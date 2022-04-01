Продать Месси и сбалансировать состав. Пять главных задач «ПСЖ» этим летом

Год назад «Пари Сен-Жермен» собрал состав, глядя на который у многих начинала кружиться голова. Окончательно весь футбольный Париж сошел с ума в тот момент, когда клуб официально подтвердил информацию о переходе Лионеля Месси. Но даже аргентинец оказался не в состоянии исполнить главную мечту владельцев «ПСЖ» — Лига чемпионов по-прежнему остается для лучшего клуба Франции чем-то недостижимым.

Как ни крути, а все идет к тому, что летом «ПСЖ» придется провести очередную перезагрузку проекта, и затронет она абсолютно всех — начиная от руководства и заканчивая главными звездами команды.

И прямо сейчас рассмотрим пять главных вопросов, с которыми предстоит разобраться боссам «Парижа» перед новым сезоном.

С Неймаром или Месси придется расстаться

Неймар и Месси были далеки от своей лучшей формы в этом сезоне, и это стало большой проблемой для «ПСЖ». Их дуэт был неудержим, когда они играли в «Барселоне», но повторить это волшебство в Париже им пока так и не удалось.

С недавних пор, если верить СМИ, в том числе французским, Неймар — один из тех игроков, от которых «ПСЖ» хочет избавиться, несмотря на то, что перед началом сезона он подписал новый долгосрочный контракт.

К тому же, Неймар подтвердил в одном из интервью, что хотел бы играть в МЛС, добавив, правда, при этом что сейчас переезд в США выглядит маловероятным. Бразилец, возможно, хотел бы вернуться в «Барселону», но у каталонского клуба сейчас явно не хватит средств, чтобы удовлетворить все его финансовые запросы.

Месси и Неймар стали главным разочарованием «ПСЖ» в этом сезоне globallookpress.com

Месси тоже столкнулся с аналогичной проблемой — в «Барселоне» его больше не ждут. Кто знает, может быть, Лео позовет к себе главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Так или иначе, а «ПСЖ» действительно стоит задуматься, есть ли смысл рассчитывать в будущем на аргентинца и бразильца. Увы, они уже не впечатляют так, как раньше.

«ПСЖ» надо сбалансировать состав

Один из главных недостатков «ПСЖ» — отсутствие баланса в стартовом составе. По сравнению с другими топ-клубами, а особенно с теми, кто выигрывал Лигу чемпионов в последние годы, «Париж» выглядит чересчур зависимым от своих нападающих.

Очевидно, что «ПСЖ» нуждается в игроках, которые могли бы одинаково успешно помогать команде как в атаке, так и в обороне. Потому что сейчас, как только усиливается давление, средняя линия начинает трещать по швам.

То же самое касается и обороны. Хакими часто увлекается игрой в атаке, из-за чего его неоднократно наказывали за потерю позиции в защите. У Маркиньоса и Кимпембе регулярно были проблемы в больших матчах. На этом фоне со своими задачами стабильно справляется только Нуну Мендеш.

Пора решить вопрос с Мбаппе

Ситуация с Мбаппе по-прежнему находится в подвешенном состоянии. «ПСЖ», несмотря на все нюансы, все еще надеется сохранить свой главный актив. Безусловно, новый контракт с Килианом станет грандиозным успехом для клуба.

Но, скорее всего, Мбаппе перейдет в мадридский «Реал», причем бесплатно. «Парижу» придется искать ему замену, а, возможно, он уже занимается этим.

Несомненно, лучшим приобретением в этой ситуации станет Эрлинг Холанд, который сразу же станет новым бомбардиром «ПСЖ».

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Как и несколько других топ-клубов, «ПСЖ» наверняка тоже смотрит в сторону Роберта Левандовски, который, по всей видимости, решил не продлевать контракт с «Баварией».

К слову, у «ПСЖ» есть шанс получить классного игрока, при этом не заплатив ни цента. Пауло Дибала по окончании сезона уйдет из «Ювентуса» свободным агентом, и поговаривают, что аргентинец совсем не против переехать в столицу Франции.

Сохранить Нуну Мендеша — одна из главных задач

Трансфер Нуну Мендеша прошлым летом получился почти незаметным на фоне громких переходов Месси, Серхио Рамоса и Джанлуиджи Доннаруммы. Португалец перешел из лиссабонского «Спортинга» на правах аренды с возможностью выкупа.

Нуну Мендеш globallookpress.com

И глядя на то, как Нуну проводит сезон, «ПСЖ» допустит серьезную ошибку, если позволит ему уйти.

Мендеш отныне является основным левым защитником, который при этом здорово подключается в атаку, когда этого требует ситуация.

«ПСЖ» придется заплатить 40 миллионов евро, чтобы оставить Нуну у себя. Приличная сумма, но это явно тот случай, когда не стоит жалеть денег.

Надо что-то решить с Кейлором Навасом

Джанлуиджи Доннарумма и Кейлор Навас весь сезон боролись за роль основного голкипера «ПСЖ». Оба играют на уровне, но костариканец все-таки был лучше в своих матчах.

Кейлор Навас globallookpress.com

Тем не менее, в «ПСЖ» не забывают о будущем, и в этом плане у итальянца есть преимущество перед конкурентом — он значительно моложе.

«ПСЖ» наверняка стремится сохранить Наваса, но вряд ли он согласится на роль запасного, которая все чаще доставалась ему после перехода Доннаруммы.

Скорее всего, Кейлор захочет уйти, благодаря чему «ПСЖ» сможет выручить неплохую сумму. А, возможно, идеальным вариантом для укрепления вратарской позиции станет возвращение из аренды Альфонса Ареоля, который перед началом сезона перешел в «Вест Хэм».