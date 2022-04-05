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    Сможет ли «Атлетико» забить на поле «Манчестер Сити»?

    «Манчестер Сити» — «Атлетико». Прогноз (к. 2.59) и ставки на Лигу чемпионов 5 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Атлетико»
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    За последние три месяца «Ман Сити» только в одном матче пропустил больше одного мяча
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против мадридского «Атлетико» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет 5 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 05 Апреля 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:00 Атлетико Атлетико
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в 1/8 финала, как и ожидалось, без особых проблем прошел лиссабонский «Спортинг».

    Все было решено еще в первом матче. «Манчестер Сити» размазал португальцев на их же поле со счетом 5:0. В ответном матче Хосеп Гвардиола сыграл далеко не основным составом, благодаря чему «Спортингу» удалось добиться ничьей — 0:0.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Атлетико

  • 1
  • 1.37
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
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    В минувшую субботу «Ман Сити» одержал уверенную победу над «Бернли» (2:0), которая позволила ему сохранить лидерство в АПЛ.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Примечательно, что за последние три месяца «Ман Сити» только в одном матче пропустил больше одного мяча. В феврале «горожане» неожиданно проиграли на своем поле «Тоттенхэму» со счетом 2:3. С тех пор команда Гвардиолы пропустила лишь два мяча.

    Единственной серьезной потерей «Манчестер Сити» в предстоящем матче будет Рубен Диаш. Португальский защитник не сыграет в ближайшее время из-за травмы.

    «Атлетико»

    «Атлетико» тем временем в 1/8 финала Лиги чемпионов остановил «Манчестер Юнайтед».

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    Несмотря на то, что оба матча получились максимально напряженными и нервными, мадридский клуб действительно был лучше — и дома, и на выезде.

    Матч в Мадриде завершился вничью 1:1, а на «Олд Траффорд» «Атлетико» победил со счетом 1:0.

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    • Матч на поле «МЮ» Диего Симеоне назвал лучшим для «Атлетико» в этом сезоне. Это было совсем не зрелищно, но зато очень надежно и дисциплинированно — именно такой футбол нужен тренеру «матрасников».

    На днях «Атлетико» разгромил на своем поле «Алавес» — 4:1. Команда Симеоне одержала шестую победу подряд. Подобное с ней случилось впервые с 2018 года.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают за 5.00, а победу «Атлетико» — за 9.00.

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    Прогноз: это будет встреча двух совершенно противоположных футбольных стилей — атакующий «Ман Сити» против стремящегося к максимальной дисциплине «Атлетико».

    Сценарий предстоящего матча несложно предугадать. В гостях «Атлетико» постарается как можно меньше пропустить, но при этом хозяевам не стоит забывать про контратаки соперника.

    Ставка — обе команды забьют за 2.11. «Сити» действительно нечасто ошибается в защите, но «Атлетико» вполне способен ответить хотя бы одним голом.

    Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.59.

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    «Манчестер Сити» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 05.04.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Атлетико» забить на поле «Манчестер Сити»?
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