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    «Подводники» дома устоят против грозного соперника

    «Вильярреал» — «Бавария». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Лига чемпионов, 6 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Бавария»
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    «Бавария»
    6 апреля на стадионе «Керамика» испанский «Вильярреал» сыграет против мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало намечено на 22:00 по мск. «Вильярреал» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 06 Апреля 2022 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 22:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Вильярреал»

    На групповой стадии «Вильярреал» финишировал вторым в своем квартете, пропустив вперед себя только «МЮ», а опередив «Аталанту» и «Янг Бойз».

    За шесть проведенных матчей «подводники» смогли выиграть три из них, раз сыграть вничью и дважды уступив. Причем путевку в плей-офф они заработали в заключительном туре, обыграв в гостях итальянцев со счетом 3:2.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Бавария

  • 1
  • 5.40
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.58
  • Ставка
    •

    В 1/8 финала «желтые» смогли сенсационно пройти туринский «Ювентус». В первом матче испанцы дома сыграли вничью с оппонентом 1:1, а на выезде смогли добиться победы 3:0.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Накануне «Вильярреал» проиграл в выездной игре «Леванте» 0:2 в рамках чемпионата Испании, где он идет на седьмой позиции в турнирной таблице, отставая на три очка от шестой позиции.

    «Бавария»

    «Бавария» сверхуверенно провела групповую стадию турнира, выиграв все шесть проведенных встреч у «Бенфики», «Барселоны» и киевского «Динамо» с общим счетом 22:3.

    Прогноз на «Челси» — «Реал» Мадрид

    На первом этапе плей-офф мюнхенскому клубу противостоял австрийский «РБ Зальцбург». В первой игре была ничья 1:1, а в ответной встрече немцы дома просто уничтожили противника — 7:1.

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    • На выходных команда разгромила в гостях «Фрайбург» 4:1 в рамках чемпионата Германии, где она движется к очередному своему чемпионскому титулу.

    В сезоне 2011/12 эти клубы играли между собой на групповой стадии Лиги чемпионов. И тогда дважды сильнее была «Бавария» — 3:1 дома и 2:0 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Вильярреала» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.50.

    В данной паре «Бавария» конечно же фаворит, но вот в Испании мюнхенцы вполне могут не выиграть. В общем, наш прогноз на данную встречу — 1Х.

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    «Вильярреал» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 06.04.2022. Прогнозы на футбол. «Подводники» дома устоят против грозного соперника
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