Драма на «Драгау». Промах Йылмаза с пенальти оставил Турцию без ЧМ-2022

Сборная Португалии, не без труда, но подтвердила свой класс и обыграла команду Турции. Реализуй Турция пенальти в концовке встречи, и пошла бы совсем другая игра — но удар Йылмаза выше ворот стал для его сборной приговором. Уже в компенсированное время Португалия вернула себе преимущество в два гола усилиями вышедших на замену игроков и прошла в финал стыковых матчей, где встретится с Северной Македонией.

Ход матча

11 Бруну Фернандеш закрутил мяч с заработанного Отавио штрафного на фланге к дальней штанге, а там Жота в прыжке буквально с метра не попал в ворота, пробив правой ногой.

15 1:0 Эдмилсон Отавио. Криштиану Роналду с правого полуфланга покатил мяч в центр Жоте, тот не нашёл возможность для удара и отдал пас ещё левее на попавшего в ближнюю штангу Бернанду Силву, а с правой линии вратарской результативное добивание совершил Отавио.

Португалия — Турция uefa.com

22 Далот пытался «сопровождать» мяч после мягкого навеса к дальней штанге, но в итоге просто позволил Кутлу пробить головой в прыжке почти без сопротивления — рядом со штангой португальских ворот получилось.

28 Кёкчю с правого полуфланга вошёл в штрафную Португалии и нанёс резкий удар в ближний угол — Мейрелеш среагировал и перевёл на угловой.

Португалия — Турция uefa.com

42 2:0 Диогу Жота. Отавио от правого края штрафной выполнил превосходный навес к дальней штанге, где Жота в прыжке головой вколотил мяч в сетку.

56 Диогу Кошта выбил мяч от ворот на чужую половину поля, а Диогу Жота подкараулил опрометчивый выход Чакыра из своей штрафной, но вместе с вратарём гостей перебросил и ворота.

Португалия — Турция uefa.com

65 2:1 Бурак Йылмаз. Йылмаз обыгрался с Ундером, получив ответную передачу у левого края вратарской, и резким ударом низом отправил мяч в сетку.

75 Далот сделал подачу с правого края на левый, сохранивший мяч в поле подкатом Геррейро навесил на дальний край вратарской турков, и Отавио головой пробил левее створа.

83 Пенальти! Унал немного почеканил мяч на линии штрафной Португалии, после чего Фонте, пытаясь его выбить, попал сопернику по ноге.

Португалия — Турция uefa.com

84 Нет гола! Йылмаз разбежался и мощно пробил, пытаясь попасть в правую девятку, но мяч лишь касается перекладины с верхней стороны, пролетая выше ворот.

90 Жоау Фелиш хлёстко пробил с правого края штрафной, Чакыр отбил перед собой, а Роналду не удалось нанести акцентированное добивание.

90+3 3:1 Матеус Нунес. Леау вырезал отличную передачу к левой границе штрафной на Нунеса, а тот ушёл в сторону от защитников и прекрасным ударом отправил мяч в правый угол ворот.

Португалия — Турция uefa.com

90+6 Феликс навесил со стандарта в центральную часть штрафной Турции, где никто не держал Роналду — а Криштиану хлёстким ударом послал мяч в перекладину.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Плей-офф. Полуфинал Португалия — Турция 3:1 Голы: 1:0 Отавио (15'), 2:0 Диогу Жота (42'), 2:1 Бурак Йилмаз (65'), 3:1 Матеус Луис (90 + 4') Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Жозе Фонте, Перейра Данилу, Рафаэл Геррейру (Nuno Mendes, 88'), Бруну Фернандеш (Вилльям Карвалью, 81'), Жоау Моутинью (Матеус Луис, 88'), Бернарду Силва, Отавио (Рафаэл Леау, 88'), Криштиану Роналду, Диогу Жота (Жоау Фелиш, 71') Турция: Бурак Йилмаз, Дженгиз Ундер, Беркан Кутлу (Serdar Dursun, 90'), Kerem Akturkoglu (Энес Унал, 66'), Хакан Чалханоглу, Оркун Кёкчю (Дорукхан Токёз, 80'), Зеки Мехмет Челик (Юсуф Язиджи, 80'), Чаглар Сёюнджю, Мерих Демирал, Озан Кабак, Угурджан Чакыр Предупреждения: Диогу Жота (35'), Хакан Чалханоглу (69'), Мерих Демирал (77'), Жоау Моутинью (86'), Дорукхан Токёз (90 + 6')

Следующие матчи

Португалия вышла в финал стыковых матчей ЧМ-2022, где сыграет с Северной Македонией, которая обыграла Италию.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Матч состоится 29 марта. Победитель получит путевку на чемпионат мира в Катаре.

Португалия — Турция uefa.com

Прямая речь

Фернанду Сантуш , главный тренер сборной Португалии

— Нельзя ставить себя в такое положение, как с пенальти в конце. У нас все было под контролем, пока мы немного не снизили интенсивность действий. Но футболисты не роботы. У нас были возможности сделать счет 3:0, и мы их не использовали, а потом у нас могли возникнуть сложности

Я не удивлен выходом Северной Македонии. Каждый такой матч как финал, а в финалах всякое может быть. Мы выиграли первый стыковой матч, а теперь должны выиграть и второй. С Македонией будет очень тяжело.