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    Выводы по первых матчам 1/4 финала Лиги чемпионов

    О чем говорят результаты первых игр?

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    Бензема провел еще один фееричный матч
    В Лиге чемпионов состоялись первые поединки четвертьфинала Лиги чемпионов. Подводим итоги этих поединков.

    «Ливерпуль» сделал второй матч с «Бенфикой» формальностью

    «Ливерпуль» не только одержал победу, которая ожидалась, но и перевес в два гола означает, что матч на «Энфилде» теперь должен стать формальностью. Конечно, учитывая полное доминирование мерсисайдцев в первой игре, могло возникнуть небольшое разочарование от того, что они не сняли окончательно вопрос о победителе пары, тем более что ответный поединок в пройдет между двумя топ-матчами против «Манчестер Сити» в АПЛ и Кубке Англии.

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    • Тем не менее, победа над «Бенфикой» на выезде со счетом 3:1 в четвертьфинале Лиги чемпионов остается очень важной и дает «Красным» явное преимущество для выхода в следующий раунд.

    Это последний маленький шаг в борьбе за легендарный статус. «Ливерпуль» не скрывает того факта, что апрель будет иметь огромное влияние на то, сколько трофеев он выиграет, поскольку после битв с подопечными Пепа Гвардиолы следуют домашние матчи АПЛ с «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном». Просто нельзя расслабляться, но вы можно ожидать, что Юрген Клопп и компания примут этот вызов и получат удовольствие от таких испытаний — такова вера и качество в их рядах.

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    «Манчестер Сити» пока справляется с тестом «Атлетико»

    Нет никаких сомнений в том, что агония падения на последнем барьере в прошлогоднем финале Лиги чемпионов станет катализатором для «Манчестер Сити», который начал поиски исцеления своей боли в энергичной манере. В первом тайме у команды Гвардиолы возникли проблемы с тем, чтобы добиться превосходства и не смогла пробить твердую стену из обороны «Атлетико».

    Как коллектив, манкунианцы испытали свой победный менталитет и благодаря ему вскрыли защиту мадридцев. Одно вдохновенная замена в виде Фодена, один резкий пас и одно инстинктивное завершение атаки дали ключ к полуфиналу в руки «Горожан» — 1:0. Теперь у них есть все, что нужно сделать в Мадриде, но они получили перевес в дальнейшем походе к «Святому Граалю», который ускользнул от них год назад.

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    • Фееричный Бензема принес «Реалу» еще одну знаковую победу

    В возрасте 34 лет вечномолодой форвард «Реала» Карим Бензема проводит самый результативный сезон в своей карьере. Сейчас на его счету 37 голов в 36 матчах за клуб в текущей кампании, и он продолжает вести испанский гранд к еще одному чемпионству Ла Лиги. Но способен ли он на большее? 17-минутный хет-трик привлек внимание Европы и переломил ситуацию в поединке 1/8 финала с ПСЖ, а теперь и хет-трик в гостевом матче с «Челси» — 3:1.

    Судя по нынешней результативности французского нападающего, его слишком трудно остановить, и в то время как другие команды скорее мечтают выиграть трофей, 13-кратный обладатель главного еврокубка просто рад спокойно заняться своими делами и остаться в борьбе за трофей со своим смертоносным киллером в лучшей форме его жизни.

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    • «Бавария» может прервать сказку «Вильярреала» из-за его расточительности

    Это, безусловно, знаменитый еврокубковый вечер в истории «Вильярреала», который продолжил свою беспроигрышную домашнюю серию в матчах плей-офф Лиги чемпионов победным результатом 1:0 в первом матче противостояния с «Баварией», благодаря чему сохраняет высокие шансы на полуфинал.

    Тем не менее, это чувство может быть горько-сладким для Унаи Эмери и его подопечных, поскольку у «Желтой сумбарины» было много явных шансов забить больше, и, теперь эта расточительность может аукнуться ей в ответной игре на «Альянц Арене», где всего дважды проиграла во всех турнирах текущего сезона.

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