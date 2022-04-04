Игра «Барселоны» и Педри должны пугать остальных

В 30 туре испанской Ла Лиги «Барселона» обыграла «Севилью» (1:0). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Дембеле стал игроком матча

«Всего несколько недель назад над Усманом Дембеле насмехались и освистывали в Барселоне, и каким-то образом ему удалось переломить ситуацию. Все атаки "блауграна" проходили через вингера, и его способность постоянно обходить Рекика и Диего Карлоса показывает его мастерство», — хвалит выступление француза в материале Eurosport Яра Эль-Шабури.

«"Севилья", которая пропустила меньше всего голов в Ла Лиге в этом сезоне, испытывала проблемы в сдерживании его, с тремя успешными обводками, двумя ударами, семью ключевыми передачами, двумя созданными большими моментами и ассистом. Отдельного упоминания заслуживает вратарь гостей Буну, который сделал пять сейвов. "Барселона" наверняка устроила бы бунт, если бы он не спасал свою команду».

«Барселона» тотально возрождается при Хави

«Мы посмотрели блестящий матч "Барселона" — "Севилья", которую Педри стильно "зарешал". Великолепная игра, которая высоко поднимает Ла Лигу, показывает, что футбол обладает положительными природными силами, опровергая идиотов, которые утверждают обратное», — пишет в своей колонке на AS Альфредо Реланьо.

«И "Камп Ноу" снова заполнился до отказа и подпрыгивал, восхищенный тем, что их команда тотально возрождается под руководством Хави, который принял "Барселону", когда команда была девятой, а теперь она — вторая. Великолепие на поле — противоядие от проблем за его пределами».

Педри демонстрирует инопланетную игру

«Матч "Барселона" — "Севилья" может стать переломным моментом в ближайшем будущем Ла Лиги. Это, конечно, не повлияет на титул, но, возможно, указывает на то, что мы можем ожидать от следующей главы испанского футбола.

Для остальных [гол Педри -] это пугающие новости, потому что было достаточно сложно пытаться справиться с его постоянными проходами и паузами, как пытаться остановить какого-то странного инопланетянина, чье пространственно-временное восприятие происходит из другой галактики, а теперь он еще и забивает?», — хвалит игру Педри Фил Болл в материале Football Espana.

«Оркестр, которым он сейчас дирижирует, надеется, что его ждет прекрасное будущее. Это будет зависеть от того, насколько хорошо Хави сможет контролировать внеигровые выходки Дембеле и Обамеянга, но с возвращением Ансу Фати эта команда выглядит пугающе — если она сможет удовлетворительно заменить Пике, Альбу и Алвеша в краткосрочной перспективе. "Севилья", возможно, не улучшит результаты этого сезона, но должна оставаться конкурентоспособной, "Реалу" предстоит серьезная перестройка, а "Атлетико" необходимо укрепить ряд ключевых позиций».

«Барселона» не проигрывает больше двух месяцев

«В то время, когда до конца сезона 2021/22 для "Барселоны" осталось 10 матчей, коллектив Хави считается единственной командой, которая может бросить вызов "Реалу" в чемпионской битве.

Хотя дружина Карло Анчелотти одержала важную победу на выезде над "Сельтой" в субботу, "Барселона" математически все еще находится в гонке после назначения Хави, который помог сине-гранатовым вновь обрести свою форму и подняться на второе место в Ла Лиге», — пишет на страницах Marca Хаиме Ринкон.

«После вылета из Кубка Испании каталонцы провели беспроигрышную серию из 13 матчей, в которой они обыграли "Атлетико", "Реал" и "Севилью" в Ла Лиге, а также "Наполи" в Лиге Европы, после чего вышли в четвертьфинал турнира, обыграв "Галатасарай".

В целом, "Барселона" одержала 10 побед и трижды сыграла вничью, забив 33 гола и пропустив всего 10 за последние два месяца. Еще неизвестно, прибыл ли Хави вовремя, чтобы полностью спасти сезон "Барселоны" и выиграть какой-либо трофей».