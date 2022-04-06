«Челси»
«Челси» в 1/8 финала ЛЧ прошел «Лилль». Как и ожидалось, оба матча с французами были ни чуть не сложнее тех, в которых «синие» противостоят середнякам или даже аутсайдерам АПЛ.
Дома «Челси» выиграл у «Лилля» со счетом 2:0, а в гостях — 2:1. Разуумеется, в обоих случаях обстановка была полностью под контролем команды Томаса Тухеля.
Коэффициенты матча Челси — Реал Мадрид
Но у предстоящей игре «Челси» подходит не в лучшем настроении. В минувшую субботу лондонский клуб с треском проиграл на своем поле «Брентфорду» (1:4). Без сомнений, это был худший матч «Челси» в этом сезоне.
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Возможно, это связано с тем, что топ-клубам часто нелегко даются первые матчи после паузы на игры сборных. Но очевидно, что такой «Челси» точно не справится с «Реалом».
Но также стоит отметить, что до встречи с «Брентфордом» у «Челси» была серия из шести побед кряду. И это было всего лишь второе в этом году поражение в основное время. В финале Кубка английской лиги «Челси» уступил «Ливерпулю» в серии пенальти.
«Реал»
«Реал» тем временем едет в Лондон после гостевой победы над «Сельтой» (2:1). Игра получилась скандальной — арбитр назначил в ворота команды из Виго три пенальти. Карим Бензема в итоге реализовал две попытки.
Прогноз на «Вильярреал» — «Бавария»
По игре «Реал» снова не впечатлил, но в любом слуачае это было не так печально, как в недавнем Эль Класико.
Перед паузой на матчи сборных «Реал» проиграл «Барселоне» на «Камп Ноу» со счетом 0:4. Абсолютно худшая игра «Мадрида» в этом году.
«Реал» потерпел лишь два поражения в десяти предыдущих матчах на выезде.
Прогноз и ставка
На «Челси» в этом матче можно поставить за 2.16, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Реала» — за 3.85.
Можно не сомневаться, что в Лондоне будем максимально осторожная игра с обеих сторон. «Реал» будет соответствующим образом настроен после недавнего холодного душа в Эль Класико, а «Челси» после очень невыразительного матча с «Брентфордом».
«Реал» выберет такой же план, как на первый матч с «Пари Сен-Жермен» — без риска.
В общем, прогноз, что встреча на «Стэмфорд Бридж» завершится вничью и получится при этом нерезультативной.
Ставка — ничья за 3.58.
Также можно рассмотреть ставку на точный счет 1:1 за 5.85.