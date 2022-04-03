ЧМ-2022: анализ каждой группы

Состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира 2022 года. Анализируем расклады в каждом квартете.

Группа A

ЮАР в 2010 году стала единственной сборной, которая принимала чемпионат мира, не прошедшей групповой этап. Оценить форму хозяев, которым не приходилось играть в отборе, никогда не бывает легко, но череда тяжелых поражений Катара от Португалии, Ирландии и Сербии прошлой осенью, за чем последовала ничья с Азербайджаном, наверняка вызывает беспокойство у болельщиков команды. Тем не менее, она выиграла Кубок Азии под руководством своего испанского тренера Феликса Санчеса в 2019 году.

Катар начнет турнир против Эквадора, который вышел на свой четвертый мундиаль, несмотря на поражение в шести из 18 отборочных игр.

Лучшей командой в группе наверняка являются Нидерланды, после того как их вытащило из бушующего кризиса последних семи лет повторное назначение Луи ван Гала, который привел их к бронзе на ЧМ-2014.

Хорошо организованный и физически мощный Сенегал Алиу Сиссе — чемпион Африки, несмотря на то, что временами испытывает проблемы с результативностью, которые по идее не предполагает атакующий потенциал коллектив.

Группа B

Полуфиналист ЧМ-2018, финалист Евро-2020, может ли Англия сделать еще один шаг и выиграть турнир впервые с 1966 года? Безусловно, для этого у нее должна быть соответствующая команда, и в лице Гарета Саутгейта у нее есть дальновидный, трезвомыслящий тренер, который показал, как можно создать благоприятную среду, но вопрос в том, способен ли он достаточно быстро тактически реагировать, когда игра начинает складывается не в пользу «Львов».

США могут казаться одним из относительно удобных соперников для «родоначальников» среди команд со второй корзины, но Англии не удалось победить их в двух предыдущих встречах на чемпионатах мира. Иран добавил в группу элемент политической интриги, и можно вспомнить, что обыграл США на ЧМ-1998. Их хорватский тренер Драган Скочич создал крепкий, а не зрелищный коллектив: 10 матчей в третьем квалификационном этапе он забил только 15 голов и пропустил лишь четыре мяча.

Шотландия, Уэльс или Украина дополнят эту группу после завершения отложенных матчей плей-офф квалификации на ЧМ-2022.

Группа C

Времена, когда Лионель Месси плохо выступал за свою сборную, но выигрывал все со своим клубом, давно прошли. С тех пор, как в прошлом году он вдохновил Аргентину на триумф в Кубке Америки, он стал гораздо более эффективным игроком на международном уровне.

Покончив с 28-летней трофейной засухой своей национальной команды, сможет ли он завершить великолепную карьеру победой на чемпионате мира? Команде Лионеля Скалони может не хватать звездных качеств некоторых предыдущих аргентинских сборных, но в сравнении с ними нынешний коллектив выглядят куда более сбалансированным.

«Альбиселестес» встретятся со своим экс-рулевым Херардо Мартино, чья опытная сборная Мексики с трудом пробилась на мундиаль, набрав всего два очка в четырех матчах против США и Канады. Победа же Польши над Швецией в плей-офф показала, что это нечто большее, чем просто Роберт Левандовски и еще 10 человек.

Тогда как Саудовская Аравия весьма стабильна под руководством Эрве Ренара — единственного тренера, когда-либо выигрывавшего Кубок африканских наций с двумя разными сборными. «Орлы пустыни» пропустили один гол в 10 поединках группового этапа отбора.

Группа D

Ни у одной сборной нет такой же глубины состава, которая есть у действующего чемпиона мира. Вопрос по поводу Франции на самом деле заключается в персоне ее главного тренера Дидье Дешама.

Конечно, «Ле Блё» легко призывать к более яркой игре и задаваться вопросом, способна ли эта группа столь одаренных исполнителей играть в более запоминающийся футбол, но их выступление на Евро-2020 показало, что осторожность Дешама может только вредить.

Джалел Кадри заменил Мондера Кебайера на посту рулевого сборной Туниса после Кубка наций, и у многих в команде есть опыт игры во Франции.

Однако более серьезная угроза для Франции наверняка будет исходить от Дании, которая выиграла девять из 10 матчей отбора и превратилась в прогрессивный и хорошо организованный коллектив с яростным командным духом, отчасти сформированным после сердечного приступа у Кристиана Эриксена в его первом матче на Евро-2020.

