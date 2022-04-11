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    «Ман Сити» и «Ливерпуль» доказали статус лучших клубов Европы

    Реакция прессы на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

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    «Сити» сохранил лидерство
    В 32 туре АПЛ «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью 2:2. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Ливерпуль» едва не избежал поражения

    «Была пульсирующая драма: "Ливерпуль" настойчиво атаковал, благодаря чему дважды сравнял счет, где второй гол от Садио Мане в начале второго тайма принес гостям то, что помогло им сохранить мечту о четырех трофеях, а Диого Жота забил первый мяч.

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    • "Манчестер Сити", который выигрывая благодаря выдающимся Кевину де Брейне и Габриэлу Жезусу, сделал свой ход в самом конце. Вышедший же на замену Рияд Марез ударом со штрафного угодил в стойку», — пишет на страницах The Guradian Дэвид Хайтнер.

    «Мерсисайдцы могли выдохнуть, по крайней мере, до тех пор, пока эти команды не встретятся в полуфинале Кубка Англии 16 апреля. Конкуренция между клубами относительно недолга, разгоревшись в сезоне 2017/18, когда "Красные" выбили "Горожан" из Лиги чемпионов, но оно разгорелось с редкой яростью, где каждый ведет другого к новым высотам.

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    На фоне противостояния Гвардиолы и Клоппа есть веские основания говорить, что эти команды сейчас лучшие в Европе. Желание быть лучшим обрамляло каждое мгновение, каждый поединок».

    Судьба титула — в руках «Манчестер Сити»

    «"Ливерпуль", вероятно, будет более счастливым, учитывая, что он мог отставать на четыре очка, а "Манчестер Сити" был лучше. Тем не менее, было что-то в рукопожатии Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы во время финального свистка, что-то в их одобрительных улыбках, что наводило на мысль, что никто из них не был сильно разочарован тем, что они поделили очки», — убежден в материале The Mail Мартин Самуэль.

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    • «Судьба титула будет разрешена иначе. Успех для "Сити" в том, что выиграй он все свои матчи, "Ливерпуль" буквально ничего не может сделать. Именно так, как это решилось в последний раз, когда титул разыгрывался в такой же плотной борьбе, и любой из них способен провести такую серию. Тем не менее, Гвардиола наверняка понимает, что это была упущенная возможность, ведь у Рияда Мареза было два шанса, чтобы вырвать победу в пользу хозяев».

    «Ливерпуль» с трудом сдержал натиск «Сити»

    «Переполненные скоростью и интенсивностью, подопечные Гвардиолы ворвались в редуты соперника, делая с ним то, что команда Клоппа так часто делает с другими. "Ливерпулю" понадобилась вся его стойкость, чтобы добыть ничью, потому что хозяева досаждали гостям, прессинговали их, прижимали к своим воротам, и даже ван Дейк временами выглядел неловко. Де Брейне выбегал из полузащиты, чтобы прессинговать Алиссона, задав ранний тон», — рассуждает на страницах The Times Генри Уинтер.

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    • «Быстрый прессинг, быстрые штрафные, быстрые переходы в атаку и быстрое мышление: манкунианцы были на долю секунды острее, чем их оппоненты в борьбе за титул. Гвардиола весьма сознательно нацелился на пространство позади Энди Робертсона, в частности, когда Жезус и Уокер вбегали на правый фланг. Бразилец играл против шотландца, стремясь перебросить мяч внутрь или просто разворачиваясь и обгоняя визави».

    «Сити» и «Ливерпуль» решат судьбу титула в последнем туре

    «После всех этих разговоров, ярости [в дискуссиях], и захватывающего дух блеска [данного соперничества] все осталось так, как есть. Всего одно очко разделяет "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", как и до начала матча, но это даже отдаленно не отражает справедливость матча, который, будь определен победитель, стал бы игрой века. Таково было его удивительное качество», — отмечает в материале The Telegraph Джейсон Берт.

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    • «Это было объявлено решающим для завоевания титула, но в конце концов все, что было решено или, скорее, подтверждено — то, что это, несомненно, две лучшие команды не только в Премьер-лиге, но и в Европе. Никто, ни в Испании, ни в Германии, ни где-либо еще не может оспорить это. В Англии, где впереди еще семь туров, похоже, все решится в самом конце, и будет шоком, если они снова не встретятся в финале Лиги чемпионов в следующем месяце».

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