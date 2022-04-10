Маунт привел «Челси» в чувство и предупредил «Реал»

В рамках 32 тура АПЛ «Челси» разгромил «Саутгемптон» (6:0) на выезде. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Челси» успешно оправился от последних неудач

«Лондонцы были потрясены до глубины души, когда Карим Бензема феерию на "Стэмфорд Бридж" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. "Реал" преподнес клубному чемпиону мира грубое пробуждение, и после второго поражения кряду "Синих" после того, как они также проиграли дома "Брентфорду", команда Томаса Тухеля приблизилась к тому, чтобы уступить трижды подряд впервые за 20 лет», — констатирует в материале Football.London Джейк Стоукс.

«Тем не менее, "Челси" эффектным образом пришел в норму и с ревом вернул себе привычную форму, разгромив "Саутгемптон", которому забил шесть мячей. Маркос Алонсо открыл счет в пользу команды Тухеля, и вскоре Мейсон Маунт удвоил преимущество гостей на "Сент-Мэри". Тимо Вернер также отметился голом пять минут спустя, прежде чем Кай Хаверц нанес четвертый удар по сопернику западных в этой игре».

Вернер мог сделать хет-трик

«Судя по реакции, это было довольно исчерпывающая игра. "Челси" куражился с того момента, как Вернер угодил в стойку через три минуты после того, как прицелился из-за пределов штрафной площади, и к тому времени, когда Алонсо забил первый мяч пятью минутами позже, немец отметился еще одной неудачей, когда попал в каркас чужих ворот», — пишет на страницах The Guardian Бен Фишер.

«Маунт был главной ударной силой "Челси", и в другой день Вернер покинул бы поле с хет-триком. Алонсо же был ближе всех к тому, чтобы добавить седьмой мяч в чужую рамку, но промахнулся. Это уже было похоже на сатиру, когда в перерыве диктор стадиона, казалось бы, читая сценарий, тепло приветствовал семью, нанесшую визит на стадион "Сент-Мэри" в Саутгемптоне».

Маунт снова проявил талант больших матчей

«Возможно, "Челси" много инвестировал в атакующие таланты, но Маунт — прекрасный пример того, как можно использовать клубную академию, а также систему аренды [своих игроков в других командах]», — отмечает в материале The Express Джозеф Макбрайд.

«Маунт доказал, что он может быть фигурой для больших событий, и если лондонцы хотят отыграть дефицит в два гола от "Реала" [в ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов], он должен быть в своей лучшей форме».

«Челси» вряд ли упустит путевку в Лигу чемпионов

«Еще одна выгода в счете пришлась на перерыв. "Челси" уже был настолько недостижим, что смог заменить Кая Хаверца в перерыве и предоставить ему отдых, в то время как то же самое произошло и с Тьяго Силвой и Мейсоном Маунтом вскоре после завершения часа игры», — пишет на страницах The Mirror Том Виктор.

«[Наставник лондонского коллектива Томас] Тухель признал, что "Синие" вылетят из Европы, если проведут еще один матч, подобный тому, что был против "Реала" на "Стэмфорд Бридж". Тем не менее, теперь [у конкурентов на это] может быть самый слабый проблеск надежды».