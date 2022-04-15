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    Новая битва Гвардиолы и Клоппа. Выводы по ответным матчам 1/4 Лиги чемпионов

    О чем говорят результаты ответных игр?

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    «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» могут сыграть в финалеНовая битва Гвардиолы и Клоппа. Выводы по ответным матчам 1/4 Лиги чемпионов Фрагмент матчаСенсация на «Камп Ноу». Бенефис Костича оставил «Барсу» без Лиги Европы Кристофер НкункуДубль Нкунку приблизил «Лейпциг» к финалу Лиги Европы. Клубу придется потрудиться, чтобы сохранить игрока летом
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    «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» могут сыграть в финале
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    «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» могут сыграть в финале
    В Лиге чемпионов состоялись ответные поединки четвертьфинала Лиги чемпионов. Подводим итоги этих матчей.

    Эмери преподнес сенсацию, преподав урок Нагельсманну

    Тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн преподал урок Унаи Эмери и «Вильярреалу», которые обыграли мюнхенцев со счетом 2:1 по сумме двух матчей, что стало одним из их наибольших поражений последних лет. Испанский специалист переиграл его тактически. Тот факт, что вы выставляете пять нападающих, как сделал немец, не означает, что вы неизбежно будете создавать много моментов и забивать много голов.

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    • И если вы пренебрегаете своими отходами в оборону, потому что не опасаетесь, что вас накажут, и Нагельсманн это сделал. В своих комментариях после жеребьевки четвертьфинала и еще раз перед матчем он не уважал «Вильярреал» и не воспринимал его всерьез. Возможно, стоит вспомнить молодость специалиста, и что он еще извлечет уроки из ошибок, которые совершил в данной дуэли.

    Модрич и Бензема вопреки раскладам вывели «Реал» в полуфинал

    Необъяснимый путь «Реала» в Лиге чемпионов продолжается. Мадридцев полностью переигрывал «Челси» в течение 75 минут на «Сантьяго Бернабеу» — точно так же, как в течение часа это делал «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала — прежде чем снова те смогли больной уколоть соперника и пройти со счетом 5-4 по сумме двух матчей после дополнительного времени.

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    Есть много аспектов, за которые можно критиковать эту «Сливочных», но вы не можете винить их характер и менталитет. С мастерством Луки Модрича и Карима Бензема всегда есть шанс на успех. В этом поединке был еще один особый момент от француза, который забил решающий мяч, выведший «Реал» в полуфинал — это его 12-й гол в девяти матчах Лиги чемпионов в этом сезоне — в 34 года.

    Симеоне все еще не пора покидать «Атлетико»

    За последние 10 лет мы часто задавали вопрос о том, не пора ли Диего Симеоне покинуть «Атлетико»: в 2016 году после второго поражения в финале Лиги чемпионов за три сезона, а также в 2020 году, когда мадридцы выглядели так, будто вылетели из топ-4 Ла Лиги, и ответ всегда — «нет». Это тренер, который выиграл чемпионство в прошлом году, опередив «Реал» и «Барселону», одержал знаменитые выездные победы над «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» в последние сезоны, бился с «Манчестер Сити» — возможно, лучшей командой в мире на сегодня — до самого конца.

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    • Симеоне настолько отождествил себя с «Атлетико», что невозможно представить, как одно могло бы выглядеть без другого. Например, можете ли вы представить, как бы сложилась жизнь аргентинца, если бы он принял предложение «Манчестер Юнайтед» в 2016 году (о соответствующем предложении тогда ходили слухи)? Симеоне — это «Атлетико», а «Атлетико» — это Симеоне. Он должен оставаться столько, сколько хочет, и уходить на своих условиях, когда сочтет нужным.

    «Ман Сити» и «Ливерпуль» наверняка выйдут в финал

    Все идет к тому, что, скорее всего, в финале Лиги чемпионов будет чисто английский финал, в котором «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы сыграет с «Ливерпулем», который без проблем прошел «Бенфику». Немецкий тренер уже не будет недооценивать «Вильярреал», как это сделала «Бавария», в то время как у Гвардиолы наверняка хватит тренерского мастерства, чтобы сдержать Бензема и нокаутировать «Реал».

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    • Для каталонца это будет его второй полуфинал в качестве рулевого «Манчестер Сити», и если его подопечные сыграют решающий поединок турнира, это будет его второй шанс выиграть трофей в английском клубе. Клопп уже выигрывал Кубок чемпионов с «Ливерпулем» еще в 2019 году.

    Финал между этими двумя командами может быть не таким открытым, но, вероятно, на сей раз пришла пора триумфа манкунианцев. Они должны были многому научиться после поражения от «Челси» в прошлом сезоне и, возможно, завоюют свой первый долгожданный трофей Лиги чемпионов.

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