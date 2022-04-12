«Барселона» переписывает историю в погоне за «Реалом»

В 31 туре испанской Ла Лиги «Барселона» переиграла на выезде «Леванте» (3:2). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Барселона» вернулась на второе место

«Нападающий "Барселоны" Люк де Йонг забил мяч головой в компенсированное время, обеспечив своей команде победу над "Леванте" со счетом 3:2 после замечательной игры, где в ворота его коллектива было назначено три пенальти», — констатирует в отчете о матче Reuters.

«Каталонцы — первая команда в Ла Лиге, выигравшая матч после трех пенальти в ее ворота, а гол де Йонга позволил им одержать седьмую победу кряду в чемпионате, вернув их на второе место в таблице с 60 очками после 30 поединков. Но они все еще далеко позади лидера "Реала", который набрал 72 балла после 31 тура после победы над "Хетафе" со счетом 2:0 в субботу. "Леванте" же занимает 19 место с 22 очками».

Де Йонг снова спас «Барселону» от потери очков

«Судьба игры вроде бы решилась, но тут появился Лангле — специалист по промахам — и он не заставил себя долго ждать, привезя самый глупый из трех пенальти. Этот удар был реализован, и снова "Барселона" вернулась к исходной точке в поисках гола, который принесет им все три очка — не для того, чтобы догнать "Реал", который слишком далеко, а чтобы оторваться от "Бетиса" и других команд, которые у каталонцев на хвосте», — пишет в колонке AS Альфредо Реланьо.

«Четвертое место представляет собой красную черту, которую не могут пересечь ни "Барселона", ни "Атлетико". Их болельщики не приняли бы этого, равно как и их финансы. И чудо произошло как раз в последние минуты, когда в компенсированное время Люк де Йонг пробил головой точно в ворота — появился игрок, который, в отличие от Лангле, искупил свои прошлые ошибки, забив решающие голы».

Третий незабитый пенальти выбил «Леванте» из колеи

«Если бы вы никогда не смотрели Ла Лигу до этого матча, вам бы простилось вера в то, что "Леванте" находится на вершине и борется за призовые места — таково было его превосходство, и так было до незабитого пенальти. Столь решающий момент в матче выбил хозяев из колеи и дал гостям огромный импульс. Наставник "Леванте" Алессио Лиски наверняка недоумевает, исполнять 11-метровый вызвался Рохер, а не Моралес, который забил пенальти несколькими минутами ранее», — отмечает Eurosport.

«Но в игре, в которой было три пенальти и пять голов во втором тайме, должно было быть гораздо больше драмы. "Леванте" согласился бы на ничью, учитывая обстоятельства, но затем разящий удар нанес де Йонг — игрок, которого так часто ругали, забив свой шестой гол при Хави. Он, несомненно, покинет клуб этим летом, но может сделать это с высоко поднятой головой, полностью осознавая, что сыграл свою роль в том, чтобы помочь "Барселоне" сохранить свое место в Лиге чемпионов».

Эрик Гарсия начинает проявлять свой класс

«Эрик Гарсия уже получил ярлык, который трудно стереть. Есть большая часть фанатов "Реала" и сборной Испании в целом, которые задаются вопросом, за какие заслуги он постоянно в команде Луиса Энрике. Он также не убеждает часть болельщиков "Барселоны", которые помнят, как из-за него забивали Дарвин Нуньес в Лиссабоне и Лукас Васкес в Класико», — пишет на страницах Marca Хаиме Ринкон.

«Он начинает показывать свои качества и хорошо показал себя во время захватывающей победы "Барселоны" над "Леванте", а также ничьей 1:1 с "Айнтрахтом" во Франкфурте в Лиге Европы. Его способность обращаться с мячом никогда не подвергалась сомнению, но его оборонительные качества подвергались сомнению. Иногда он проявлял слабости и проигрывал дуэли, где не должен был уступать, но есть признаки того, что он прогрессирует».