«Ливерпуль» укрепился в вере: невозможное возможно

«Манчестер Сити» поплатился за ошибки Стеффена
«В конечном счете, невозможно не сосредоточиться на том моменте, когда Зак Стеффен хотел быть где угодно, но только не здесь, а "Ливерпуль" уже держал в руках победу в полуфинале Кубка Англии, и было трудно представить, как он ее выпустит», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.
«Бедный Стеффен. Пеп Гвардиола хотел показать свою веру в голкипера, игравшего в Кубке, но на 17-й минуте все пошло не так для первого номера сборной США и "Манчестер Сити". Получив обычный пас назад для того, чтобы затем отдать партнеру назад в стиле Эдерсона, американец сделал грубое первое касание и, после некоторого колебания, еще более тяжелое второе [по сути голевое]».
Победа укрепит веру «Ливерпуля» в свои силы
«Превосходство "Ливерпуля" в первые 45 минут должно укрепить веру в то, что гандикап "Сити" в АПЛ в один балл может быть отыгран, тогда как после завоевания Кубка Лиги и перед предстоящим полуфиналом Лиги чемпионов против "Вильярреала" клуб может переписать историю. Клопп может пытаться сдерживать волнение и ожидания (а может и нет), но от реальности никуда не деться, и в лагере "Красных" наверняка должно быть чувство, что так называемое невозможное может стать возможным», — рассуждает в колонке BBC Фил Макналти.
«Манкунианцы выглядели растерянно и несуразно, когда "Ливерпуль" впервые за десятилетие вышел в финал Кубка Англии. Мерсисайдцы же находятся в великолепнои состоянии, где почти все в форме и показали свои возможности в атаке, когда Мане и Луиса Диаса заменили Роберто Фирмино и Диого Жота. Они чувствуют, что у них есть импульс и шанс выиграть все четыре трофея, за которые они борются, и если это поражение может нанести удар по уверенности "Горожан", то тем лучше для "красных"".
Мане не менее важен для 'Ливерпуля', чем Салах
'Пока продолжается сага с контрактом Мохамеда Салаха, легко забыть, что есть еще один форвард Ливерпуля, у которого остался всего год по контракту. Садио Мане, безусловно, заслуживает такого же шума. Эта игра стала пятой кряду, в которой Салаху не удалось забить, но это не имеет большого значения, когда сенегалец продолжает демонстрировать такие сокрушительные результаты', — отмечает в отчете Sky Sports о поединке Ник Райт.
'Манкунианцы не могли с ним справиться, вместо этого сфолили на нем пять раз — ни один игрок не выиграл больше штрафных — и покинул поле под восторженные аплодисменты восторженных фанатов Ливерпуля на Уэмбли, когда его заменили в концовке. Его голы поддерживали надежды клуба на четыре трофея, а также были напоминанием о том, что, хотя он, возможно, и не привлекает такого внимания, как его партнер по нападению, он не менее влиятелен'.
Состав 'Ливерпуля' оказывается мощнее
'Споры о том, кто — Ливерпуль или Манчестер Сити — лучше, будут продолжаться еще некоторое время, но Красные начинают приводить непреодолимые доводы в пользу того, что у них лучший состав. Погоня мерсисайдцев за четырьмя трофеями все еще жива: победа в субботу на Уэмбли в полуфинале Кубка Англии со счетом 3:2 проявилась сила их глубины резерва', — отмечает в материале ESPN Джеймс Олли.
'Манкунианцы лидируют в Премьер-лиге на один балл и еще могут встретиться с Ливерпулем в общеанглийском финале Лиги чемпионов в следующем месяце (если обе команды обыграют 'Реал' и 'Вильярреал' соответственно). Мало кто поставит на то, что Манчестер Сити не отойдет от этой неудачи, но Ливерпуль показал, что они более чем готовы к бою'.