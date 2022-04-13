Эмери выходит на новый уровень. Кажется, «Вильярреал» решил замахнуться на победу в ЛЧ

Невероятная командав очередной раз потрясла европейского футбольного монстра. После победы на своем поле «Вильярреал» добился ничейного результата на поле «Баварии». Теперь «Желтая подводная лодка» встретится в полуфинале Лиги чемпионов против победителя пары «Ливерпуль» — «Бенфика».

После уверенной победы в Лиссабоне со счетом 3:1 не осталось почти никаких сомнений, что следующим соперником «Вильярреала» станет «Ливерпуль». Несмотря на все недостатки «Баварии», любой болельщик «Ливерпуля» понимает, что лучше сыграть с «Вильярреалом», чем с немецкой машиной. Хотя испанцы, надо признать, доказали, что способны в любой момент прыгнуть выше головы.

«Вильярреал» — клуб из городка с населением всего лишь 51 тысяч человек. Это менее половины вместимости «Камп Ноу» в Барселоне. Свой первый крупный трофей «Вильярреал» выиграл только в прошлом сезоне, когда дожал в серии пенальти «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. И благодаря этому команда Эмери стала участником текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В 1/8 финала «Вильярреал» ошеломил «Ювентус», а теперь ему удалось остановить «Баварию».

«Вильярреал» перед матчем с «Баварией» twitter.com/VillarrealCF

«Если вы хотите чего-то добиться в Лиге чемпионов, вам просто необходимо обыгрывать большие клубы. Победа над "Ювентусом" была первым шагом. На этот раз мы грамотно подготовились к противостоянию с Баварией», — отметил Эмери.

Для Юлиана Нагельсманна, независимо от того, чего он добьется на внутренней арене, его первый год в качестве тренера «Баварии» будет считаться неудачным из-за провала в Лиге чемпионов, в чем он тоже признался после ответной встречи с испанцами.

«Мы вылетели из Кубка Германии, из Лиги чемпионов. Я не думаю, что приемлемо для "Баварии". У нас была цель-минимум в ЛЧ — полуфинал, и мы ее не достигли. Это одно из главных моих поражений», — сказал Нагельсманн.

Юлиан Нагельсманн globallookpress.com

Между тем, «Вильярреал» продолжает двигаться вперед. Менее чем за 12 месяцев этот небольшой клуб из крохотного городка на северо-востоке Испании обыграл «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Баварию» — легендарные клубы, завоевавшие на троих 11 титулов Лиге чемпионов.

Поэтому «Ливерпулю» — если он, конечно, выйдет в полуфинал — не стоит недооценивать «Вильярреал», поскольку это исключительно хорошо подготовленная и организованная команда. И максимально трудолюбивая и целеустремленная, которая уже привыкла делать больно элите европейского футбола.

Гол Арно Данжумы в первом матче подарил «Вильярреалу» незначительное преимущество перед ответной встречей. И если честно, это казалось невыполнимой задачей для «подводной лодки», учитывая то, что «Бавария» забила в текущем розыгрыше ЛЧ 30 мячей — больше всех.

«Бавария» регулярно создает моменты и много забивает, но им ни разу не удалось сделать это в Испании. План Эмери был ясен с самого начала — плотная оборона с минимальным расстоянием между четверкой защитников и полузащитой. В первом тайме был момент, когда все игроки «Вильярреала» находились за линией мяча. Тактика сработала.

«Вильярреал» вслед за «Ювентусом» остановил и «Баварию» globallookpress.com

Но «Вильярреал» не забывал усиливать раздражение соперника, используя любую возможность «убить» время. Испанцы нередко подолгу лежали на газоне, чем откровенно бесили «Баварию».

Несмотря на сумасшедший подбор атакующих игроков, «Бавария» не могла прорваться к чужим воротам. Более того, у «Вильярреала» в первом тайме были куда более опасные моменты. Возможность отличиться упустили Данжума и Жерар Морено. Однако когда Роберт Левандовски в начале второго тайма наконец-то вскрыл оборону «Вильярреала», не оставалось никаких сомнений, что «Бавария» добьется своего.

И тем не менее, несмотря на то, что «Бавария» нанесла 24 удара, в створ попали лишь четыре. Рекордмайстер действовал чересчур предсказуемо. На 71-й минуте Томас Мюллер плохо пробил головой после навеса Лероя Сане.

На 88-й минуте «Вильярреал» ответил своим голом, автором которого стал Саму Чуквуезе. И самое ужасное, что у «Баварии» почти не оставалось времени на спасение.

Гейм, сет, матч — почти как в теннисе. «Вильярреала» и Эмери одержали еще одну тактическую победу над топ-тренером. У Эмери, как известно, репутация очень успешного еврокубкового тренера — он четыре раза выигрывал Лигу Европы (трижды с «Севильей» и однажды с «Вильярреалом»). Неужели теперь он замахнется на победу в Лиге чемпионов? Конечно, по всем раскладам «Вильярреал» будет андердогом, но, кажется, уже все поняли, что делать ставки против них чересчур рискованное дело. Даже в тех случаях, когда они играют с главными фаворитами.