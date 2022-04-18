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    «Милан» намерен существенно усилить нападение этим летом. «Россонери» хотят приобрести Нкунку и Аллера

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    «Милан» планирует осуществить несколько крупных трансферов этим летом, утверждает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

    Кристофер Нкунку
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    Кристофер Нкунку

    На прошлой неделе сразу несколько серьезных источников сообщили, что владельцем «Милана» в ближайшее время станет инвестиционная компания Investcorp из Бахрейна, которая готова сразу же выделить клубу на летние трансферы около 300 миллионов евро.

    «Милан» планирует приобрести полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша, нападающего «Аякса» Себастьяна Аллера, форварда «Ромы» Николо Дзаньоло и вингера «Лейпцига» Кристофера Нкунку, на которого также претендуют «Бавария» и «Пари Сен-Жермен».

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    • Напомним, ранее сообщалось, что «Милан», возможно, попытается выкупить у «Пари Сен-Жермен» голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

    «Милан» занимает первое место в турнирной таблице Серии А после 33-х туров.

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