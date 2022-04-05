«Ман Сити» упрется в стену Диего Симеоне, Роберт Левандовски «проедется» по «Вильярреалу», «Реал» вернет должок «Челси» и не только — LiveSport.Ru подговил пятерку необычных прогнозов на четвертьфиналы Лиги чемпионов. Прогнозы и ставки на футбол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико» остановит «Манчестер Сити»

Собственно говоря, а почему нет? Да, «Ман Сити» в предыдущем раунде буквально за полчаса уничтожил интригу в первом матче со «Спортингом», в котором победил со счетом 5:0.

Ответная игра превратилась в пустую формальность, «Сити» в итоге почти не напрягался, подарив лиссабонской команде нулевую ничью.

Но в контексте предстоящих матчей с «Атлетико» это не имеет никакое значение, как и все успехи «Манчестер Сити» в АПЛ. Команду Хосепа Гвардиолы ждет встреча с одним из главных специалистов по решению конкретной задачи. Речь, конечно же, о Диего Симеоне.

«Атлетико» хладнокровно и максимально четко реализовал свой план против «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала. Криштиану Роналду и все остальные звезды английского клуба просто уперлись в стену. И как ни странно, самым сложным для «МЮ» получился домашний матч.

И еще одна деталь. Предстоящие матчи пропустит Рубен Диаш , ключевой защитник в системе Гвардиолы. Отсутствие португальца может стать судьбоносным.

Плюс не будем забывать, что 1/4 финала традиционно остается самой сложной стадией для команд Гвардиолы. Почему-то здесь у «Ман Сити» всегда все идет наперекосяк.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В общем, если «Атлетико» выстоит в первом матче, избежит поражения с разницей в два и более мяча, в Мадриде может произойти все что угодно. Симеоне не всегда удается строить что-то красивое, но ломать чужое — в этом он главный специалист.

На проход «Атлетико» в полуфинал Лиги чемпионов можно поставить за 5.00.

«Реал» возьмет реванш у «Челси»

«Реал» проиграл «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов в прошлом году. Томас Тухель тактически превзошел Зинедина Зидана, одного из самых успешных тренеров в истории турнира. В Мадриде матч завершился вничью 1:1, а в Лондоне «Челси» забил два мяча и ни разу не пропустил.

«Челси» тогда был значительно лучше, особенно в домашнем матче. «Реал» же выглядел абсолютно безыдейным.

К предстоящему матчу «Челси» готовится после неожиданного поражения от «Брентфорда» (1:4). На самом деле, столь неприятный результат в домашней игре больше похож на недоразумение, но у некоторых игроков, похоже, действительно спад.

Ключевым же, скорее всего, станет противостояние Луки Модрича и Тони Крооса с Нголо Канте и Жоржиньо. Хорвату и немцу предстоит сыграть заметно лучше, чтобы у «Реала» появились шансы на выход в полуфинал.

Но не будем забывать и про фактор Карло Анчелотти. Итальянец по-прежнему входит в небольшой список топ-тренеров, которые способны перевернуть с ног на голову даже самый, казалось бы, провальный матч. За примерами далеко ходить не надо: в ответной игре с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала «Реал» «горел» с общим сетом 0:2, но в оставшиеся полчаса поставил на колени команду, в нападение которой одновременно играли Мбаппе, Неймар и Месси.

Нынешний «Реал» лучше прошлогоднего, на этот проблемы, скорее всего, будут у «Челси».

На проход «Реала» в полуфинал можно поставить за 1.91.

Левандовски забьет не меньше трех мячей в двух матчах с «Вильярреалом»

Прямо сейчас Роберт Левандовски является лучшим снайпером в пятерке главных европейских чемпионатов. В 38-ми матчах за «Баварию» поляк наколотил уже 45 мячей.

В Лиге чемпионов Роберт лидирует с 12 голами в восьми матчах.

И вряд ли Левандовски остановится на этой отметки. «Баварии», надо признать, достался один из самых простых соперников на этой стадии — «Вильярреал». Кто-то скажет, что это не так, что «Вильярреал» опасен, особенно после того, что он сделал с «Ювентусом» в Турине.

Но «Бавария» это все-таки другой уровень. Размашистые атаки Рекордмайстера оставят не одну пробоину в «Субмарине».

Разумеется, Левандовски будет будет главным участником этого процесса, а не просто наблюдать со стороны.

На хет-трик Левандовски в первом матче с «Вильярреалом» можно поставить за 12.00.

Левандовски забьет два гола или больше — эту ставку букмекеры предлагают за 3.70.

«Ливерпуль» ни разу не пропустит в обоих матчах с «Бенфикой»

Соперником «Ливерпуля» по четвертьфиналу стала «Бенфика», которая в 1/8 финала обыграла по сумме двух матчей мощный «Аякс». Но португальцам не стоит чересчур обольщаться — теперь их ждет настоящий монстр.

Просто для справки: «Ливерпуль» выиграл десять предыдущих матчей в АПЛ, пропустив при этом лишь два мяча. С такой обороной действительно мощно бороться за любые трофеи.

«Ливерпуль» — это крепость, на страже которой стоит Вирджил ван Дейк и еще несколько очень надежных парней.

У «Ливерпуля» действительно все, чтобы выиграть оба матча с «Бенфикой» с сухим счетом.

На победу «Ливерпуля» с сухим счетом в первом матче с «Бенфикой» можно поставить за 2.35.

Жоау Феликс станет лучшим игроком 1/4 финала ЛЧ

Жоау Феликс проводит лучший отрезок с тех пор, как он стал игроком «Атлетико». В последних шести матчах Ла Лиги португалец забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

Похоже, Феликс наконец-то нашел свой путь — на столь высоком уровне он еще никогда не играл.

Очевидно, что такой Феликс может стать большой проблемой для защитников «Манчестер Сити» благодаря своему движению, темпу, ловкости и дриблингу.

Есть подозрение, что предстоящие матчи с «Манчестер Сити» станут звездным часом Феликса, за которого «Атлетико», как еще казалось совсем недавно, совершенно зря отвалил 120 миллионов евро. Но сейчас португалец в большом порядке.

На гол Феликса в первом матче с «Манчестер Сити» можно поставить за 4.33 (а на хет-трик Феликса — за 401.0!).

Лига чемпионов, 1/4 финала, первые матчи

5 апреля

«Бенфика» — «Ливерпуль» 22:00 мск

«Манчестер Сити» — «Атлетико» 22:00 мск

6 апреля

«Вильярреал» — «Бавария» 22:00 мск

«Челси» — «Реал» Мадрид 22:00 мск