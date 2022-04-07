Роналду не имеет альтернативы «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» грядущим летом. Разбираемся, как сложится ближайшее будущее португальца.

Почему Роналду может уйти из «МЮ»

Мечта Криштиану Роналду о возвращении в «Манчестер Юнайтед» может быть прервана спустя всего один сезон. Прошлым летом звездный форвард сборной Португалии неожиданно вернулся в лагерь «Красных Дьяволов», которые надеялись снова вернуться в гонку за чемпионство в АПЛ после того, как в прошлом сезоне они заняли второе место.

Цель Роналду заключалась в том, чтобы помочь клубу побороться за трофеи с возможностью закончить карьеру на «Олд Траффорд». В итоге все пошло не по плану, поскольку Уле Гуннара Сульшера уволили из-за неудовлетворительных выступлений, а его преемник Ральф Рангник почти не улучшил ситуацию.

Манкунианцам будет сложно финишировать в первой четверке, а значит и сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона, поэтому, вероятно, звездный нападающий будет искать себе новую команду. Вдобавок к этому «Юнайтед» и Рангник, который останется в клубе в течение следующих двух сезонов как консультант, все больше осознают ограниченность способностей португальца в его 37 лет.

ПСЖ может стать новым клубом Роналду

Шанс на то, что Роналду и Лионель Месси будут играть бок о бок до того, как их карьеры подойдут к концу, станет сказочным финалом для двух величайших футболистов в истории. Но есть серьезные вопросы по поводу того, могут ли они сосуществовать в одном коллективе.

Нынешний сезон в ПСЖ — яркий пример того, почему иметь трех суперзвезд в одной команде не так просто, как кажется, ведь клубу не удается выжать максимум из Килиана Мбаппе, Неймара и Месси. Французский форвард, скорее всего, уйдет летом, но те же проблемы сохранятся, если вместо него придет Роналду. Однако это не означает, что французский клуб не решится на этот трансфер.

Роналду вряд ли вернется в «Спортинг»

Родной клуб Роналду всегда будет в центре его внимания, когда будущее супернападающего будет висеть в воздухе. Еще выступая за «Ювентус», он ясно дал понять, что хотел бы завершить свою карьеру там, где все началось — в лиссабонском «Спортинге».

Но форвард еще не на этой стадии, поскольку все еще думает, что способен выступать на высоком уровне еще в течение нескольких лет, так что, исходя из этого, «Львы» не имеют шансов его вернуть. Хотя в будущем данный вариант нельзя исключать, поскольку возвращение Роналду в Лиссабон кажется вопросом времени.

Роналду наверняка останется в «МЮ» еще на сезон

По информации медиа, Роналду наверняка отыграет и свой второй сезон в «Юнайтед». Отмечается, что руководство «Красных Дьяволов» признает свою ошибку в виде назначения Ральфа Рангника в качестве временного менеджера, а португалец получил заверения, что грядущим летом 63-летнего немца заменит тренер мирового класса.

Вполне возможно, в следующем сезоне звездный форвард будет выступать в Лиге Европы, поскольку манкунианцам будет сложно опередить северный лондонский «Арсенал» и «Тоттенхэм», не говоря уже о «Вест Хэме», который сейчас также опережает «МЮ».

Но даже без каких-либо инсайдов о будущем Роналду, трудно понять, какой клуб может позволить себе 37-летнего нападающего с огромной зарплатой, который требует особого отношения к себе. Понимает это наверняка и сам португалец, который наверняка рассчитывает, что летом «Юнайтед» наконец сможет начать правильную перестройку, благодаря которой он еще сможет выиграть большой трофей на склоне карьеры.