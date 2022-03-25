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    Итальянский футбол на рекордно низком уровне

    Реакция прессы на матч Италия — Северная Македония

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    Италия во второй раз кряду не сыграет на чемпионате мира
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    Италия во второй раз кряду не сыграет на чемпионате мира
    Сборная Италии сенсационно проиграла Северной Македонии (0:1) в полуфинале плей-офф ЧМ-2022. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Катастрофа, затронувшая весь итальянский футбол

    «Прощай, мир, прощайте, европейцы, прощайте все. Приключение завершено, Италия вылетела, игра Роберто Манчини кончена — мы заслуживаем того, чтобы не быть на чемпионате мира. Северная Македония играет в финале плей-офф с Португалией, а у нас снова апокалипсис», — посыпает голову пеплом итальянская Gazzetta dello Sport.

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    • «Уничтожены сборной страны, Северной Македонией, о существовании которой многие не знали. Это катастрофа, которая затрагивает всех: спортсменов, тренеров, персонал, федерацию и футбольное движение в целом. Итальянский футбол находится на рекордно низком уровне — хуже, чем поражения от КНДР в 1966 году, Южной Кореи в 2002 году и хуже, чем провальные чемпионаты мира в ЮАР и Бразилии», — поддерживает стенания коллег-соотечественников Corriere della Sera.

    В Италии появилось поколение без чемпионата мира

    «Невероятно, еще одна катастрофа: Италия снова не участвует на чемпионате мира! 11 июля мы праздновали невероятный титул чемпиона Европы на наших улицах, а восемь месяцев спустя волшебные ночи превратились в кошмар. Невероятный вылет, и столь неожиданный — нереальная тишина окутала Палермо перед изумленной публикой. Это должна была быть ночь вечеринок, а вышло похожим на 2018 год», — разочарована итальянская Corriere dello Sport.

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    «Это несомненно. Появилось поколение без чемпионата мира. Дети, которые никогда его не видели, игроки, которые никогда его не видели, и это еще хуже, чем вышло в прошлый раз», — сетует еще одно издание с Апеннин La Stampa.

    Италия потерпела позорное поражение

    «Следующий чемпионат мира без Италии: Трайковски голом на последних минутах шокировал "Скуадру Адзурру"", — удивлен немецкий Kicker.

    'Позор для Италии. Чемпион Европы вылетает после матча с аутсайдером', — констатируют их соотечественники из Bild.

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    • 'Сенсация в Палермо: чемпион Европы, сборная Италии проиграла полуфинал плей-офф Северной Македонии. Скуадра Адзурра пропускает свой второй чемпионат мира подряд', — отмечает еще одно издание из Германии Spiegel.

    Северная Македония забила гол мечты

    'Итальянская трагедия, эпическая Северная Македония!', — восклицает испанская Marca.

    'Северная Македония пинает Италию! Действующие чемпионы Европы впервые пропускают два чемпионата мира подряд', — шокированы их соотечественники из AS.

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    • 'Трагедия Скуадры Адзурры! Италия пропустит второй чемпионат мира подряд. Северная Македония удивляет чемпионов Европы голом мечты в добавленное время', — не скрывает изумления британская The Sun.

    'Унижение для Италии! Кошмар Скуадры Адзурры на чемпионатах мира', — резюмирует еще одно издание с Туманного Альбиона Daily Mail.

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