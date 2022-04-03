У «Челси» проблемы накануне решающего месяца

В 31 туре АПЛ «Челси» сенсационно потерпел разгромное поражение от «Брентфорда» (1:4) дома. Публикуем самые интересные комментарии этой игры в медиа.

События вне поля могли стать причиной поражения

«Лондонцы не могли справиться с соперником, даже несмотря на то, что они вышли вперед, когда Антонио Рюдигер завершил свое ожидание гола дальним ударом сразу после перерыва», — пишет на страницах The Guardian Джейкоб Стейнберг.

«Беспокойство Тухеля будет заключаться в том, как в этом разобраться, тем более что следующим заданием его команды будет первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Реала". Что характерно, немец не оправдывался за то, что события за пределами поля отвлекают внимание. Ведь маловероятно, что игроки "Челси" уделяли много внимания предматчевым протестам против [желающей купить клуб] семьи Рикеттс».

«Челси» столкнулся с четырьмя проблемами

«Гости одержали одну из самых неожиданных побед в сезоне, поскольку в безумном втором тайме они забили четыре гола благодаря Йоану Висса, Кристиану Эриксену и дублю Витали Янельта, завершив разгром со счетом 4:1. В преддверии матча Лиги чемпионов с "Реалом", который состоится в среду, немцу предстоит решить четыре ключевые проблемы», — отмечает Чарли Гордон в материале The Express.

«Энергетически истощенный состав: Тухель должен найти способ перетасовать состав чтобы он был в хорошей форме и готов зажигать. Дырявая защита: в этом сезоне "Синие" пропускают менее гола за игру в АПЛ. Скамеечник за 89 млн фунтов: после возвращения в "Челси" Ромелу Лукаку забил семь мячей. Быстрая реакция: ключевая проблема, стоящая перед Тухелем — у него не так много времени, чтобы привести в чувство своих игроков перед матчем с "Реалом" дома».

«Брентфорд» и Эриксен добились знаковой победы

«Болельщики "Брентфорда" скандировали "мы хотим пять", когда "Стэмфорд Бридж" опустел, а мысли "Челси" обратились к мелочам в виде своих следующих гостей в среду вечером — мадридскому "Реалу" в Лиге чемпионов», — пишет на страницах The Telegraph Мэтт Лоу.

«Болельщики "Челси", уже обеспокоенные тем, как может выглядеть будущее с новыми владельцами, не будут в восторге от гола Эриксена, но, возможно, поучительно, насколько его история вышла за пределы клубного соперничества, что его ни разу не освистали. К визиту бывших игроков "Тоттенхэма" обычно не относятся с таким уважением».

Апрель имеет решающее значение для «Челси»

«"Челси" должен снова сосредоточиться. Его подопечные в прошлом месяце продолжали показывать превосходные результаты, несмотря на все отвлекающие факторы за пределами поля, но апрель имеет решающее значение для их сезона. В среду к ним приежет "Реал" на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов», — отмечает в материале Sky Sports Питер Смит.

«Впереди также полуфинал Кубка Англии против "Кристал Пэлас", а позже в этом же месяцев — потенциально ключевой матч с "Арсеналом", который сейчас дышит в затылок "Синим". Аналогичное поражение от ВБА почти год назад на днях оказалось просто недоразумением, и болельщики лондонцев надеются, что это поражение от "Брентфорда" в конечном итоге послужит толчком, который заставит команду подготовиться к предстоящим большим испытаниям».