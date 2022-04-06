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    Ла Лига: Завершился 30-й тур. Кто остановит королевский клуб?

    12 очков преимущества «Реала» над преследователями. Турнирный расклад чемпионата Испании за 8 туров до финиша

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    «Реал»
    Мадридский «Реал» — единоличный лидер испанской Ла Лиги. «Галактикос» «условно» преследуют три клуба: «Барселона», «Атлетико» и «Севилья». Удастся ли догнать сливочных? Скоро узнаем

    Изменения в турнирной таблице

    Минус два для «Севильи». Монегаски уступили в центральном матче тура «Барселоне» (0:1). Команда лишилась второго места и пропустила вперед «каталонцев» и «Атлетико» Мадрид.

    Неожиданный поворот произошел в нижней части турнирной таблицы. «Леванте» нанес поражение «Вильярреалу» (2:0) и поднялся на предпоследнее место. На дне Ла Лиги теперь «Алавес».

    Вне конкуренции

    «Реал» (Мадрид) (1 место и 69 очков) — на самой вершине. Королевский клуб возглавляет испанский чемпионат. В 30-м туре «сливочные» переиграли «Сельту» (2:1). В составе «Реала» дублем отметился Карим Бензема. Француз реализвал два пенальти на 19-й и 70-й минутах.

    Сейчас у «галактикос» всё внимание на Лигу Чемпионов. 6 апреля «Реал» на выезде сразится с лондонским «Челси» в рамка первого матча четвертьфинала ЛЧ.

    Ну а в Ла Лигу команда Карло Анчелотти вернется в субботу. Это будет домашний матч против «Хетафе».

    «Барселона» — «Севилья»
    globallookpress.com

    «Реал» — основной претендент на золото чемпионата. Преимущество в 12 очков — это серьезно. Хоть впереди и есть битвы с потенциальными конкурентами «Севильей» (17 апреля) и «Атлетико» (Мадрид) (8 мая). Будут и матчи классом ниже: «Леванте», «Кадис», «Эспаньол» и не только.

    Три по 57

    «Барселона» (2 место и 57 очков) — наконец, нашла свою игру с приходом Хави. Команда побеждает восьмой матч кряду. Под каталонский каток в этот раз попала «Севилья» (1:0). Победный гол за «сине-гранатовых» забил Педри на 72-й минуте.

    «Севилья» и «Атлетико» — основные соперники сегодня. На финише сезона только заочная борьба. Так как очные поединки команды уже провели. В матчах с монегасками «Барса» заработала 4 очка, а с «матрасниками» — увы 0.

    Впереди еще 8 матчей. У «Барселоны» календарь можно считать приемлимым. Это будут встречи с «Кадисом», «Хетафе», «Мальоркой», «Райо Вальекано». Впрочем, может и на золото замахнуться. Выиграть свои поединки и ждать осечки «Реала». А почему бы и нет.

    «Атлетико» (Мадрид) (3 место и 57 очка) — разгромило в прошедшей игре «Алавес» (4:1). По дублю на счету у Феликса и Суареса. По сравнению с «Барселоной» у мадридцев календарь последних туров сложнее. Чего только стоят сражения с «Реалом» (8 мая) и «Севильей» (15 мая).

    «Атлетико» — «Алавес»
    globallookpress.com

    «Севилья» (4 место и 57 очков) — как нам уже известно свалилась со второго на четвертое месте. И это после неудачной игры с «Барсой». Поражение для клуба не фатальное. Время исправить еще есть. Впереди 8 матчей: в их числе супербитвы с «Реалом» (17 апреля) и «Атлетико» (15 мая).

    Путевки в еврокубки

    «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» — основные претенденты на участие в групповом этапе Лиги Чемпионов на следующий сезон.

    Пятое место Ла Лиги дает место в группе Лиги Европы, а шестое — в квалификации Лиги Конференций.

    Еще два «Реала» в Лиге Чемпионов?

    «Реал Бетис» (5 место и 53 очка) и «Реал Сосьедад» (6 место и 51 очко) — мечтают занять место в ТОП-4 испанского чемпионата. Для начала нужно разобрать, кто из них больше достоин составить конкуренцию ведущим клубам. Сделать это два «Реала» смогут 15 апреля в личном сражении.

    «Бетис»
    globallookpress.com

    «Бетис», к примеру победил в 30-м туре «Осасуну» (4:1), а «Сосьедад» у «Эспаньола» (1:0).

    С кем прощаться?

    «Мальорка» (18 место и 26 очков) — из всех аутсайдеров находится в лучшем положении. Всего одна победа и команда может покинуть зону вылета. Однако, «Мальорка» терпит седьмое поражение. В 30-м туре уступила «Хетафе» (0:1).

    Матч против «Гранады» (16 место и 29 очков) может стать решающим в битве за место в Ла Лиге.

    Намного хуже дела у «Леванте» (19 место и 22 очка) и «Алавеса» (20 место и 22 очка). Это главные претенденты, нет не на титул чемпиона Испании, а на на понижении в классе. Если в концовке турнира оба клуба сохранят шансы на выживание, тогда битва «Леванте» vs «Алавес» 15 мая будет решать ключевую роль.

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