В группе также сыграют ОАЭ, Австралия или Перу.

Группа E

Несомненно, это самая привлекательная группа: схватка чемпионов мира 2010 и 2014 годов, в которой Испания встретится с Германией. После двух неудачных выступлений на мундиалях подряд есть ощущение, что «Фурия Роха» возрождается под руководством Луиса Энрике, который используется более прямой стиль игры.

Для Германии последний мировой форум стал большим разочарованием: поражение от Южной Кореи привело к вылету после первого раунда впервые за 80 лет. Йоахим Лёв, который испытал проблемы с тем, чтобы омолодить команду, пожалуй, должен был уйти еще тогда, но остался ждать не менее провального Евро-2020. Однако с тех пор, как его заменил Ханси Флик, «Бундестим» преуспевает.

Япония, имеющая богатый опыт выступлений своих легионеров в Европе среди своих футболистов, может чувствовать себя некомфортно из-за еще одной тяжелой жеребьевки в их седьмом кряду выступлении на чемпионате мира. В группе также сыграет победитель плей-офф квалификации Коста-Рика — Новая Зеландия.

Группа F

Золотое поколение сейчас выглядит довольно возрастным, но Бельгия снова вышла в финальную часть без поражений. Наибольшие сомнения вызывает то, что Ян Вертонген и Тоби Альдервейрельд будут иметь общий возраст 69 лет к началу ЧМ-2022.

Марокко — четвертая команда, которую Вахид Халилходжич вывел в финальную часть чемпионата мира, но это может быть третий раз, когда знаменитый тренер с тяжелым характером теряет работу, прежде чем начнется сам турнир. Хотя сборная выглядела, пожалуй, лучшей атакующей командой на групповом этапе Кубка африканских Наций, он враждует с Хакимом Зиешем и крайне непопулярен в коллективе.

Хорватия выиграла от относительно простой отборочной группы, но ставшая вице-чемпионом мира четыре года назад, она остается мощным коллективом, пока Лука Модрич бросает вызов возрасту. Единственный же выход Канады на мундиаль до сих пор состоялся в 1986 году, но это команда совершенно другого уровня, где солируют Альфонсо Дэвис из «Баварии» и Джонатан Дэвид из «Лилля».

Группа G

Прошло 20 лет с тех пор, как Бразилия была последним неевропейским победителем чемпионата мира, и снова она являются одной из, возможно, двух неевропейских команд, которые реально можно считать фаворитами. Пройти квалификацию Южной Америки без поражений — выдающееся достижение, а Тите — впечатляющий тренер, но последний мундиаль и вылет в четвертьфинале от Бельгии напомнили об опасностях слишком большой зависимости от Неймара.

Эту группа, пожалуй, можно назвать непредсказуемой. Швейцария, которой сейчас руководит Мурат Якин, надежна, но слишком полагается на Бреля Эмболо в атаке, в то время как у Сербии Драгана Стойковича есть атакующие таланты в лице Душана Тадича, Александра Митровича и Луки Йовича, но балканцы лишь раз сыграли на «ноль» в своих восьми матчах отбора.

Камерун вышел в финальную часть скорее благодаря древней магии, которая означает, что сборная никогда не проигрывает Алжиру, а команда Ригоберта Сонга сильно зависима от голов Венсана Абубакара.

Группа H

Это, пожалуй, самая сложная группа. Такое ощущение, что вопросов по поводу силы Португалии больше, чем ответов, которая, несмотря на то, что финишировала позади Сербии в группе, довольно комфортно прошла квалификацию, обыграв Турцию и Северную Македонию в плей-офф.

Но есть сомнения по поводу осторожной тактики Фернандо Сантуша и лучшего сочетания их атакующих талантов. Уругвай же возрождается, выиграв все четыре отборочных турнира с тех пор, как Диего Алонсо заменил Оскара Табареса, чье 15-летнее пребывание на посту главного тренера сборной в прошлом году подошло к завершению.

Южная Корея же убедительно прошла квалификацию под руководством бывшего тренера Португалии Паулу Бенту, выиграв семь матчей и сыграв вничью дважды в 10 поединках третьего этапа отбора.

Еще один участник группы Гана была отчаянно слаба в Кубке африканских Наций и возглавила свою отборочную подгруппу только благодаря весьма спорному пенальти против ЮАР, прежде чем обыграть Нигерию в плей-офф по голам на выезде. Но приход Отто Аддо, изначально временного тренера, принес спокойствие и решимость в ряды коллектива.