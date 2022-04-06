Шаткое преимущество. «Ман Сити» воспользовалось единственной ошибкой «Атлетико»

«Ман Сити» завоевал победу в схватке с командой Симеоне, которая изо всех сил стремилась увезти со стадиона «Сити оф Манчестер» боевую ничью — 1:0. Усилия, приложенные «Атлетико», были просто невероятными, но хватило одного момента слабости — Рейнилду подумал, что успеет накрыть Фодена, но не сумел. Это и склонило в матче чашу весов в пользу «Сити».

Ход матча

10’ Канселу справа с двадцати пяти метров решил пробить в дальний угол ворот «Атлетико». Мандава в прыжке сумел перехватить мяч.

23’ Гюндоган вышел на ударную позицию у линии штрафной мадридцев, однако пробил намного правее ворот.

31’ Угловой заработал «Манчестер Сити», но Де Брёйне навесил слишком низко, и Феликс спокойно выбил мяч от ближней штанги.

37’ Стоунз потерял мяч на фланге у штрафной, Канселу успел на подбор и прострелил к воротам — Облак накрыл мяч.

47’ Льоренте выскакивал на отличную позицию в правой части штрафной «Сити» и бил низом в дальний угол — чуть неточно. Но оказалось, что там офсайд был.

56’ «Сити» заработал стандарт — Лоди сбил Мареза рядом с дугой штрафной. Де Брёйне резко пробил со штрафного в правый угол — Облак отбил мяч в падении, а потом ногой пнул его куда подальше.

66’ Марез от углового флага навесил на Лапорта, который головой пробил в сантиметрах над перекладиной ворот «Атлетико».

70’ 1:0 Кевин Де Брёйне. Фоден справа вывел к воротам Де Брёйне, который ударом с угла вратарской площади низом пробил в дальний угол мимо Облака.

79’ Врсалько справа выполнил навес в центральную часть штрафной, где Корреа в прыжке не дотянулся до мяча. Тот прилетел к не ожидавшему этого Кунье, который слабо пробил в касание — Эдерсон легко справился.

81’ Силва справа мягко прострелил на Де Брёйне, Кевин быстро обработал его и резко пробил низом в левый угол — Савич заблокировал удар.

89’ Де Брёйне справа из пределов штрафной площади пробил в соперника, а Фоден сыграл по отскочившему мячу, но пробил в Кевина.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Манчестер Сити — Атлетико 1:0 Гол: 1:0 Кевин Де Брёйне (70') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Жоау Канселу, Джон Стоунс, Эмерик Лапорт, Натан Аке, Кевин Де Брёйне, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган (Джек Грилиш, 68'), Рияд Марез (Филип Фоден, 68'), Рахим Стерлинг (Габриэл Жезус, 68'), Бернарду Силва Атлетико: Жоау Фелиш (Тома Лемар, 81'), Антуан Гризманн (Анхель Корреа, 60'), Ренан Лоди, Жоффрей Кондогбиа, Коке (Родриго Де Пауль, 60'), Маркос Льоренте (Матеус Кунья, 60'), Шиме Врсалько, Рейнилду, Фелипе, Стефан Савич, Ян Облак Предупреждения: Родриго Де Пауль (69'), Анхель Корреа (83'), Габриэл Жезус (85'), Шиме Врсалько (90 + 2'), Эдерсон Мораес (90 + 3')

Автор победного года Кевин де Брейне признан Игроком матча. Технический наблюдатель УЕФА так прокомментировал это решение:

«По игре в первом тайме, когда атаки захлебывались из-за своего медленного развития и неудобных для ударов позиций, больше казалось, что он будет ассистировать партнерам. Во второй половине встречи его позиционная игра была превосходна, а его нацеленность на ворота в голевом эпизоде стала тем ключом, который вскрыл мадридскую оборону и довел дело до логичного конца».

Кевин де Брейне globallookpress.com

Следующие матчи

Ответная встреча между командами состоится 13 апреля в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 22:00 мск.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В ближайшем матче «Ман Сити» в рамках 32 тура АПЛ примет 10 апреля «Ливерпуль». Мадридский клуб днем ранее отправится в гости к «Мальорке» в рамках 31 тура Ла Лиги.

Прямая речь

Пеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»

— Очень равный матч, очень сложный. «Атлетико» — мастера защищаться всей командой, это непросто. Мы не давали им убегать в атаки и были терпеливы. Мы ожидали, что они будут играть по схеме 5-3-2, но потом «Атлетико» адаптировался и начал играть 5-5-0.

И сегодня, и в доисторические времена, и через сто тысяч лет будет очень сложно атаковать против команды, играющей в 5-5-0, потому что свободного пространства нет.

Они сильные, мы маленькие и легкие. Это вопрос терпения. Чувствую, что ответный матч будет похож на то, как команды играли после забитого гола. Это был очень равный матч. Мы извлечем уроки из сегодняшней игры, постараемся стать немного лучше.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»

— Очень сложный матч против выдающейся команды, которая играет очень хорошо и добивается успехов благодаря великолепным индивидуальностям, которые формируют отличную команду. Мы хотели закрыть игру и контратаковать. В первом тайме мы не могли выбраться, хотя «Сити» не бил в створ. Во втором тайме они нашли гол.

Всегда нужно придумывать что-то получше. Это длинное противостояние, разбитое на две части. «Сити» без разницы, они играют одинаково. Возможно, это лучшая команда в мире. Но мы будем смиренно бороться, насколько сможем.

Кевин де Брейне, полузащитник «Манчестер Сити»

— Первый тайм дался тяжело, а во втором у нас была пара моментов, и хорошо, что один из них мы использовали. Я сделал рывок, а Фил [Фоден] нашел меня идеальным пасом — мне нужно было сохранить хладнокровие в этот момент, и, по счастью, это сделать удалось. Нам необходимо быть собранными: 1:0 — есть 1:0. Чего-то подобного ожидаю и в гостях. В напряженной игре атаковать мадридцам теперь придется больше.

Они играли почти что по схеме 5-5-0 — отыскать свободные зоны очень сложно. Способ, которым мы этому противодействовали, был хорош, так как почти не отдавали сопернику мяч. Тут нужно сохранять спокойствие и быть терпеливым в поиске бреши в обороне. При такой компактности мяч обычно теряешь чаще.

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Ян Облак, голкипер «Атлетико»

— Мы понимали, что будет сложно. Мы хотели добиться хорошего результата. Да, проиграли, но при счете 1:0 игра по-прежнему продолжается. Мы очень хорошо защищались на протяжении всего матча, за исключением их гола. «Манчестер Сити» использует владение мячом как свою силу, но нам удавалось закрывать пространство. Не думаю, что их замены изменили игру — все решил один момент. Все еще возможно, потому что мы будем играть дома. В «Атлетико» мы всегда верим.