Разрыв отношений длинною в семь лет. Пути Дибалы и «Ювентуса» на этом расходятся

Разбор отношений «Ювентуса» и Дибалы. Знакомство с внутренней стороной неудачных переговоров о продлении контракта.

Однаждыпроизнес запоминающуюся фразу: «Меня предавали бесчисленное количество раз, и я понял, как важно не быть слишком доверчивым».

«Иногда случается что-то плохое. Оно остается с вами и оставляет определенный след», — цитирует Дибалу The Athletic. Он посоветовал детям, которые мечтают стать футболистами, «наслаждаться игрой до тех пор, пока это остается просто игрой. Позже всё меняется. Неизбежно меняется».

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Этим летом Дибала покинет «Ювентус» в качестве свободного агента, и то, как развиваются события, должно быть, является источником некоторых страданий.

Он не скрывал своего желания остаться. Всякий раз, когда в послематчевых интервью речь заходила о его контракте, он был бесспорно искренен, говоря со своим очаровательным аргентинским акцентом: «Я люблю "Ювентус" ». Дибала продемонстрировал это летом 2019 года, когда «бьянконери» пытались обменять его и Марио Манджукича на нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

«Переговоры между 'Ман Юнайтед' и миланским 'Интером' зашли в тупик», — вспоминает агент Лукаку Федерико Пасторелло. «У 'Ювентуса' было соглашение с 'Юнайтед'. Лукаку уже пообщался с тогдашним тренером 'Ювентуса' Маурицио Сарри и Криштиану Роналду. Тогда Дибала и 'Юнайтед' не смогли договориться, а руководство 'Интера' в лице Джузеппе Маротты, Пьеро Аузилио и Антонио Конте убедили владельца Стивена Чжана повысить предложение, пока Лукаку не подпишет контракт с 'Интером' ».

Пауло Дибала globallookpress.com

Он также был ошеломлен попытками «Ювентуса» перевести его в другой клуб и не хотел уходить. К несчастью для директора клуба Фабио Паратичи, игрок остался стоять на своем, как и Гонсало Игуаин, который увидел возможность возобновить свою карьеру в «Ювентусе», когда клуб назначил Сарри, его бывшего тренера в «Наполи».

Дибала стал решающим фактором в борьбе туринцев за титул в сезоне 2019/20. Он решил оба матча против «Интера» забив, возможно, свой лучший гол за «Ювентус» в марте в последней игре Серии А перед тем, как из-за пандемии сезон был отложен на три месяца. Когда в июне итальянский футбол вышел из карантина, он отметился голами в первых четырех матчах чемпионата. Так «Ювентус» обошел «Лацио», одолел «Интер» и выиграл свое последнее, на данный момент, скудетто.

Теоретически эти выступления должны были сделать Дибалу безоговорочным лидером команды.

На вручении премии «Golden Boy» в 2020 году председатель совета директоров Андреа Аньелли сказал: «Я с большим удовольствием слушал, как он говорил о своей любви к 'Ювентусу'. Это взаимно. Пауло будет капитаном этой команды. Ему часто доводится носить повязку, даже сейчас. Он получил предложение, которое ставит его в число 20 самых высокооплачиваемых игроков в Европе, поэтому его любовь отвечает взаимностью и сентиментальностью и большой благодарностью.

'Он знает, что получил предложение, и мы спокойно ждем его ответа. Мы ждем его и на поле. Его амбиции — стать одним из пяти лучших игроков в мире, и мы хотим поддержать его. Сейчас он не входит в их число, и он это знает'.

Так Аньелли уважительно решил успокоить Дибалу, который накануне вечером, заявил следующее: 'Мой агент уже некоторое время находится в Турине, но его так и не позвали на переговоры'.

Избегать вопросов о его будущем было не вариантом, но Дибала, возможно, мог бы быть немного более тактичным в своем ответе. Все-таки в тот период он был не на пике своей формы.

COVID-19, болезнь, а затем травма заставили его надолго выбыть из игры в то время, когда матчи шли один за другим в рамках ускоренной кампании, которая началась почти сразу после окончания предыдущей.

В целом, в сезоне 2020/21 Дибала сыграл только в четырех из 38 матчей в Серии А от начала до конца. Это можно было бы списать на неудачный год, и поначалу действительно все так и думали.

Сделка о продлении контракта была практически заключена прошлой осенью. После того, как в сентябре Дибала стал капитаном команды, одержал с ней победу над 'Мальме' и получил награду лучшего игрока матча. После аргентинец начал говорить прессе так: 'Мы надеемся, что скоро заключим сделку. Все хотят, чтобы это произошло. Думаю, на следующей неделе состоится еще одна встреча. Я знаю, что директора хотят продлить мой контракт, и мы возобновили переговоры. Я надеюсь, что все будет сделано очень скоро, и это будет хорошей новостью для всех. Я очень уверен в себе'.

Не менее уверен в себе был и вице-президент 'Ювентуса' Павел Недвед. 'Я думаю, что мы очень близки к подписанию контракта', — сказал он перед визитом 'Ювентуса' в Санкт-Петербург к 'Зениту' в октябре. 'Мы довольны тем, что он делает на поле. Он будет готов очень скоро. Пауло слишком важен для этой команды. Мы надеемся, что он вернется к игре против Интера '.

