ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Десятилетие «Баварии»: Пусть пиво течет рекой!

    Реакция прессы на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Боруссия Д
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» снова стала чемпиономДесятилетие «Баварии»: Пусть пиво течет рекой! Эндрю Робертсон«Ливерпуль» не дает «Ман Сити» расслабиться. «Мерсисайдцы» продолжают свою беспроигрышную серию Даниэль Кормье5 самых возрастных чемпионов в истории UFC
  • 21:25
    • Гол Эджуке принес ЦСКА победу над «Динамо»
  • 20:24
    • «Ливерпуль» выиграл мерсисайдское дерби с «Эвертоном»
  • 18:32
    • «Ростов» вырвал домашнюю победу в матче со «Спартаком»
  • 18:02
    • «Челси» вырвал победу у «Вест Хэма», Жоржиньо не забил пенальти
  • 17:55
    • «Наполи» проиграл «Эмполи», выигрывая до 80-й минуты 2:0
  • 17:41
    • Рублев стал победителем турнира в Белграде, обыграв в финале Джоковича
  • 20:47
    • «Ференцварош» Станислава Черчесова досрочно выиграл чемпионат Венгрии
    Все новости спорта
    «Бавария» снова стала чемпионом
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бавария» снова стала чемпионом
    В 31 туре Бундеслиги «Бавария» победила «Боруссию» Дортмунд (3:1) и обеспечила себе чемпионский титул. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Судьбу матча решил VAR в эпизоде с пенальти

    «Мюнхенская "Бавария" — счастливый победитель сумасшедшего топ-матча. В нем было все, что мы любим в футболе. В итоге, "ротен" победили, потому что Хуммельс сыграл рукой, а судья Цвайер указал на 11-метровую отметку», — пишет немецкий Bild.

  • Новая битва Гвардиолы и Клоппа. Выводы по ответным матчам 1/4 Лиги чемпионов
  • О чем говорят результаты ответных игр?
  • 15/04/2022

    • «Вмешательство VAR привело к назначению 11-метрового удара: "Бавария" обыграла "Боруссию" Дортмунд по итогам бурной 101 минуты игры. Вмешательство VAR и решение, касающееся игры рукой, в конце концов сыграли решающую роль», — убеждены их соотечественники из Kicker.

    Счет не отражает сценарий игры

    «Этот топовый поединок субботнего вечера в Дортмунде запомнится надолго, независимо от того, как лил дождь, игра никого не оставила равнодушным. Она менялась то в одну, то в другую сторону», — пишет немецкая Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    «Дикая игра, полная яда. Креативные линии атаки, сбившиеся с толку защитники и арбитр со спорными решениями: счет "Баварии" 3:2 дал бы много поводов для споров — Матс Хуммельс, в частности, не скоро забудет этот вечер», — отмечает мюнхенская Süddeutsche Zeitung.

    «Бавария» 10-й раз кряду стала чемпионом

    «Роберт Левандовски забил дважды, нанеся "Боруссии" седьмое кряду поражение от "Баварии". Не испугавшись своей неудачи в голосовании на "Золотой мяч", поляк забил свой 16-й гол в 14 поединках чемпионата. Он снова сделал разницу между игроками на поле, вспышками гнева от тренеров и жестким безумием "Дер Классикер"", — пишет британская Daily Mail.

  • Бундеслига: Итоги 30-го тура. Развязка близко
  • Расклады в чемпионате Германии за 4 тура до финиша
  • 18/04/2022

    • 'В конце концов, все произошло так, как должно было произойти: Бавария — чемпион 10 лет подряд. Хорошая новость для мюнхенцев, но плохая новость для Бундеслиги, которая казалась очевидной с самого начала. Со время создания Бундеслиги ротен выиграли 31 титул, а все остальные команды вместе взятые — 28. Пусть пиво течет рекой!', — празднует испанская Marca.

    Нагельсманн впервые стал чемпионом Германии

    'Баварское десятилетие. После 10-го титула кряду ротен прежде всего хотели бы иметь возможность снова бороться на высшем европейском уровне после двух разочаровывающих лет. На переполненной Альянц Арене подопечные Юлиана Нагельсманна не хотели упускать возможности стать чемпионом перед собственными болельщиками и в матче против главного конкурента последних лет', — указывает французская L'Équipe.

  • Суперлига: как поживает проект спустя год после краха?
  • Судьба Суперлиги находится в руках Европейского суда
  • Вчера

    • 'Есть только Бавария. Машина Нагельсманна теперь имеет европейский рекорд: десятый титул Бундеслиги подряд — это впервые в топ-5 лиг Европы. Болельщик Баварии Юлиан Нагельсманн впервые ощутил сладкий вкус успеха и впервые стал чемпионом Германии в том возрасте, когда обычно заканчивают активную игровую карьеру или тренируют детей', — отмечает итальянская Gazzetta dello Sport.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.12
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сассуоло — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боавишта — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бруклин Нетс — Бостон Селтикс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс — Финикс Санз
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры