Второе пришествие. Нужно ли Месси возвращаться в «Барсу» из ПСЖ?

Может лиэтим летом совершить сенсационное возвращение в, всего через год после того, как он ушел в

Кажется, что ответом будет решительное «нет». Во всяком случае, так считает президент клуба Жоан Лапорта, который недавно публично заявил о том, насколько далеки друг от друга бессмертный аргентинец и «Камп Ноу».

«Не было никаких разговоров с Лео Месси о его возможном возвращении в "Барсу". Реальность такова, что мы не рассматриваем эту возможность. Лео есть Лео, он лучший, но такая сделка не входит в наши планы», — сказал Лапорта RAC1.

«Я не получал сообщений от Месси или его агентов о возможности возвращения в "Барселону". На сегодняшний день мы не собираемся поднимать этот вопрос».

Конечно, спекуляции будут только усиливаться. В конце концов, это Лионель Месси, и чуть более года назад подписание нового контракта с «Барселоной» казалось неизбежным, но финансовые препятствия в конечном итоге помешали этому миниатюрному гению подписать соглашение.

Ждет ли Жоан Лапорта возвращения Месси?

И хотя Лапорта ясно говорит, что «Барселона» не хочет возвращать Месси, он не может не протянуть аргентинцу оливковую ветвь мира, что, конечно же, вызовет новые слухи.

«Мое общение с Месси уже не такое непринужденное, как раньше», — признался он, учитывая скандальный характер ухода аргентинца. «Но я бы хотел, чтобы Лео присутствовал вместе с нами на церемонии открытия нового стадиона».

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Лапорта «был бы в восторге» от возвращения Лео, как и многие фанаты, но хорошая ли это идея?

Мы взглянем на плюсы и минусы возвращения одного из трех величайших игроков в истории футбола на стадион, который он называет своим домом.

Плюс: Эмоциональная красота

Только представьте! Месси покинул «Барселону», когда клуб был разорен; он не хотел уходить, но ему пришлось это сделать, чтобы клуб мог снова встать на ноги.

И теперь, когда «Барса» сделала это, он возвращается в клуб, который любит, зная, что его присутствие не повредит финансовому состоянию каталонцев.

Болельщики, которым так и не удалось должным образом попрощаться с Месси, поскольку пандемия лишила аргентинца возможности играть на полном стадионе, получат шанс выразить свою беззаветную любовь и признательность величайшему игроку в истории.

Месси заслужил прощание на заполненном «Камп Ноу»

Месси будет соревноваться на чемпионате мира 2022 года в качестве игрока «Барселоны», преследуя свою главную цель в карьере, зная, что он принадлежит «Барсе».

И когда он преуспеет или потерпит неудачу в своем походе за трофеем, он завершит карьеру в качестве игрока «Барселоны», клуба всей его жизни, и переполненный «Камп Ноу» будет петь его имя.

Разве можно представить более красивые и достойные проводы для игрока?

Минус: Химия в раздевалке

Когда Месси уходил, он был капитаном «Барселоны» и главной фигурой в раздевалке.

После того, как клуб выиграл Кубок Испании 2021 года, все игроки младше 25 лет выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с трофеем и Месси. Он был лидером.

Игроки, которые не знали ничего, кроме Месси в роли главаря «Барселоны», теперь, в его отсутствие, выстроили новую иерархию в раздевалке.

«Барселона» омолодилась

Новая гармония с новыми голосами и новыми лидерами, которые самовыражаются и самоутверждаются.

То, что такая масштабная фигура, как Месси, возвращается в раздевалку, полную молодых людей, которые находят свое место в клубе, обязательно приведет к проблемам.

Плюс: Фактор Хенто

Лео Месси обновил почти все рекорды испанского футбола, но все же парочка ему не далась, причем действительно обидных. Месси выиграл Ла Лигу 10 раз и Лигу чемпионов четыре раза.

Однако это не рекорды: Франсиско «Пако» Хенто 12 раз выигрывал Ла Лигу и шесть раз Лигу чемпионов.

Когда Месси выиграл свою последнюю Лигу чемпионов в 2015 году, казалось лишь вопросом времени, что он обгонит Хенто в обоих турнирах.

Месси не помешает еще пара трофеев

Но упадок «Барселоны», вызванный Жозепом Бартомеу и его приспешниками, не позволил Месси сделать это, и Хенто остался непобежденным.