Но это были не обычные переговоры. Они проходили во время пандемии, поэтому представители Дибалы не могли путешествовать туда и обратно из Аргентины так легко, как они могли бы делать это в прошлом. Его агент не имел официальной лицензии. Он был другом семьи и продавцом подержанных автомобилей, который, когда переговоры достигли продвинутой стадии, должен был официально стать посредником и зарегистрироваться в Федерации футбола Италии.

Прошлым летом сменилась исполнительная команда 'Ювентуса', так как контракт Паратичи не был продлен. Он ушел в 'Тоттенхэм'. Член правления Маурицио Арривабене стал исполнительным директором, а Федерико Керубини получил повышение вместо Паратичи. Это означало, что переговоры с Дибалой придется начать заново в то время, когда, честно говоря, у клуба были другие приоритеты. В тот период руководство было занято выпуском акций на сумму 400 миллионов евро и расследованием финансовых дел туринской прокуратурой.

Обычно, когда контракт игрока заканчивается, у него появляется больше рычагов давления. Но во время пандемии в Италии трансферный рынок сократился, и теперь клубам приходилось работать более жестко.

Когда в августе Криштиану Роналду был продан в 'Манчестер Юнайтед', игроки 'Юве' больше не могли сетовать на низкие зарплаты. На минуту, португалец зарабатывал 31 млн евро в сезон. Одним рычагом давления меньше.

Нынешний лидер лиги 'Милан' также показал, что сокращение фонда заработной платы не влияет на конкурентоспособность команды. Руководство 'россонери' стало в позу, когда зашла речь о продлении контрактов Джанлуиджи Доннаруммы, Хакана Чалханоглу и Франка Кесси. Вместо того, чтобы переплачивать за продление, миланцы стали искать более выгодные варианты в других местах.

От Дибалы ожидали, что после ухода Роналду он займет его место в новом сезоне.

Календарь и таблица Серии А

Аргентинец начал достаточно многообещающе, забив гол и сделав голевую передачу в дебютной игре против 'Удинезе'. Но травма в матче против 'Сампдории' в конце сентября, а затем рецидив в декабре в игре против 'Венеции' привели к тому, что к моменту наступления зимнего перерыва на Рождество он сыграл всего семь полных матчей в первой половине сезона Серии А.

В этом контексте 'Ювентусу' было бы справедливо задуматься о том, насколько разумным с точки зрения бизнеса является обязательство платить 28-летнему игроку около 10 миллионов евро в год в течение еще пяти сезонов.

В свое время Дибала, возможно, был самым одаренным футболистом в Серии А. Но 'его дни' стали слишком редкими, чтобы оправдать его звание самого высокооплачиваемого игрока лиги на данном этапе карьеры форварда.

Когда Дибала не подписал контракт до Рождества, его агенту сказали, что 'Ювентус' не будет стоять на их пути, если они начнут переговоры с другими клубами. Это не положило конец обсуждению нового контракта, но все было похоже на начало конца.

Менее чем через две недели 'Ювентус' подписал Влаховича из 'Фиорентины'. Стало ясно, что план сместился в сторону 22-летнего серба.

'С приходом Душана Пауло перестал быть центром проекта, и мы приняли это решение', — сказал генеральный директор Арривабене. 'Состав команды изменился, и проект Ювентуса тоже'.

Пауло Дибала и Душан Влахович globallookpress.com

Нельзя сказать, что Дибала и Влахович несовместимы. Дибала помог новичку забить дебютный гол в матче с 'Вероной' в начале февраля. Но будущее команды должно строиться вокруг Влаховича, с Федерико Кьезой и, возможно, Николо Дзаньоло, если его подпишут.

В связи с этим возникает вопрос: Что дальше у Дибалы?

Главный исполнительный директор чемпионов Маротта был тем человеком, который подписал Дибалу в 'Ювентус' из итальянского 'Палермо' в 2015 году. Если летом 'Интер' пожертвует Лаутаро Мартинесом, возможно, он сможет склонить Дибалу к переходу.

Тем не менее, любовь игрока к 'Ювентусу' и стремление 'Интера' заполучить 23-летнего нападающего 'Сассуоло' Джанлуку Скамакку видимо не позволяют Дибале оставаться в Серии А.

Пауло Дибала globallookpress.com

Его агент находится в процессе регистрации в испанской федерации, а президент 'Атлетико' Энрике Сересо не совсем отверг идею присоединения Дибалы к аргентинскому контингенту на 'Ванда Метрополитано', в котором уже играет его хороший друг Родриго Де Пауль. 'Дибала — великий игрок', — уклончиво сказал Серезо. 'Но в данный момент он игрок Ювентуса. Мы можем быть заинтересованы. А может, и нет. Посмотрим. До августа еще далеко'.

Пятикратный обладатель Скудетто, победитель Лиги чемпионов, игрок, который к концу сезона, без сомнения, побъет рекорд Роберто Баджо. Игрок, дубль которого в четвертьфинале Лиги чемпионов в ворота 'Барселоны' 2016/17 годов намекнул 'Юве' о его огромном потенциале.

Реализация этого потенциала была слишком мимолетной. 'Ювентус' имеет все основания для того, чтобы расстаться с Дибалой. Однако теперь Аллегри должен показать, что без него их футбол не станет хуже.