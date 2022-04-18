Трансферный дайджест. 12-18 апреля

Пауло Дибала

Нападающий, «Интер», 28 лет

Представители «Интера» и окружение Пауло Дибалы продолжают переговоры по контракту. Есть некоторые вопросы, в частности по зарплате игрока, но в целом вероятность трансфера этим летом остается высокой.

Клуб готов предложить аргентинцу 6 млн евро в год, но для этого ему нужно освободить зарплатную ведомость. Таким образом, сделка по Дибале будет частично зависеть от ситуации с Алексисом Санчесом и Лаутаро Мартинесом.

В любом случае, трансфер Дибалы будет бесплатным, так как игрок не договорился с «Ювентусом» о новом контракте. Это значительно сэкономит средства «нерадзурри».

Уход Санчеса и Лаутаро обсуждается уже давно. «Интер» будет обязан искать им замену. Одна из них — Пауло Дибала. Тем более что игрок без пяти минут свободный агент.

Наш прогноз: «Интер» доведет дело до конца и подпишет Дибалу.

Кристин Эриксен

Полузащитник, «Брентфорд», 30 лет

Успешное возвращение датчанина после сердечного приступа заставило обратить на него внимание некоторых клубов. Если верить Football Insider, то в возвращении Эриксена заинтересован «Тоттенхэм».

Это вполне возможно. «Шпор» сейчас возглавляет Антонио Конте, который работал с Эриксеном в «Интере». Ему явно понравилась бы идея подписать знакомого игрока. Тем более что датчанин вроде бы находится в неплохой форме. У него гол и 2 ассиста в 6 матах АПЛ за «Брентфорд».

Конкуренцию «Тоттенхэму» может составить «Ньюкасл». По крайней мере так пишет The North Echo.

Сообщается, что «сороки» готовы удовлетворить требования игрока по зарплате с учетом возможных предложений «Тоттенхэма», «Вест Хэма» и «Эвертона».

Наш прогноз: Если прогноз «Тоттенхэма» действительно серьезный, то Эриксен, скорее всего, выберет свой прошлый клуб.

Рафаэль Леау

Нападающий, «Милан», 22 года

Marca приписывает «Барселоне» интерес к форварду «Милана» Рафаэлю Леау.

По данным испанской газеты, для президента «Барселоны» Жоана Лапорты Леау является фаворитом. Кроме него «каталонцы» рассматривают Габриэля Жезуса и Дарвина Нуньеса. Именно в том списке Леау является главной целью «Барсы».

Кроме «блауграна» интерес к форварду «Милана» проявляет «Манчестер Сити». Причем же стало известно о контакте клуба с агентом игрока Жорже Мендешем. Об этом написал журналист Николо Скира у себя в Twitter.

Ожидается, то «Милан» может попросить за Леау 70 млн евро. Интересующимся клубам придется предложить свыше 4,5 млн евро, так как «Милан» предлагает португальцу именно такую зарплату по новому контракту.

Если «Ман Сити» не подпишет Холанна, то будет иметь высокие шансы на подписание Леау. Тем более что клубу нужен новый центрфорвард. В этой зоне у него не хватает боевых единиц.

Наш прогноз: Леау больше подходит по стилю «Манчестер Сити».

Гави

Полузащитник, «Барселона», 17 лет

Кроме Педри у «Барселоны» есть Гави, который также не менее интересен топ-клубам Европу. И вот уже El Nacional сообщает о том, то игрок заинтересовал «Ливерпуль».

Сейчас «каталонцы» ведут переговоры с футболистом о продлении контракта, но все ее не достигли договоренности. А вот наставник «блауграна» Хави настроен оптимистично по поводу будущего Гави в его команде.

«Я настроен оптимистично в отношении Гави. Он хочет остаться. Но всё зависит от клуба, игрока и его агента. Гави заслуживает того, чтобы остаться в "Барселоне". Я надеюсь на это», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Несмотря на всю перспективность испанца, этот трансфер вряд ли можно будет назвать адекватным поступком. Все-таки брать очень юного игрока в АПЛ — это рискованный шаг. Есть высокая вероятность частого травматизма.

Да и платить 60 млн или даже выше за 17-летнего футболиста согласиться не каждый.

Наш прогноз: Гави не уйдет. Он продлит контракт с «Барселоной». Его карьера только начинается.