«Милан» может попытаться вернуть Доннарумму из «ПСЖ»

заинтересован в обратном трансфере голкипера «Пари Сен-Жермен»

Доннарумма перешел в «ПСЖ» прошлым летом на правах свободного агента. 23-летний вратарь отказался продлевать контракт с «Миланом» из-за финансовых разногласий с клубом.

По информации L`Equipe, Доннарумма недоволен своим положением в «ПСЖ». Итальянец так и не стал основным голкипером в «Париже».

Ситуацией хочет воспользоваться «Милан», заинтересованный в возвращении Доннаруммы.

В текущем чемпионате Франции Доннарумма провел 14 матчей, в которых пропустил 13 мячей.

Известный портал Transfermarkt оценивает Доннарумму в 65 миллионов евро.