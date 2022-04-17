«Ливерпуль» укрепился в вере: невозможное возможно

В полуфинале Кубка Англии «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» (3:2). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Манчестер Сити» поплатился за ошибки Стеффена

«В конечном счете, невозможно не сосредоточиться на том моменте, когда Зак Стеффен хотел быть где угодно, но только не здесь, а "Ливерпуль" уже держал в руках победу в полуфинале Кубка Англии, и было трудно представить, как он ее выпустит», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

«Бедный Стеффен. Пеп Гвардиола хотел показать свою веру в голкипера, игравшего в Кубке, но на 17-й минуте все пошло не так для первого номера сборной США и "Манчестер Сити". Получив обычный пас назад для того, чтобы затем отдать партнеру назад в стиле Эдерсона, американец сделал грубое первое касание и, после некоторого колебания, еще более тяжелое второе [по сути голевое]».

Победа укрепит веру «Ливерпуля» в свои силы

«Превосходство "Ливерпуля" в первые 45 минут должно укрепить веру в то, что гандикап "Сити" в АПЛ в один балл может быть отыгран, тогда как после завоевания Кубка Лиги и перед предстоящим полуфиналом Лиги чемпионов против "Вильярреала" клуб может переписать историю. Клопп может пытаться сдерживать волнение и ожидания (а может и нет), но от реальности никуда не деться, и в лагере "Красных" наверняка должно быть чувство, что так называемое невозможное может стать возможным», — рассуждает в колонке BBC Фил Макналти.

«Манкунианцы выглядели растерянно и несуразно, когда "Ливерпуль" впервые за десятилетие вышел в финал Кубка Англии. Мерсисайдцы же находятся в великолепнои состоянии, где почти все в форме и показали свои возможности в атаке, когда Мане и Луиса Диаса заменили Роберто Фирмино и Диого Жота. Они чувствуют, что у них есть импульс и шанс выиграть все четыре трофея, за которые они борются, и если это поражение может нанести удар по уверенности "Горожан", то тем лучше для "красных"".

Мане не менее важен для 'Ливерпуля', чем Салах

'Пока продолжается сага с контрактом Мохамеда Салаха, легко забыть, что есть еще один форвард Ливерпуля, у которого остался всего год по контракту. Садио Мане, безусловно, заслуживает такого же шума. Эта игра стала пятой кряду, в которой Салаху не удалось забить, но это не имеет большого значения, когда сенегалец продолжает демонстрировать такие сокрушительные результаты', — отмечает в отчете Sky Sports о поединке Ник Райт.

'Манкунианцы не могли с ним справиться, вместо этого сфолили на нем пять раз — ни один игрок не выиграл больше штрафных — и покинул поле под восторженные аплодисменты восторженных фанатов Ливерпуля на Уэмбли, когда его заменили в концовке. Его голы поддерживали надежды клуба на четыре трофея, а также были напоминанием о том, что, хотя он, возможно, и не привлекает такого внимания, как его партнер по нападению, он не менее влиятелен'.

Состав 'Ливерпуля' оказывается мощнее

'Споры о том, кто — Ливерпуль или Манчестер Сити — лучше, будут продолжаться еще некоторое время, но Красные начинают приводить непреодолимые доводы в пользу того, что у них лучший состав. Погоня мерсисайдцев за четырьмя трофеями все еще жива: победа в субботу на Уэмбли в полуфинале Кубка Англии со счетом 3:2 проявилась сила их глубины резерва', — отмечает в материале ESPN Джеймс Олли.

'Манкунианцы лидируют в Премьер-лиге на один балл и еще могут встретиться с Ливерпулем в общеанглийском финале Лиги чемпионов в следующем месяце (если обе команды обыграют 'Реал' и 'Вильярреал' соответственно). Мало кто поставит на то, что Манчестер Сити не отойдет от этой неудачи, но Ливерпуль показал, что они более чем готовы к бою'.