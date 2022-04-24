Десятилетие «Баварии»: Пусть пиво течет рекой!

В 31 туре Бундеслиги «Бавария» победила «Боруссию» Дортмунд (3:1) и обеспечила себе чемпионский титул. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Судьбу матча решил VAR в эпизоде с пенальти

«Мюнхенская "Бавария" — счастливый победитель сумасшедшего топ-матча. В нем было все, что мы любим в футболе. В итоге, "ротен" победили, потому что Хуммельс сыграл рукой, а судья Цвайер указал на 11-метровую отметку», — пишет немецкий Bild.

«Вмешательство VAR привело к назначению 11-метрового удара: "Бавария" обыграла "Боруссию" Дортмунд по итогам бурной 101 минуты игры. Вмешательство VAR и решение, касающееся игры рукой, в конце концов сыграли решающую роль», — убеждены их соотечественники из Kicker.

Счет не отражает сценарий игры

«Этот топовый поединок субботнего вечера в Дортмунде запомнится надолго, независимо от того, как лил дождь, игра никого не оставила равнодушным. Она менялась то в одну, то в другую сторону», — пишет немецкая Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

«Дикая игра, полная яда. Креативные линии атаки, сбившиеся с толку защитники и арбитр со спорными решениями: счет "Баварии" 3:2 дал бы много поводов для споров — Матс Хуммельс, в частности, не скоро забудет этот вечер», — отмечает мюнхенская Süddeutsche Zeitung.

«Бавария» 10-й раз кряду стала чемпионом

«Роберт Левандовски забил дважды, нанеся "Боруссии" седьмое кряду поражение от "Баварии". Не испугавшись своей неудачи в голосовании на "Золотой мяч", поляк забил свой 16-й гол в 14 поединках чемпионата. Он снова сделал разницу между игроками на поле, вспышками гнева от тренеров и жестким безумием "Дер Классикер"", — пишет британская Daily Mail.

'В конце концов, все произошло так, как должно было произойти: Бавария — чемпион 10 лет подряд. Хорошая новость для мюнхенцев, но плохая новость для Бундеслиги, которая казалась очевидной с самого начала. Со время создания Бундеслиги ротен выиграли 31 титул, а все остальные команды вместе взятые — 28. Пусть пиво течет рекой!', — празднует испанская Marca.

Нагельсманн впервые стал чемпионом Германии

'Баварское десятилетие. После 10-го титула кряду ротен прежде всего хотели бы иметь возможность снова бороться на высшем европейском уровне после двух разочаровывающих лет. На переполненной Альянц Арене подопечные Юлиана Нагельсманна не хотели упускать возможности стать чемпионом перед собственными болельщиками и в матче против главного конкурента последних лет', — указывает французская L'Équipe.

'Есть только Бавария. Машина Нагельсманна теперь имеет европейский рекорд: десятый титул Бундеслиги подряд — это впервые в топ-5 лиг Европы. Болельщик Баварии Юлиан Нагельсманн впервые ощутил сладкий вкус успеха и впервые стал чемпионом Германии в том возрасте, когда обычно заканчивают активную игровую карьеру или тренируют детей', — отмечает итальянская Gazzetta dello Sport.