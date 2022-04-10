Осторожно, вредно для зрения! «Манчестер Юнайтед» снова шокировал унылой игрой

Несмотря на все игровые проблемы и недостатки, «Эвертон» все-таки смог выиграть у пугающе робкого «МЮ» (1:0). Не исключено, что именно эта победа станет для «ирисок» ключевой в борьбе за выживание.

За несколько часов до матча вокруг «Гудисон Парка» ощущалось напряжение. Еще бы, несколько дней назад «Эвертон», имея преимущество, умудрился проиграть «Бернли», своему главному конкуренту в борьбе за выживание.

Помимо того, что «Эвертон» сыграл четко по плану Лэмпарду, он получил руку помощи от «МЮ», выплеснувшего из себя очередную посредственную игру, на которую было просто больно смотреть.

Поговаривают, что некоторые игроки «МЮ» уже в бешенстве только от одних слухов, что следующим тренером команды станет Эрик тен Хаг.

Остается только представить, какие мысли возникли у тен Хага, если ему довелось наблюдать за этим матчем.

Энтони Гордон twitter.com/Everton

Но для тех, кто чем-то недоволен, есть и хорошие новости. Им вряд ли придется долгое время беспокоиться по поводу назначения тен Хага. Если голландец будет трезво оценивать ситуацию, этим игрокам в скором времени придется покинуть «Олд Траффорд».

И все-таки результат матча в более широком контексте связан, в первую очередь, с победой «Эвертона», несмотря на весь тот ужас, который творился в игре команды Ральфа Рангника.

«Эвертон» не показал чего-то сверхъестественного, но некоторые игроки, например, Энтони Гордон и Ришарлисон, полностью заслужили аплодисменты ликовавших трибун «Гудисон Парк». Самое главное заключается в том, что «Эвертон» показал решительность и характер, несмотря на все панические настроения болельщиков.

В то время как «Эвертон» боролся за каждый мяч на любом участке поля, «МЮ» был робким и неуклюжим — даже в конце матча, когда все ждали от него решительных попыток хотя бы отыграться.

Лэмпарду, как ни странно, помог опыт вернувшегося в состав Фабиана Делфа, которого в последнее время мучили травмы, о чем можно легко судить по статистике его выступлений.

Делфу аплодировали стоя, когда было хорошо заметно, что он невероятно устал. Кроме того, уверенности действиям средней линии добавило возвращение Аллана.

«В таких ситуациях я стараюсь полагаться в том числе и на молодежь, но важен баланс команды. Опытные игроки имеют большое значение. И они на этот раз были просто повсюду. Фабиан был прекрасен в позиционной игре. Джордан Пикфорд сделал ключевой сейв в конце игры, еще раз напомнив, почему именно он номер один в Англии», — сказал Лэмпард после матча.

Джордан Пикфорд twitter.com/Everton

Болельщики «Эвертон» с ужасом переглянулись, когда резервный арбитр объявил о том, что к основному времени добавлено еще пять минут. И у «МЮ» все-таки был момент, чтобы уйти от поражения, но Пикфорд спас свои ворота после удара Криштиану Роналду.

Гол «МЮ» был бы максимально несправедливым завершением такой игры по отношению к «Эвертону», который был достоин победы. Команда Рангника не заслуживала даже ничьей.

Поклонники «Эвертона» после неприятного поражения от «Бернли» с ужасом изучали календарь и ждали матча с «МЮ» на «Гудисон Парк», понимая, что этот матч может стать судьбоносным.

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Из 28 очков в этом сезоне 22 «Эвертон» набрал на своем поле . И это самый высокий показатель в процентном соотношении (79%) для домашних матчей среди всех клубов АПЛ.

В этом контексте можно вспомнить вырванную на последних секундах победу в матче с «Ньюкаслом» (1:0), значимость которой будет невероятно высокой в конце сезона. «Эвертон» грамотно использует фактор своего поля — уровень поддержки заметно вырос после отставки Рафаэля Бенитеса.

Несмотря на сложнейшее положение, Лэмпард постоянно ощущает поддержку болельщиков. Это можно было заметить после эмоциональной победы над «Ньюкаслом», когда Фрэнк сломал руку, празднуя гол своей команды.

В отличие от «Эвертона», многие игроки «МЮ» в очередной раз подтвердили, что многие из них недостойны носить футболку легендарного клуба.

Даже самые стойкие болельщики «МЮ», наблюдавшие за матчем с трибуны «Гудисона», похоже, устали от подобного зрелища.

Лэмпард лучше, чем кто-либо другой, знает, как много еще предстоит сделать, но с таким настроем у «Эвертона» точно все будет в порядке. На таком же уровне надо провести и все оставшиеся матчи. Многое также будет зависеть от результатов конкурентов, но, кажется, «Эвертон» в состоянии самостоятельно бороться за свое будущее.