой поклонник таланта Гнабри.

«Ювентус» обратил внимание на немца, так как ищет на рынке игроков, которые близки к статусу свободных агентов. Туринский клуб может попробовать договориться с «Баварией» об аренде Гнабри, когда откроется летнее трансферное окно.

Календарь и таблица Бундеслиги

В этом сезоне правый вингер забил 14 голов и отдал 7 передач в 37 матчах за клуб во всех турнирах

Наш прогноз: «Бавария»

Рафинья Диас

«Лидс», полузащитник, 25 лет

Рафинья Диас globallookpress.com

Вингер «Лидса» Рафинья Диас продолжает оставаться одной из приоритетных трансферных целей «Барселоны».

Английский клуб уже отклонил предложение каталонцев в 35 млн евро, так как хочет получить за бразильского игрока 75 млн евро — отступные, прописанные в контракте.

Как пишет Diario Sport, сине-гранатовые готовы увеличить предложение и дадут за хавбека 40+10 млн евро. «Барса» не собирается участвовать в аукционе, это предложение станет окончательным.

При этом, «Барселона» хочет посмотреть, как закончится розыгрыш АПЛ, ведь, если «Лидс» вылетит в чемпионшип, отступные за Рафинью снизятся до 25 млн евро.

Кроме того, есть надежда, что экс-игрок команды Деку, который сейчас является агентом Рафиньи, сможет надавить на «Лидс».

Календарь и таблица АПЛ

Сообщалось, что игрок уже согласовал условия 5-летнего контракта с «Барсой». Он будет отклонять предложения от других клубов.

В этом сезоне правый вингер провел 28 матчей за «Лидс» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 передачи.

Наш прогноз: «Барселона»

Филиппе Коутиньо

«Барселона», полузащитник, 29 лет

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Астон Виллу», может сменить один английский клуб на другой.

По данным Diario Sport, хавбека хочет перехватить «Ньюкасл». Бирмингемский клуб может выкупить бразильца у «Барселоны» за 40 млн евро, но «Ньюкасл» готов заплатить больше.

«Барса» признает, что у «Астон Виллы» есть приоритет. Однако каталонский клуб не станет делать скидок и понижать сумму выкупа. Контракт игрока с «Барселоной» действует до 2023 года.

Отмечается, что бразилец хотел бы перейти в сильный спортивный проект, где он сможет брать трофеи и бороться за высокие места в таблице.

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В этом сезоне 29-летний игрок провел 10 матчей в АПЛ, забил 4 гола и отдал 3 передачи.

Наш прогноз: «Астон Вилла»

Александр Ляказетт

«Арсенал», нападающий, 30 лет

Александр Ляказетт globallookpress.com

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может перейти в «Барселону», которая намерена укрепить атаку летом, сообщает Diario Sport.

Соглашение 30-летнего форварда с «Арсеналом» действует до конца этого сезона, и лондонцы хотели бы продлить контракт.

Интерес к игроку также проявляет «Лион», за который он уже выступал ранее.

Александр забил 4 гола и отдал 7 результативных передач в 23 матчах АПЛ в этом сезоне.

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Напомним, этой зимой из «Арсенала» в «Барселону», расторгнув контракт, перешел другой форвард — Пьер-Эмерик Обамеянг.

Наш прогноз: «Арсенал»

Дарвин Нуньес

«Бенфика», нападающий, 22 года

Дарвин Нуньес globallookpress.com

Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в АПЛ.

Как передает Sport Witness со ссылкой на Record, 22-летний нападающий привлек внимание «Арсенала», который уже начал работу над трансфером и активно пытается заинтересовать в переходе самого футболиста.

Отмечается, что «канониры» на несколько шагов опережают «Ньюкасл» и «Вест Хэм».

«Манчестер Юнайтед» также хочет подписать форварда «Бенфики». Шансы на успешное завершение сделки будут зависеть от того, попадет ли команда в Лигу чемпионов.

Также в борьбе за уругвайца поучаствует и «Манчестер Сити», хотя сейчас для клуба приоритетнее трансфер Эрлинга Холанда из «Боруссии».

По данным The Telegraph, сейчас наиболее вероятным сценарием для 22-летнего нападающего является переход в клуб из Ла Лиги.

В частности, интерес к нему проявляют «Атлетико» и «Барселона». Как сообщает Diario Sport, каталонцы готовы заплатить за 22-летнего футболиста до 50 миллионов евро.

При этом «Бенфика» высоко оценивает своего лучшего бомбардира и готова обсуждать возможный трансфер в том случае, если речь будет идти примерно о 80 млн евро. Португальский клуб хотел бы до завершения сезона закрыть вопросы с трансфером форварда.

В январе подписать Нуньеса хотели «Ньюкасл» и «Вест Хэм», а «Брайтон» осуществил неудачную попытку трансфера минувшим летом.

В текущем сезоне Нуньес забил 27 голов в 34 матчах за португальскую команду.

Наш прогноз: «Бенфика»

Аарон Хики

«Болонья», защитник, 19 лет

Аарон Хики globallookpress.com

Левый защитник «Болоньи» Аарон Хики может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, трансфер 19-летнего игрока сборной Шотландии оценивается в 18-24 млн евро, но такая сумма не будет для английского клуба проблемой.

Также за защитником следят другие команды. В этом сезоне Хики провел больше всех минут на поле среди игроков до 20 лет в топ-5 лиг Европы.

В 27 матчах сезона Серии А на его счету 4 гола и 1 ассист.

Наш прогноз: «Ньюкасл»