Но что, если он вернется? Конечно, до рекорда Лиги чемпионов еще далеко, но выиграть Ла Лигу еще трижды? Это определенно может произойти.

И представьте, что Месси сможет уйти на пенсию с большим количеством титулов Ла Лиги, чем любой другой игрок в истории? Кажется вполне подходящим!

Минус: Стареющий дриблер на спаде

Отец Время непобедим, и за последний год мы видели, как он наконец пришел и за Лео Месси.

Дуэли, которые он раньше легко выиграл, теперь превратились в тяжелую борьбу, и, хотя его бедра по-прежнему позволяют ему обгонять противников, у него больше нет никакой взрывной скорости, поэтому противники всегда могут его догнать.

А когда дело доходит до физических единоборств, он почти всегда оказывается на стороне проигравших.

Месси уже не тот

В то время как у Месси определенно не было бы проблем с тактикой (теоретически) Хави, его ухудшившееся физическое состояние будет проблемой.

Может ли он играть по всей длине поля? У него нет ни скорости, ни набора навыков, чтобы играть вингером в системе Хави, где вингеры играют по-настоящему широко и выполняют много тяжелой работы в защите и атаке.

Мог ли он играть в нападении? Конечно, это возможно, но Пьер-Эмерик Обамеянг уже прекрасно показал, какой динамичной и атлетичной «девяткой» он может быть для команды.

Почему вы захотите менять его на Месси? Больше контроля мяча? Конечно, но матчи выигрываются благодаря голам!

Обамеянг вписался в «Барселону»

Единственный способ, которым Месси вписывается в эту команду, — это быть «джокером», суперзапасным, который выходит со скамейки запасных, чтобы помочь сине-гранатовым добавить контроля и довести матч до победы.

Или сыграть в полузащите, в отчаянной попытке перевернуть матч, когда они пытаются сравнять счет, чтобы избежать поражения.

И вы действительно прошли бы через всю драму подписания Месси только для того, чтобы использовать его в качестве замены?

Плюс: финансовые факторы

Среди всех прочих преимуществ возвращения Месси, финансовое просто неоспоримо.

Все внимание будет сосредоточено на тактической или эмоциональной стороне, потому что они обеспечивают наибольший катарсис, но «Месси» — означает деньги.

Не только потраченные деньги, но и заработанные. Клуб, который может разместить лицо Месси на билллбордах и в рекламе, становится гораздо более привлекательным для спонсоров.

Месси — лакомый кусок для рекламщиков

Недавняя сделка «Барселоны» со Spotify на первый взгляд кажется блестящей, пока вы не увидите, от чего «сине-белые» отказались за эти деньги.

Нет никаких сомнений в том, что клубу не хватает настоящей мировой суперзвезды с колоссальной привлекательностью бренда, и это, возможно, делает их менее ценными для такой компании, как Spotify.

Месси изменил бы это.

Минус: Команда уже пережила расставание

В конечном счете, несмотря ни на что, главная причина, по которой Месси не должен возвращаться в «Барселону» (кроме того, чтобы сыграть последний Кубок Жоана Гампера и уйти на пенсию), заключается в том, что команда движется дальше без него.

Они продвинулись вперед тактически, физически и умственно. Приход Хави ознаменовал новый рассвет в клубе.

Болезнь имени Рональда Кумана была исцелена, и никто больше не сидит и не причитает о том, чем «Барселона» уже не является. Они сосредоточены на том, что такое нынешняя «Барселона» и чем она может стать.

Лионель Месси

Месси был бы прекрасным источником ностальгического дофамина для болельщиков, но он вернулся бы в команду, которая научилась жить без него.

И учитывая, что Месси — игрок, который должен быть ключевой частью системы, чтобы выступать на своем лучшем уровне (именно поэтому он страдает в ПСЖ, где о системе говорить не приходится), он вернулся бы в команду, которая в нем не нуждается — это приведет лишь к тому, что мы будем видеть бледную копию Месси.

И болельщики заслуживают большего. Месси заслуживает большего.

Карьера аргентинца в «Барселоне» закончилась 13 сезонами мирового уровня подряд, 13 из которых он был лучшим игроком мира.

Пусть это станет его наследием в «Барселоне», а не запятнает его вторым пришествием, которое может не оправдать славных воспоминаний, подаренных им каждому болельщику «Барселоны» на протяжении многих лет.