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    Пять причин, почему «Челси» снова выиграет у «Реала»

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    В прошлом году «Челси» выиграл у «Реала» на «Стэмфорд Бридж» со счетом 2:0
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    В прошлом году «Челси» выиграл у «Реала» на «Стэмфорд Бридж» со счетом 2:0
    «Реал» и «Челси» в среду вечером встретятся на «Стэмфорд Бридж» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. В прошлом году их пути пересеклись в полуфинале главного турнира Европы. «Мадрид» тогда называли фаворитом, но «Челси» в итоге одержал убедительную победу.
    В 1/8 финала текущего розыгрыша ЛЧ «Челси» по сумме двух матчей обыграл «Лилль», а «Реал» совершил супер камбэк в противостоянии с «Пари Сен-Жермен» благодаря хет-трику Карима Бензема.

    Несмотря на то, что состав «Челси» не выглядит таким устрашающим, как у «Парижа» (в конце концов, у лондонского клуба нет Месси и Мбаппе), есть подозрение, что «Мадрид» снова ждет тяжелейшее тактическое испытание. С той лишь разницей, что теперь Томасу Тухелю будет противостоять Карло Анчелотти.

    Прямо сейчас рассмотрим пять причин, почему «Реал» проиграет «Челси» в первом матче.

    План игры Анчелотти в полузащите не работает

    Тони Кроос, Лука Модрич и Каземиро сыграли ключевую роль в успехах «Реала» в последнее десятилетие, но в последнее время трио выглядит, мягко говоря, не лучшим образом.

    Полузащита «Реала» была нокаутирована в домашнем матче с «Барселоной», который завершился сокрушительным поражением со счетом 0:4. И даже в недавней игре против «Сельты» средняя линия «Мадрида» тоже регулярно допускала ошибки.

    Анчелотти по какой-то причине отказался от старой рабочей формулы и перешел на более оборонительному варианту.

    Лука Модрич
    globallookpress.com

    И Кроос, и Модрич в этом сезоне играли почти без передышки. И хорвату, и немцу уже за 30, и они просто не в состоянии, чтобы постоянно прессинговать и оказывать давление, особенно в матчах с техничными командами.

    Анчелотти, возможно, следует выпустить с первых минут Феде Вальверде, возможно, самого универсально полузащитника в команде. Этот как раз тот игрок, который нужен «Реалу» в матче с «Челси».

    В противном случае Анчелотти придется найти способ, что команда по максимуму использовала сильные стороны Крооса и Модрича. Если все останется без изменений, «Челси» будет доминировать в центре поля.

    «Реал», скорее всего, будет без Анчелотти

    Анчелотти не полетел с командой в Лондон из-за коронавируса. В прошлую среду итальянец сдал положительный тест, из-за чего уже пропустил матч против «Сельты».

    Но его присутствие на матче с «Челси» пока полностью не исключается. В клубе надеются, что тренер сможет отправиться в Англию в день игры, если во вторник вечером получит отрицательный ПЦР-тест.

    Карло Анчелотти
    globallookpress.com

    Отсутствие Анчелотти может стать ключевым, учитывая его умение в нужный момент дать команде грамотный совет.

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    • Один из самых ярких примеров — ответная игра с «ПСЖ». «Рела» слабо провел первый тайм, но после перерыва выдал ударную 20-минутку, в течение которой Карим Бензема оформил свой легендарный хет-трик. Разумеется, внезапное преображение связано с решениями Анелотти. На расстоянии, по телефону или даже по видеосвязи, сделать то же самое будет в разы сложнее.

    Тухель умеет играть против «Реала»

    Тухель никогда не проигрывал «Реалу» в качестве тренера. В шести матчах против «Королевского клуба» немец одержал две победы и четыре раза сыграл вничью.

    А общий счет в этих шести матчах между его командами и «Реалом» — 12:7.

    Прошлогодний полуфинал является отличным пример того, как насколько хорошо Тухель умеет реализовывать конкретный план против серьезного соперника. Очевидно, что у него и на этот раз найдутся сюрпризы для «Реала».

    У «Челси» будет психологическое преимущество

    Возможно, сейчас, всего лишь через несколько дней после поражения от «Брентфорда» (1:4) на «Стэмфорд Бридж», не самое лучшее время рассуждать о домашнем преимуществе «Челси». Но это всего лишь один случай, пусть и очень неприятный. В целом же, команда Тухеля мощно проводит матчи на своем поле.

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    • В то время как «Реал» зачастую выглядит очень блекло в гостевых матчах. Можно вспомнить, насколько он был ужасен в игре с «ПСЖ» (0:1) на «Парк де Пренс». Такое ощущение, что команде Анчелотти гораздо проще действовать агрессивно, когда у нее есть домашняя поддержка трибун.

    Как ни странно, но именно поддержка болельщиков очень сильно помогла «Реалу» в ответном матче с «ПСЖ». Без этой эмоциональной накачки «Мадриду» почему-то сложно. Поэтому психологическое преимущество в ближайшей игре будет у «Челси».

    «Челси» способен выключить из игры вингеров «Реала»

    И в первую очередь, «Челси» постарается нейтрализовать Винисиуса Жуниора. Если бразильцу удастся эффективно взаимодействовать с Каримом Бензема, у «Реала» появятся возможности взломать оборонительную структуру соперника.

    Винисиус Жуниор
    globallookpress.com

    Но в лице Риса Джеймса у «Челси» есть правый защитник, который с одинаковым успехом умеет как обороняться, так и атаковать. И этот парень способен превратить жизнь Винисиуса Жуниора в ад.

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    • На другом фланге Анчелотти придется выбирать между Марко Асенсио и Родриго. И в данном случае для «Челси» почти без разницы, кто выйдет на поле с первых минут — испанец или бразилец. Оба вряд ли станут большой проблемой для обороны «Челси».

    Кроме того, максимально уязвимым может стать правый фланг обороны «Реала». Дани Карвахаль в последнее время слабо выглядит на этой позиции. В итоге это создаст дополнительную нагрузку на Эдера Милитао и Давида Алабу.

    Также стоит отметить, что защита «Реала» довольна нестабильна, если сравнивать с «Челси». Бензема и компании придется очень постараться, чтобы найти способ взломать оборону «синих».

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