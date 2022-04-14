АПЛ: Развязка сезона — скоро

Претенденты на титул «Ман.Сити» и «Ливерпуль» поделили очки. «Челси» катком прошелся по «Саутгемптону». А «Норвич» включился в борьбу за выживание.

Изменения в турнирной таблице

Битва за золото, еврозона и зона вылета — остались без изменения в турнирной таблице. В основном поменялись местами команды в средней части. «Брайтон» сенсационно обыграл «Арсенал» и вышел на 11 место. Команда обошла «Астон Виллу» и «Саутгемптон».

Битва за золото продолжается

«Манчестер Сити» (1 место — 74 очка) и «Ливерпуль» (2 место — 73 очка). Претенденты на золото сошлись в главном матче сезона. Встреча принципиальных соперников завершилось вничью (2:2).

Впереди только заочная борьба за титул. У кого больше шансов выиграть золото, давайте разбираться:

«Манчестер Сити». До конца осталось провести 7 матчей. Два с командами из верхней части турнирной таблицы. Против «Вест Хэма» (15 мая) «Вулверхэмптона» (дата неизвестна).

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» globallookpress.com

Остальные встречи с клубами из нижней части: Это «Брайтон» (20 апреля), «Уотфорд» (23 апреля), «Лидс» (30 апреля), «Ньюкасл» (8 мая), «Астон Вилла» (22 мая).

Календарь и таблица АПЛ

У «Ливерпуля» календарь сложнее. Будут сражения с МЮ (19 апреля), «Тоттенхэмом» (7мая) и «Вулверхэмптоном» (22 мая)

Плюс «Эвертон» (24 апреля), «Ньюкасл» (30 апреля), «Астон Вилла» (10 мая), «Саутгемптон» (15 мая).

Есть вероятность, что «Манчестер Сити» сможет защитить титул чемпиона.

Спокойствие «Челси»

«Челси» (3 место — 62 очка) играет в свое удовольствие. После вылета от «Реала» в Лиге Чемпионов может полностью сконцентрироваться на АПЛ. В 32-м туре «Аристократы» катком прошлись по «Саутгемптону». Крупная победа лондонцев — (6:0)/

«Челси» globallookpress.com/

В отличие от лидеров — у «Челси» есть игры в запасе. Всего осталось провести 8 матчей. Можно выделить лондонское дерби с «Арсеналом» (20 апреля) и битву с «Вулверхэмптоном» (7 мая).

«Тоттенхэм» хочет в Лигу Чемпионов, «Арсенал» отпускает?

«Тоттенхэм» (4 место — 57 очков) — воспользовался осечкой «Арсенала» (5 место — 54 очка) и оторвался от преследователя на три очка. «Шпоры» разгромили на выезде середнячка АПЛ — «Астон Виллу» (4:0).

При удачном раскладе лондонцы могут замахнуться и на бронзу. Ближайшие игры — лакомый кусочек. «Брайтон», «Брентфорд» и «Лестер» — предстоящие соперники «Тоттенхэма». В этих поединках есть все шансы как минимум закрепиться в ТОП-4 АПЛ. Ну а затем супербитвы с «Ливерпулем» и «Арсеналом».

Прим. В борьбу за лигочемпионскую строчку может вклиниться не только «Арсенал», но и «Вест Хэм» (6 место — 51 очко) и МЮ (7 место — 51 очко). Плотность в таблице высокая.

Битва за выживание

Если подводить итоги 32-го тура, то здесь все предельно ясно с главными претендентами на вылет из АПЛ. Это «Бернли» (18 место — 24 очка), «Уотфорд» (19 место — 22 очка) и «Норвич» (20 место — 21 очко).

Все прогнозы на АПЛ

К слову «канарейки» вовремя опомнились и обыграли прямого конкурента за выживание — «Бернли» (2:0). Но этого пока мало. До конца сезона великолепному трио нужно одержать минимум две победы. А там глядишь и спасительное 17 место. Его в настоящее время занимает «Эвертон» (28 очков).