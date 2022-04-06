Ключевая замена. «Манчестер Сити» и Фоден сорвали мастер-класс Симеоне

В течение почти 70 минут «Атлетико» под чутким руководством Диего Симеоне проводил на поле «Манчестер Сити» свой любимый мастер-класс по оборонительному футболу. Но потом в игре появился Фил Фоден, пишет автор ESPN Роб Доусон.

21-летний полузащитник вышел на замену на 68-й минуте, и уже менее чем через 90 секунд «Ман Сити» открыл счет и был на пути к идеальному началу важнейшего 10-дневного периода, который, скорее всего, станет для него ключевым.

В это воскресенье команду Хосепа Гвардиолы ждет встреча с «Ливерпулем» в АПЛ, затем ответный матч в Мадриде, а еще через несколько дней — игра с «Ливерпулем» в полуфинале Кубка Англии.

Фоден был настолько хорош в первом матче с «Атлетико», что Кевин Де Брюйне, автор единственного гола, сразу после финального свистка подошел к нему, чтобы обнять и пожать руку.

Кевин Де Брюйне globallookpress.com

Если бы Фоден остался на скамейке запасных, «Сити», возможно, так и не нашел бы способа сломать жесткий план Симеоне. А ничья перед вторым матчем с «Атлетико» — так себе результат.

«Трудная игра против сильного соперника. Они так хорошо защищаются, так компактны и так глубоки, поэтому нам нужен был такой игрок, как Фил, который продемонстрировал свой талант на небольших пространствах. Он обладает такими качествами, ему хватает хладнокровия, чтобы найти возможность отдать голевую передачу Кевину даже в столь непростой ситуации.

Это хороший результат, несмотря на то, что в концовке у нас было несколько моментов. Но 1:0 перед игрой в Мадриде — это хорошо. Честно говоря, я и не ждал, что мы выиграет 3:0 или 4:0», — рассуждал Гвардиола после игры.

Фил Фоден слушает Хосепа Гвардиолу перед выходом на замену globallookpress.com

В матчах против «Атлетико» зачастую все решают детали. И Фоден оказался достаточно хорош, чтобы найти момент для классной передачи даже там, где ее, казалось бы, почти невозможно было сделать.

«Очень сложный матч против выдающейся команды, которая играет очень хорошо и добивается успехов благодаря великолепным исполнителям, которые формируют отличную команду.

Мы хотели закрыть игру и контратаковать. В первом тайме мы не могли выбраться со своей половины поля, хотя у "Сити" не было ударов в створ. Во втором тайме они все-таки создали момент для гола», — сказал Симеоне.

Гвардиола и Симеоне были почти в одинаковом черном пальто, защищаясь от плотного манчестерского дождя, но их футбольные стили были максимально разными.

Хосеп Гвардиола и Диего Симеоне во время матча globallookpress.com

В течение длительного времени футболисты «Атлетико» стояли перед воротами Яна Облака, выстроившись в две линии.

Гвардиола, в свою очередь, большую часть первого тайма просил Джона Стоунза каждый раз подниматься выше. Спустя 20 минут после стартового свистка оказалось, что «Сити» владел мячом 80 процентов времени, но Гвардиола все равно понимал, что угроза все время где-то рядом.

Каждый раз, когда «Атлетико» расставлял ловушки, даже если это было где-то на краю их штрафной площади, Гвардиола приседал в своей технической зоне, готовясь к худшему.

Дважды за первые пять минут «Атлетико» пытался прорваться за спину Натана Аке, который играл на позиции левого защитника. Жоау Канселу на этот раз появился на позиции правого защитника, чтобы компенсировать отсутствие дисквалифицированного Кайла Уокера.

Во время своей пресс-конференции в понедельник, Гвардиола, похоже, был возмущен мнением о том, что «Атлетико» — команда, в первую очередь ориентированная на защиту. Однако в первом тайме мало что говорило об обратном.

Команда Симеоне ушла на перерыв после первого тайма, не нанеся ни одного удара по воротам Эдерсону и не выполнив ни одного углового. Возможно, это не тот футбол, который может понравиться людям, но «Атлетико» превратил оборону в искусство. После 60-ти минут матча лучшим моментов «Сити» был удар головой Эмерика Ляпорта с углового.

Фил Фоден и Кевин Де Брюйне globallookpress.com

«Они очень хороши. Они были вместе много лет. Мы создали очень мало моментов. Они очень хороши во многих вещах, и у них есть терпение и время, чтобы защищаться в течение длительного периода времени. Всегда нелегко противостоять команде с большим опытом в Лиге чемпионов», — добавил Гвардиола.

Стиль Симеоне может не нравиться, но немногим в наше время удается сделать на «Этихаде» то же самое. «Манчестер Сити» не удалось забить только в одном из 28-ми предыдущих матчей ЛЧ на своем поле. И «Атлетико» был очень близок к тому, чтобы ни разу не пропустить. Но у «Сити» в этот вечер нашелся игрок, который смог найти оплошности в плотной защите «Атлетико».

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс регулярно упоминается как один из будущих обладателей «Золотого мяча», но Фоден не меньше заслуживает упоминаний в этом контексте с его умением влиять на исход в больших матчах. В воскресенье в матче против «Ливерпуля» он получит еще один шанс.