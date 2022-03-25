Драма на «Драгау». Промах Йылмаза с пенальти оставил Турцию без ЧМ-2022

Ход матча
11 Бруну Фернандеш закрутил мяч с заработанного Отавио штрафного на фланге к дальней штанге, а там Жота в прыжке буквально с метра не попал в ворота, пробив правой ногой.
15 1:0 Эдмилсон Отавио. Криштиану Роналду с правого полуфланга покатил мяч в центр Жоте, тот не нашёл возможность для удара и отдал пас ещё левее на попавшего в ближнюю штангу Бернанду Силву, а с правой линии вратарской результативное добивание совершил Отавио.
22 Далот пытался «сопровождать» мяч после мягкого навеса к дальней штанге, но в итоге просто позволил Кутлу пробить головой в прыжке почти без сопротивления — рядом со штангой португальских ворот получилось.
28 Кёкчю с правого полуфланга вошёл в штрафную Португалии и нанёс резкий удар в ближний угол — Мейрелеш среагировал и перевёл на угловой.
42 2:0 Диогу Жота. Отавио от правого края штрафной выполнил превосходный навес к дальней штанге, где Жота в прыжке головой вколотил мяч в сетку.
56 Диогу Кошта выбил мяч от ворот на чужую половину поля, а Диогу Жота подкараулил опрометчивый выход Чакыра из своей штрафной, но вместе с вратарём гостей перебросил и ворота.
65 2:1 Бурак Йылмаз. Йылмаз обыгрался с Ундером, получив ответную передачу у левого края вратарской, и резким ударом низом отправил мяч в сетку.
75 Далот сделал подачу с правого края на левый, сохранивший мяч в поле подкатом Геррейро навесил на дальний край вратарской турков, и Отавио головой пробил левее створа.
83 Пенальти! Унал немного почеканил мяч на линии штрафной Португалии, после чего Фонте, пытаясь его выбить, попал сопернику по ноге.
84 Нет гола! Йылмаз разбежался и мощно пробил, пытаясь попасть в правую девятку, но мяч лишь касается перекладины с верхней стороны, пролетая выше ворот.
90 Жоау Фелиш хлёстко пробил с правого края штрафной, Чакыр отбил перед собой, а Роналду не удалось нанести акцентированное добивание.
90+3 3:1 Матеус Нунес. Леау вырезал отличную передачу к левой границе штрафной на Нунеса, а тот ушёл в сторону от защитников и прекрасным ударом отправил мяч в правый угол ворот.
90+6 Феликс навесил со стандарта в центральную часть штрафной Турции, где никто не держал Роналду — а Криштиану хлёстким ударом послал мяч в перекладину.
Следующие матчи
Португалия вышла в финал стыковых матчей ЧМ-2022, где сыграет с Северной Македонией, которая обыграла Италию.
Матч состоится 29 марта. Победитель получит путевку на чемпионат мира в Катаре.
Прямая речь
Фернанду Сантуш , главный тренер сборной Португалии
— Нельзя ставить себя в такое положение, как с пенальти в конце. У нас все было под контролем, пока мы немного не снизили интенсивность действий. Но футболисты не роботы. У нас были возможности сделать счет 3:0, и мы их не использовали, а потом у нас могли возникнуть сложности
Я не удивлен выходом Северной Македонии. Каждый такой матч как финал, а в финалах всякое может быть. Мы выиграли первый стыковой матч, а теперь должны выиграть и второй. С Македонией будет очень тяжело.