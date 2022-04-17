ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии«Ливерпуль» укрепился в вере: невозможное возможно
  • 12:28
    • Инвестиционный фонд из Бахрейна станет новым владельцем «Милана»
  • 12:08
    • «Милан» может попытаться вернуть Доннарумму из «ПСЖ»
  • 11:29
    • Промес может пропустить матч с ЦСКА
  • 20:57
    • «Спартак» и «Рубин» победителя не выявили
  • 19:26
    • «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии
    Все новости спорта

    «Милан» может попытаться вернуть Доннарумму из «ПСЖ»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Милан Серия A Футбол Италии ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Трансферы
    «Милан» заинтересован в обратном трансфере голкипера «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы.

    Джанлуиджи Доннарумма
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джанлуиджи Доннарумма

    Доннарумма перешел в «ПСЖ» прошлым летом на правах свободного агента. 23-летний вратарь отказался продлевать контракт с «Миланом» из-за финансовых разногласий с клубом.

    По информации L`Equipe, Доннарумма недоволен своим положением в «ПСЖ». Итальянец так и не стал основным голкипером в «Париже».

  • «Лацио» бесплатно подпишет контракт с капитаном «Милана»
  • Читайте по теме

    • Ситуацией хочет воспользоваться «Милан», заинтересованный в возвращении Доннаруммы.

    В текущем чемпионате Франции Доннарумма провел 14 матчей, в которых пропустил 13 мячей.

    Известный портал Transfermarkt оценивает Доннарумму в 65 миллионов евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остались ли у «Реала» силы на «Севилью» после Лиги чемпионов?
  • «Севилья» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» прервать серию «Марселя»?
  • «ПСЖ» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
  • Оба клуба имеют огромную мотивацию
  • «Лион» — «Бордо». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.22
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Севилья — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лион — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атлетико — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.48
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Байер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Торонто — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры