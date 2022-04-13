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    Ничья, но победа. Сказка «Вильярреала» продолжается

    «Бавария» и «Вильярреал» сыграли вничью 1:1 в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов. По сумме двух игр «желтые» выиграли и прошли в полуфинал.

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    Ход матча

    3' Активным был Томас Мюллер, который успел за 2 минуты попасть в офсайд и предпринять попытку обострения передачей.

    7' Йозуа Киммих неплохо подал угловой, но никто не откликнулся.

    11' Лерой Сане из штрафной слабо пробил по центру ворот Жеронимо Рулли.

    14' Кингсли Коман чуть-чуть не дотянулся до мяча. Опасно было.

    17' Леон Горетцка с близкого расстояния умудрился промазать, неточно пробив головой.

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    • 20' Джамаль Мусиала обошел защитника, но выйдя на ударную позицию, пробил далеко от штанги.

    27' От «Баварии» пара попыток навесов, от «Вильярреала» несколько фолов.

    29' Джамаль Мусиала пробил по центру ворот, Жеронимо Рулли справился с ударом.

    30' Рауль Альбиоль и Джамаль Мусиала попросили медицинской помощи.

    33' Первая желтая карточка в матче, которую получил Роберт Левандовски.

    39' Лерой Сане пошел в обыгрыш и пробил с линии штрафной. Защитник заблокировал удар.

    Фрагмент матча
    globallookpress.com

    44' Сольный проход Арно Данжумы прерван защитниками.

    45+4' Жерар Морено из хорошей позиции отправил мяч мимо левой штанги.

    46' Жеронимо Рулли пришлось выйти из ворот, чтобы не дать Джамалю Мусиале пробить по воротам с близкого расстояния.

    49' Лерой Сане не сумел перебить стенку со штрафного.

    51' Лерой Сане вошел в штрафную и от лицевой отдал на «11» Дайо Упамекано под удар. Тот в касание пробил выше ворот.

    Роберт Левандовски
    globallookpress.com

    52' Роберт Левандовски получил пас спиной к воротам, развернулся в гуще защитников и с линии штрафной пробил низом бильярдным образом. Мяч от правой штанги вкатился в ворота.

    54' Кингсли Коман пошел в обводку по флангу, после выхода на ударную позицию запустил мяч далеко от правой штанги.

    Фрагмент матча
    globallookpress.com

    64' Лукас Эрнандес пробил выше ворот.

    71' Томас Мюллер на грани офсайда оказался перед вратарем, но пробил головой совсем рядом с правой штангой.

    75' Кингсли Коман на замахе убрал пару соперников, сместился к центру и пробил чуть выше перекладины.

    82' Арно Данжума из-за неосторожности защитников оказался на ударной позиции, но не смог попасть в дальний угол.

    88' «Вильярреал» вышел в контратаку. Жерар Морено получил мяч на левом фланге, откуда перевел его низом на дальнюю штангу, куда вбегал Самюэель Чуквезе. Тот поднял мяч над Мануэлем Нойером и сравнял счет.

    Самюэль Чуквезе
    Twiter Лиги чемпионов

    90+4' Роберт Левандовски упал в борьбе с защитником, чтобы заработать пенальти не сработало. Чуть позже арбитр дал свисток об окончании встречи.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
    Бавария — Вильярреал 1:1
    Голы: 1:0 Роберт Левандовски (52'), 1:1 Самуэль Чуквезе (88') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Эрнандес (Альфонсо Дэвис, 87'), Леон Горецка, Йозуа Киммих, Лерой Зане, Томас Мюллер (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 90'), Джамал Мусиала (Серж Гнабри, 82'), Кингсли Коман, Роберт Левандовски Вильярреал: Арно Данжума (Самуэль Чуквезе, 84'), Херар Морено, Джовани Ло Чельсо, Франсис Коклен (Альфонсо Педраса, 84'), Даниэль Парехо (Серж Орье, 90'), Этьен Капу, Первис Эступинан, Пау Торрес, Рауль Альбиоль, Хуан Фойт, Херонимо Рульи Предупреждения: Роберт Левандовски (33'), Хуан Фойт (59'), Джовани Ло Чельсо (90 + 1')

    1:1, «Вильярреал» обыграл «Баварию» по сумме двух матчей и прошел в полуфинал.

    Следующий матч

    Следующим соперником «Ливерпуля» станет победитель пары «Ливерпуль» — «Бенфика».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Свой следующий матч в чемпионате Испании «желтые» проведут 16 апреля на выезде у «Хетафе».

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    «Баварии» предстоит встреча с «Арминией» в Бундеслиге, которая назначена на 17 апреля.

    Прямая речь

    Защитник «Вильярреала Рауль Альбиоль

    — Просто невероятно. Нам пришлось приложить максимум усилий. Это победа всей нашей команды. Нам пришлось сильно попотеть в обоих матчах, но мы все же вышли в полуфинал — это большое достижение для "Вильярреала". Знали, что это будут долгие 90 минут и нам придется несладко.

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  • Вчера

    • Нападающий "Баварии" Жерер Морено

    — Нас мотивировало все, что было сказано перед сегодняшним матчем. Сегодня они допустили ошибку, не сумев довершить начатое, и мы этим воспользовались. Просто невероятно, чего смогла добиться наша команда.

    Нападающий "Баварии" Томас Мюллер

    — Тяжело пропускать в концовке после такой игры. Благодаря поддержке наших болельщиков мы старались давить и давить с самого начала. Но этого не хватило. Мы должны лучше играть у чужих ворот.

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