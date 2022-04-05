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    АПЛ: итоги 31-го тура. Два претендента на трон

    На туманном Альбионе осталось провести 8 туров. Расклады в турнирной таблице

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    «Манчестер Сити»
    «Ман.Сити» vs «Ливерпуль». Два претендента на трон Английской Премьер-Лиги. Ситуация в битве за корону может проясниться уже в это воскресенье или еще больше запутается. Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

    Изменения в турнирной таблице

    Кардинально изменилась ситуация в зоне еврокубков. Битва Лондона. «Тоттенхэм» — теперь на 4-м лигочемпионском месте. С этой строчки «шпоры» сместили «Арсенал». Канониры провалили гостевой поединок против «Кристал Пэлас» (0:3).

    Лондонский «Вест Хэм» тоже идут вперед. Молотобойцы обыграли «Эвертон» (2:1) и вышли на 6-ю еврокубковую строчку. Ниже опустился МЮ — после ничьей с «Лестером» (1:1). Однако у «красных дьяволов» есть игра в запасе. Так что у команды Кришитану Роналду есть все шансы вернуться обратно.

    Чемпионская гонка

    «Манчестер Сити» (1 место и 73 очка) — действующий чемпион Англии. Клуб стремится отстоять титул. В матче 31-го тура футболисты Хосеп Гвардиолы на выезде обыграли «Бернли» (2:0). Сумасшедшая серия «горожан». Сити за 21 матч проиграли лишь однажды — лондонскому «Тоттенхэму». А случилось это еще 19 февраля.

    «Вулверхэмптон», «Уотфорд», «Лидс», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Астон Вилла». Все они меркнут на фоне главного поединка с главным оппонентом — с «Ливерпулем». 10 апреля, возможно, состоится чемпионская битва английских гладиаторов.

    «Ливерпуль» (2 место и 72 очка) — демонстрирует мощную игру в АПЛ. Команда Юргена Клоппа выиграла 10-й матч подряд. В этот раз победили «Уотфорд» — 2:0.

    «Ливерпуль» — «Уотфорд»
    globallookpress.com

    Финиш сезона для «Ливерпуля» будет сложнее, чем у МС. Помимо очного противостояния будут еще битвы с МЮ и «Тоттенхэмом». В этих встречах есть большая вероятность потери очков.

    Еврозона

    «Челси» (3 место и 59 очков) — живет спокойной жизнью. Выше третьего места не прыгнуть. Но и преимущество над четвертой командой имеется. Всего 5 очков. «Аристократы» в последней игре крупно уступили «Брентфорду» — 1:4.

    «Челси» — «Брентфорд»
    globallookpress.com

    У лондонцев впереди ключевые матчи за бронзу, а именно с «Арсеналом» (20 апреля) и «Манчестер Юнайтед» (15 мая). В основном в этих поединках будет зависеть третье призовое место для лондонского «Челси».

    «Тоттенхэм» (4 место и 54 очка) — вошёл в ТОП-4 АПЛ по итогам 31-го тура. Плотность за эту позицию высокая. На нее претендуют сразу 4 команды.

    «Арсенал» (5 место и 54 очка) — в основном битва за еврозону будет крутиться вокруг канониров. На финише чемпионата АПЛ лондонцы проведут три поединка с главными оппонентами. Ближайшая 23 апреля против «Манчестер Юнайтед» (7 место и 51 очко). 1 мая против «Вест Хэм» (6 место и 51 очко). А на закуску битва с «Тоттенхэмом» — 12 мая.

    Путевки в еврокубки

    Чемпион Англии, серебряный и бронзовый призеры, а также четвертая команда — получают путевку в групповой этап Лиги Чемпионов на следующий сезон.

    «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити»
    globallookpress.com

    Пятая команда АПЛ — в группу Лиги Европы, а шестая — в квалификацию Лиги Конференций.

    Кто на вылет?

    В зоне вылета три команды. Их разделяют 4 очка. Команды еще сыграют между собой до конца чемпионата. В 32-м туре 10 апреля встретятся клубы, которые замыкают турнирную таблицу в АПЛ: «Бернли» (19 место и 21 очко) и «Норвич» (20 место и 18 место). 30 апреля состоится еще одна битва аутсайдеров. «Бернли» встретится с «Уотфордом» (18 место и 22 очка).

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