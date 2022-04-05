ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Топ-5 отчаянных прогнозов на четвертьфиналы Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на Челси Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Баварию Прогнозы на Атлетико Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Вильярреал Прогнозы на Бенфику Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на Прогнозы и ставки на футбол
    ТопДжекпотСорвать кушКаждый деньТрансляции матчей
    Жоау Феликс
    «Ман Сити» упрется в стену Диего Симеоне, Роберт Левандовски «проедется» по «Вильярреалу», «Реал» вернет должок «Челси» и не только — LiveSport.Ru подговил пятерку необычных прогнозов на четвертьфиналы Лиги чемпионов. Прогнозы и ставки на футбол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетико» остановит «Манчестер Сити»

    Собственно говоря, а почему нет? Да, «Ман Сити» в предыдущем раунде буквально за полчаса уничтожил интригу в первом матче со «Спортингом», в котором победил со счетом 5:0.

    Ответная игра превратилась в пустую формальность, «Сити» в итоге почти не напрягался, подарив лиссабонской команде нулевую ничью.

    Но в контексте предстоящих матчей с «Атлетико» это не имеет никакое значение, как и все успехи «Манчестер Сити» в АПЛ. Команду Хосепа Гвардиолы ждет встреча с одним из главных специалистов по решению конкретной задачи. Речь, конечно же, о Диего Симеоне.

    «Атлетико» хладнокровно и максимально четко реализовал свой план против «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала. Криштиану Роналду и все остальные звезды английского клуба просто уперлись в стену. И как ни странно, самым сложным для «МЮ» получился домашний матч.

    И еще одна деталь. Предстоящие матчи пропустит Рубен Диаш, ключевой защитник в системе Гвардиолы. Отсутствие португальца может стать судьбоносным.

    Плюс не будем забывать, что 1/4 финала традиционно остается самой сложной стадией для команд Гвардиолы. Почему-то здесь у «Ман Сити» всегда все идет наперекосяк.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В общем, если «Атлетико» выстоит в первом матче, избежит поражения с разницей в два и более мяча, в Мадриде может произойти все что угодно. Симеоне не всегда удается строить что-то красивое, но ломать чужое — в этом он главный специалист.

    На проход «Атлетико» в полуфинал Лиги чемпионов можно поставить за 5.00.

    «Реал» возьмет реванш у «Челси»

    «Реал» проиграл «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов в прошлом году. Томас Тухель тактически превзошел Зинедина Зидана, одного из самых успешных тренеров в истории турнира. В Мадриде матч завершился вничью 1:1, а в Лондоне «Челси» забил два мяча и ни разу не пропустил.

    «Челси» тогда был значительно лучше, особенно в домашнем матче. «Реал» же выглядел абсолютно безыдейным.

    К предстоящему матчу «Челси» готовится после неожиданного поражения от «Брентфорда» (1:4). На самом деле, столь неприятный результат в домашней игре больше похож на недоразумение, но у некоторых игроков, похоже, действительно спад.

  • Шанс на реванш для «Реала», дуэль Симеоне и Гвардиолы, конец сказки «Вильярреала»
  • Главные интриги четвертьфиналов Лиги чемпионов сезона 2021/22
  • 19/03/2022

    • Ключевым же, скорее всего, станет противостояние Луки Модрича и Тони Крооса с Нголо Канте и Жоржиньо. Хорвату и немцу предстоит сыграть заметно лучше, чтобы у «Реала» появились шансы на выход в полуфинал.

    Но не будем забывать и про фактор Карло Анчелотти. Итальянец по-прежнему входит в небольшой список топ-тренеров, которые способны перевернуть с ног на голову даже самый, казалось бы, провальный матч. За примерами далеко ходить не надо: в ответной игре с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала «Реал» «горел» с общим сетом 0:2, но в оставшиеся полчаса поставил на колени команду, в нападение которой одновременно играли Мбаппе, Неймар и Месси.

    Нынешний «Реал» лучше прошлогоднего, на этот проблемы, скорее всего, будут у «Челси».

    На проход «Реала» в полуфинал можно поставить за 1.91.

