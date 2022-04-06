6 апреля на стадионе «Керамика» испанский «Вильярреал» сыграет против мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало намечено на 22:00 по мск. «Вильярреал» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

На групповой стадии «Вильярреал» финишировал вторым в своем квартете, пропустив вперед себя только «МЮ», а опередив «Аталанту» и «Янг Бойз».

За шесть проведенных матчей «подводники» смогли выиграть три из них, раз сыграть вничью и дважды уступив. Причем путевку в плей-офф они заработали в заключительном туре, обыграв в гостях итальянцев со счетом 3:2.

Коэффициенты матча Вильярреал — Бавария 1 5.40 X 4.30 2 1.58 Ставка

В 1/8 финала «желтые» смогли сенсационно пройти туринский «Ювентус». В первом матче испанцы дома сыграли вничью с оппонентом 1:1, а на выезде смогли добиться победы 3:0.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Накануне «Вильярреал» проиграл в выездной игре «Леванте» 0:2 в рамках чемпионата Испании, где он идет на седьмой позиции в турнирной таблице, отставая на три очка от шестой позиции.

«Бавария»

«Бавария» сверхуверенно провела групповую стадию турнира, выиграв все шесть проведенных встреч у «Бенфики», «Барселоны» и киевского «Динамо» с общим счетом 22:3.

Прогноз на «Челси» — «Реал» Мадрид

На первом этапе плей-офф мюнхенскому клубу противостоял австрийский «РБ Зальцбург». В первой игре была ничья 1:1, а в ответной встрече немцы дома просто уничтожили противника — 7:1.

На выходных команда разгромила в гостях «Фрайбург» 4:1 в рамках чемпионата Германии, где она движется к очередному своему чемпионскому титулу.

В сезоне 2011/12 эти клубы играли между собой на групповой стадии Лиги чемпионов. И тогда дважды сильнее была «Бавария» — 3:1 дома и 2:0 на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.63.

На викторию «Вильярреала» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.50.

В данной паре «Бавария» конечно же фаворит, но вот в Испании мюнхенцы вполне могут не выиграть. В общем, наш прогноз на данную встречу — 1Х.