«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» в 1/8 финала, как и ожидалось, без особых проблем прошел лиссабонский «Спортинг».
Все было решено еще в первом матче. «Манчестер Сити» размазал португальцев на их же поле со счетом 5:0. В ответном матче Хосеп Гвардиола сыграл далеко не основным составом, благодаря чему «Спортингу» удалось добиться ничьей — 0:0.
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Атлетико
В минувшую субботу «Ман Сити» одержал уверенную победу над «Бернли» (2:0), которая позволила ему сохранить лидерство в АПЛ.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Примечательно, что за последние три месяца «Ман Сити» только в одном матче пропустил больше одного мяча. В феврале «горожане» неожиданно проиграли на своем поле «Тоттенхэму» со счетом 2:3. С тех пор команда Гвардиолы пропустила лишь два мяча.
Единственной серьезной потерей «Манчестер Сити» в предстоящем матче будет Рубен Диаш. Португальский защитник не сыграет в ближайшее время из-за травмы.
«Атлетико»
«Атлетико» тем временем в 1/8 финала Лиги чемпионов остановил «Манчестер Юнайтед».
Прогноз на «Бенфика» — «Ливерпуль»
Несмотря на то, что оба матча получились максимально напряженными и нервными, мадридский клуб действительно был лучше — и дома, и на выезде.
Матч в Мадриде завершился вничью 1:1, а на «Олд Траффорд» «Атлетико» победил со счетом 1:0.
Матч на поле «МЮ» Диего Симеоне назвал лучшим для «Атлетико» в этом сезоне. Это было совсем не зрелищно, но зато очень надежно и дисциплинированно — именно такой футбол нужен тренеру «матрасников».
На днях «Атлетико» разгромил на своем поле «Алавес» — 4:1. Команда Симеоне одержала шестую победу подряд. Подобное с ней случилось впервые с 2018 года.
Прогноз и ставка
На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают за 5.00, а победу «Атлетико» — за 9.00.
Прогноз: это будет встреча двух совершенно противоположных футбольных стилей — атакующий «Ман Сити» против стремящегося к максимальной дисциплине «Атлетико».
Сценарий предстоящего матча несложно предугадать. В гостях «Атлетико» постарается как можно меньше пропустить, но при этом хозяевам не стоит забывать про контратаки соперника.
Ставка — обе команды забьют за 2.11. «Сити» действительно нечасто ошибается в защите, но «Атлетико» вполне способен ответить хотя бы одним голом.
Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.59.