    Левандовски забьет не меньше трех мячей в двух матчах с «Вильярреалом»

    Прямо сейчас Роберт Левандовски является лучшим снайпером в пятерке главных европейских чемпионатов. В 38-ми матчах за «Баварию» поляк наколотил уже 45 мячей.

    В Лиге чемпионов Роберт лидирует с 12 голами в восьми матчах.

    И вряд ли Левандовски остановится на этой отметки. «Баварии», надо признать, достался один из самых простых соперников на этой стадии — «Вильярреал». Кто-то скажет, что это не так, что «Вильярреал» опасен, особенно после того, что он сделал с «Ювентусом» в Турине.

  • Реформа Лиги чемпионов: удар по Суперлиге и сенсациям
  • Как изменится турнир?
  • 30/03/2022

    • Но «Бавария» это все-таки другой уровень. Размашистые атаки Рекордмайстера оставят не одну пробоину в «Субмарине».

    Разумеется, Левандовски будет будет главным участником этого процесса, а не просто наблюдать со стороны.

    На хет-трик Левандовски в первом матче с «Вильярреалом» можно поставить за 12.00.

    Левандовски забьет два гола или больше — эту ставку букмекеры предлагают за 3.70.

    «Ливерпуль» ни разу не пропустит в обоих матчах с «Бенфикой»

    Соперником «Ливерпуля» по четвертьфиналу стала «Бенфика», которая в 1/8 финала обыграла по сумме двух матчей мощный «Аякс». Но португальцам не стоит чересчур обольщаться — теперь их ждет настоящий монстр.

    Просто для справки: «Ливерпуль» выиграл десять предыдущих матчей в АПЛ, пропустив при этом лишь два мяча. С такой обороной действительно мощно бороться за любые трофеи.

  • Реформа Лиги чемпионов: удар по Суперлиге и сенсациям
  • Как изменится турнир?
  • 30/03/2022

    • «Ливерпуль» — это крепость, на страже которой стоит Вирджил ван Дейк и еще несколько очень надежных парней.

    У «Ливерпуля» действительно все, чтобы выиграть оба матча с «Бенфикой» с сухим счетом.

    На победу «Ливерпуля» с сухим счетом в первом матче с «Бенфикой» можно поставить за 2.35.

    Жоау Феликс станет лучшим игроком 1/4 финала ЛЧ

    Жоау Феликс проводит лучший отрезок с тех пор, как он стал игроком «Атлетико». В последних шести матчах Ла Лиги португалец забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

    Похоже, Феликс наконец-то нашел свой путь — на столь высоком уровне он еще никогда не играл.

    Очевидно, что такой Феликс может стать большой проблемой для защитников «Манчестер Сити» благодаря своему движению, темпу, ловкости и дриблингу.

    Есть подозрение, что предстоящие матчи с «Манчестер Сити» станут звездным часом Феликса, за которого «Атлетико», как еще казалось совсем недавно, совершенно зря отвалил 120 миллионов евро. Но сейчас португалец в большом порядке.

    На гол Феликса в первом матче с «Манчестер Сити» можно поставить за 4.33 (а на хет-трик Феликса — за 401.0!).

    Лига чемпионов, 1/4 финала, первые матчи

    5 апреля

    «Бенфика» — «Ливерпуль» 22:00 мск
    «Манчестер Сити» — «Атлетико» 22:00 мск

    6 апреля

    «Вильярреал» — «Бавария» 22:00 мск
    «Челси» — «Реал» Мадрид 22:00 мск

    450 млн Джекпот каждый деньСорви куш
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Йени Малатьяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.72
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Порту — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Коламбус — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Престон Норт Энд — Блэкпул
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Петерборо Юнайтед — Лутон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Миллуолл — Суонси
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    РегистрацияФрибет 2000 рублей в приложении 2000ПолучитьФрибет после регистрации 7000ПолучитьБонус новым игрокам
    Прогнозы и ставки на футбол: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 05.04.2022. Прогнозы на футбол. Топ-5 отчаянных прогнозов на четвертьфиналы Лиги чемпионов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры