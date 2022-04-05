«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против мадридского «Атлетико» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет 5 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в 1/8 финала, как и ожидалось, без особых проблем прошел лиссабонский «Спортинг».

Все было решено еще в первом матче. «Манчестер Сити» размазал португальцев на их же поле со счетом 5:0. В ответном матче Хосеп Гвардиола сыграл далеко не основным составом, благодаря чему «Спортингу» удалось добиться ничьей — 0:0.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Атлетико 1 1.37 X 4.80 2 9.00 Ставка

В минувшую субботу «Ман Сити» одержал уверенную победу над «Бернли» (2:0), которая позволила ему сохранить лидерство в АПЛ.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Примечательно, что за последние три месяца «Ман Сити» только в одном матче пропустил больше одного мяча. В феврале «горожане» неожиданно проиграли на своем поле «Тоттенхэму» со счетом 2:3. С тех пор команда Гвардиолы пропустила лишь два мяча.

Единственной серьезной потерей «Манчестер Сити» в предстоящем матче будет Рубен Диаш. Португальский защитник не сыграет в ближайшее время из-за травмы.

«Атлетико»

«Атлетико» тем временем в 1/8 финала Лиги чемпионов остановил «Манчестер Юнайтед».

Прогноз на «Бенфика» — «Ливерпуль»

Несмотря на то, что оба матча получились максимально напряженными и нервными, мадридский клуб действительно был лучше — и дома, и на выезде.

Матч в Мадриде завершился вничью 1:1, а на «Олд Траффорд» «Атлетико» победил со счетом 1:0.

Матч на поле «МЮ» Диего Симеоне назвал лучшим для «Атлетико» в этом сезоне. Это было совсем не зрелищно, но зато очень надежно и дисциплинированно — именно такой футбол нужен тренеру «матрасников».

На днях «Атлетико» разгромил на своем поле «Алавес» — 4:1. Команда Симеоне одержала шестую победу подряд. Подобное с ней случилось впервые с 2018 года.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают за 5.00, а победу «Атлетико» — за 9.00.

Прогноз: это будет встреча двух совершенно противоположных футбольных стилей — атакующий «Ман Сити» против стремящегося к максимальной дисциплине «Атлетико».

Сценарий предстоящего матча несложно предугадать. В гостях «Атлетико» постарается как можно меньше пропустить, но при этом хозяевам не стоит забывать про контратаки соперника.

Ставка — обе команды забьют за 2.11. «Сити» действительно нечасто ошибается в защите, но «Атлетико» вполне способен ответить хотя бы одним голом.

Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.59.