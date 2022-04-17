Инвестиционный фонд из Бахрейна станет новым владельцем «Милана»

Переговоры о покупке «Милана» «ведет инвестиционный фонд Investcorp из Бахрейна.
В настоящее время 'Милан' принадлежит американской компании Elliott Management, которая завладела клубом из-за неуплаты по кредитной задолженности перед фондом уже бывшим хозяином 'россонери' китайцем Ли Юнхуном.
Сумма сделки между Investcorp и Elliott Management оценивается в 1 миллиард евро.
Отмечается, что новые владельцы готовы выделить на летние трансферы около 300 миллионов евро.
Investcorp может стать первым в истории хозяином клуба Серии А с Ближнего Востока.
"Милан" занимает первое место в турнирной таблице Серии А после 33-х туров.