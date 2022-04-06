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    «Челси» и «Реал» сыграют вничью?

    «Челси» — «Реал» Мадрид. Прогноз, ставки (к. 3.58) на футбол, Лигу чемпионов, 6 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Реал» Мадрид
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    В прошлом году «Челси» выиграл у «Реала» на своем поле со счетом 2:0
    «Челси» сыграет на своем поле с мадридским «Реалом» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 22:00 мск. «Челси» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 06 Апреля 2022 года
    Челси
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    •  Челси 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    «Челси»

    «Челси» в 1/8 финала ЛЧ прошел «Лилль». Как и ожидалось, оба матча с французами были ни чуть не сложнее тех, в которых «синие» противостоят середнякам или даже аутсайдерам АПЛ.

    Дома «Челси» выиграл у «Лилля» со счетом 2:0, а в гостях — 2:1. Разуумеется, в обоих случаях обстановка была полностью под контролем команды Томаса Тухеля.

    Коэффициенты матча Челси — Реал Мадрид

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.90
  • Ставка
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    Но у предстоящей игре «Челси» подходит не в лучшем настроении. В минувшую субботу лондонский клуб с треском проиграл на своем поле «Брентфорду» (1:4). Без сомнений, это был худший матч «Челси» в этом сезоне.

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    Возможно, это связано с тем, что топ-клубам часто нелегко даются первые матчи после паузы на игры сборных. Но очевидно, что такой «Челси» точно не справится с «Реалом».

    Но также стоит отметить, что до встречи с «Брентфордом» у «Челси» была серия из шести побед кряду. И это было всего лишь второе в этом году поражение в основное время. В финале Кубка английской лиги «Челси» уступил «Ливерпулю» в серии пенальти.

    «Реал»

    «Реал» тем временем едет в Лондон после гостевой победы над «Сельтой» (2:1). Игра получилась скандальной — арбитр назначил в ворота команды из Виго три пенальти. Карим Бензема в итоге реализовал две попытки.

    Прогноз на «Вильярреал» — «Бавария»

    По игре «Реал» снова не впечатлил, но в любом слуачае это было не так печально, как в недавнем Эль Класико.

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    • Перед паузой на матчи сборных «Реал» проиграл «Барселоне» на «Камп Ноу» со счетом 0:4. Абсолютно худшая игра «Мадрида» в этом году.

    «Реал» потерпел лишь два поражения в десяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче можно поставить за 2.16, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Реала» — за 3.85.

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    Можно не сомневаться, что в Лондоне будем максимально осторожная игра с обеих сторон. «Реал» будет соответствующим образом настроен после недавнего холодного душа в Эль Класико, а «Челси» после очень невыразительного матча с «Брентфордом».

    «Реал» выберет такой же план, как на первый матч с «Пари Сен-Жермен» — без риска.

    В общем, прогноз, что встреча на «Стэмфорд Бридж» завершится вничью и получится при этом нерезультативной.

    Ставка — ничья за 3.58.

    Также можно рассмотреть ставку на точный счет 1:1 за 5.85.

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    «Челси» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (3.58), статистика, коэффициенты матча 06.04.2022. Прогнозы на футбол. «Челси» и «Реал» сыграют вничью?
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