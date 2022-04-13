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    Почему у «Манчестер Сити» больше шансов выиграть АПЛ

    Кто выиграет чемпионскую гонку в Англии?

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    Борьба Гвардиолы и Клоппа за титул вышла на финишную прямую
    За шесть матчей до завершения английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на один балл. Разбираемся, у кого больше шансов оказаться сильнейшим.

    «Ливерпуль» сумел вернуть интригу в борьбу за титул

    Сезон АПЛ 2021/22 постепенно завершается, когда лишь один балл отделяет команд Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа за шесть матчей до конца турнира. В целом, «Манчестер Сити» был в лучшей форме до недавнего времени.

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    • По состоянию на январь многие считали, что чемпионская гонка окончена после того, как манкунианцы лидировали с отрывом в 14 очков. Тем не менее, неоднозначные выступления «Горожан» в АПЛ за последние три месяца возродили борьбу за титул. С другой стороны, подопечные Юргена Клоппа сохранили темп, сократив отрыв до одного пункта.

    На сегодня «Сити» лидирует с 74 очками, а «Ливерпуль» находится на втором месте с отставанием в одно очко. Хотя обе команды идут плотно друг к другу и имеют равные шансы на успех в предположительно решающем титуле, рассказываем, почему манкунианцы, скорее всего, опередят мерсисайдцев в этом сезоне и выиграют титул АПЛ в этом сезоне.

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    У «Сити» больше опыта напряженных чемпионских гонок

    Напомним, что в кампании АПЛ 2018/19 «Манчестер Сити» отстоял чемпионство, набрав в сумме 98 очков. После того, как «Ньюкасл» обыграл «Горожан» со счетом 2:1 на «Сент-Джеймс Парк» 29 января 2019 года, подопечные Гвардиолы вновь сосредоточились на том, чтобы финишировать впереди «Ливерпуля» и выиграть свой второй титул кряду.

    Откровенно говоря, от подопечных Клоппа ожидали успеха по итогам того сезона. Но их небрежность в матчах с соперниками хуже классом привела к тому, что они проиграли титул. Они были на семь очков впереди конкурента, пока не проиграли со счетом 1:2 на «Этихад» благодаря голам Серхио Агуэро и Лероя Сане.

    В конце концов, «Ливерпуль» потерял самообладание и потерпел неудачу, пока подопечные Гвардиолы не поднялись на вершину таблицы, опережая их на один балл. Эта тенденция сохранялась до конца сезона, когда потрясающая серия «Сити» из 14 побед кряду лишила «Красных» всякой надежды на победу в чемпионате впервые с 1990 года.

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    • У них был лучший показатель надежности в той кампании, они чаще играли «всухую» (21). Но этого оказалось недостаточно, чтобы завоевать титул. Фактически, их 97 очков были наибольшим количеством очков, набранных командой, которая не выиграла АПЛ.

    Болельщики также никогда не забудут сезон 2011/12, в котором «Горожане» установили невероятный рекорд, став первой и единственной командой Премьер-лиги, выигравшей чемпионство по разнице мячей. Они финишировали наравне со своим заклятым соседом «Манчестер Юнайтед» с 89 очками, но их разницы мячей в 64 очка было достаточно, чтобы драма последнего дня сезона завершилась в их пользу.

    Серхио Агуэро, забивший победный мяч в компенсированное время, сделал немыслимое, когда его команда отыгрались с 1:2 и выиграли 3:2. Эти случаи свидетельствуют о том, что у манкунианцев может быть все необходимое, чтобы обойти дружину Клоппа в жесткой борьбе за титул.

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    • У «Сити» более разносторонняя атака и лучший состав

    В настоящее время ни в одном футбольном клубе нет более разносторонних игроков, чем у «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Несмотря на то, что он использует «ложную девятку», коллектив все же забил множество голов. Манкунианцы не проявляют явных признаков уязвимости, поскольку их игроки, действующие из глубины поля, легко вписываются в роли наконечников атак.

    В этом сезоне пять исполнителей клуба забили не менее 10 голов в разных турнирах, и ни один из них не является идеальным нападающим. Вингер Рияд Марез — лучший бомбардир команды с 22 голами. Илкай Гюндоган и Габриэл Жезус, занявшие шестое и седьмое места по результативности, на двоих забили 31 гол. Жоау Канселу также забил 11 голов на всех фронтах.

    Линия обороны достаточно укомплектована в лице Натана Аке, Эмерик Лапорт и Александра Зинченко, несмотря на то, что Рубен Диаш получил травму, а Бенжамен Менди дисквалифицирован. Между тем, опытный Фернандиньо — больше, чем просто достаточная подмена для динамичного Родри.

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    • «Ливерпуль», с другой стороны, в последние сезоны чрезмерно полагался на Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино в своей атаке. В этом сезоне, однако, у них есть Диого Жота в отменной форме и новичок Луис Диас для подмены. И все же, большую часть голов команды забили Салах, Жота и Мане.

    Основные защитники и полузащитники мерсисайдцев состоят из футболистов мирового класса, способных перевернуть игру с ног на голову. Однако их сменщики не так совершенны, как стартовые 11 исполнителей. Так, Наби Кейта, Джо Гомес, Такуми Минамино и Алекс Окслейд-Чемберлен не смогли отличиться голами в этом сезоне.

    Если кто-то из их ключевых игроков «Красных» получит травму, может обернуться катастрофой для коллектива в столь напряжённой гонке из-за его недостаточно сильной скамейки запасных и чрезмерной зависимости от некоторых футболистов. Доминирующий в лиге «Манчестер Сити» может воспользоваться этой слабостью и выиграть свой четвертый титул за пять лет.

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