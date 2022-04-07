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    Роналду не имеет альтернативы «Манчестер Юнайтед»

    Сменит ли клуб звездный форвард?

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    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» грядущим летом. Разбираемся, как сложится ближайшее будущее португальца.

    Почему Роналду может уйти из «МЮ»

    Мечта Криштиану Роналду о возвращении в «Манчестер Юнайтед» может быть прервана спустя всего один сезон. Прошлым летом звездный форвард сборной Португалии неожиданно вернулся в лагерь «Красных Дьяволов», которые надеялись снова вернуться в гонку за чемпионство в АПЛ после того, как в прошлом сезоне они заняли второе место.

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    • Цель Роналду заключалась в том, чтобы помочь клубу побороться за трофеи с возможностью закончить карьеру на «Олд Траффорд». В итоге все пошло не по плану, поскольку Уле Гуннара Сульшера уволили из-за неудовлетворительных выступлений, а его преемник Ральф Рангник почти не улучшил ситуацию.

    Манкунианцам будет сложно финишировать в первой четверке, а значит и сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона, поэтому, вероятно, звездный нападающий будет искать себе новую команду. Вдобавок к этому «Юнайтед» и Рангник, который останется в клубе в течение следующих двух сезонов как консультант, все больше осознают ограниченность способностей португальца в его 37 лет.

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    ПСЖ может стать новым клубом Роналду

    Шанс на то, что Роналду и Лионель Месси будут играть бок о бок до того, как их карьеры подойдут к концу, станет сказочным финалом для двух величайших футболистов в истории. Но есть серьезные вопросы по поводу того, могут ли они сосуществовать в одном коллективе.

    Нынешний сезон в ПСЖ — яркий пример того, почему иметь трех суперзвезд в одной команде не так просто, как кажется, ведь клубу не удается выжать максимум из Килиана Мбаппе, Неймара и Месси. Французский форвард, скорее всего, уйдет летом, но те же проблемы сохранятся, если вместо него придет Роналду. Однако это не означает, что французский клуб не решится на этот трансфер.

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    • Роналду вряд ли вернется в «Спортинг»

    Родной клуб Роналду всегда будет в центре его внимания, когда будущее супернападающего будет висеть в воздухе. Еще выступая за «Ювентус», он ясно дал понять, что хотел бы завершить свою карьеру там, где все началось — в лиссабонском «Спортинге».

    Но форвард еще не на этой стадии, поскольку все еще думает, что способен выступать на высоком уровне еще в течение нескольких лет, так что, исходя из этого, «Львы» не имеют шансов его вернуть. Хотя в будущем данный вариант нельзя исключать, поскольку возвращение Роналду в Лиссабон кажется вопросом времени.

    Роналду наверняка останется в «МЮ» еще на сезон

    По информации медиа, Роналду наверняка отыграет и свой второй сезон в «Юнайтед». Отмечается, что руководство «Красных Дьяволов» признает свою ошибку в виде назначения Ральфа Рангника в качестве временного менеджера, а португалец получил заверения, что грядущим летом 63-летнего немца заменит тренер мирового класса.

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    • Вполне возможно, в следующем сезоне звездный форвард будет выступать в Лиге Европы, поскольку манкунианцам будет сложно опередить северный лондонский «Арсенал» и «Тоттенхэм», не говоря уже о «Вест Хэме», который сейчас также опережает «МЮ».

    Но даже без каких-либо инсайдов о будущем Роналду, трудно понять, какой клуб может позволить себе 37-летнего нападающего с огромной зарплатой, который требует особого отношения к себе. Понимает это наверняка и сам португалец, который наверняка рассчитывает, что летом «Юнайтед» наконец сможет начать правильную перестройку, благодаря которой он еще сможет выиграть большой трофей на склоне карьеры.

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