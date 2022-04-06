«Вильярреал»
На групповой стадии «Вильярреал» финишировал вторым в своем квартете, пропустив вперед себя только «МЮ», а опередив «Аталанту» и «Янг Бойз».
За шесть проведенных матчей «подводники» смогли выиграть три из них, раз сыграть вничью и дважды уступив. Причем путевку в плей-офф они заработали в заключительном туре, обыграв в гостях итальянцев со счетом 3:2.
Коэффициенты матча Вильярреал — Бавария
В 1/8 финала «желтые» смогли сенсационно пройти туринский «Ювентус». В первом матче испанцы дома сыграли вничью с оппонентом 1:1, а на выезде смогли добиться победы 3:0.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Накануне «Вильярреал» проиграл в выездной игре «Леванте» 0:2 в рамках чемпионата Испании, где он идет на седьмой позиции в турнирной таблице, отставая на три очка от шестой позиции.
«Бавария»
«Бавария» сверхуверенно провела групповую стадию турнира, выиграв все шесть проведенных встреч у «Бенфики», «Барселоны» и киевского «Динамо» с общим счетом 22:3.
Прогноз на «Челси» — «Реал» Мадрид
На первом этапе плей-офф мюнхенскому клубу противостоял австрийский «РБ Зальцбург». В первой игре была ничья 1:1, а в ответной встрече немцы дома просто уничтожили противника — 7:1.
На выходных команда разгромила в гостях «Фрайбург» 4:1 в рамках чемпионата Германии, где она движется к очередному своему чемпионскому титулу.
В сезоне 2011/12 эти клубы играли между собой на групповой стадии Лиги чемпионов. И тогда дважды сильнее была «Бавария» — 3:1 дома и 2:0 на выезде.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.63.
На викторию «Вильярреала» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.50.
В данной паре «Бавария» конечно же фаворит, но вот в Испании мюнхенцы вполне могут не выиграть. В общем, наш прогноз на данную встречу — 1Х.